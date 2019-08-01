Новая тактика Кремля по MH17 – свалить все на Малайзию

Кремль собирается использовать Малайзию для дискредитации расследования и последующего суда по делу о катастрофе самолета рейса MH17, сбитого российским ЗРК «Бук» в небе над Донбассом.

Итак, новая российская стратегия в деле МН17 оформилась окончательно. Кремлевудцы отказались от публичного продвижения своей версии «запуск укр-Бука из деревни Зарощенское» (она осталась только для внутреннего потребления), и понимая, что тема «вины Украины» просто игнорируются международным сообществом, сосредоточились на «мы не признаем следствия, к которому допущены».

Для этого Кремлю пришлось купить Малайзию с потрохами и использовать ее как «троянского коня» (или как шлюху – как вам будет угодно).

Теперь Малайзия, которая получила «черные ящики», утверждает, что она была отстранена от них (хотя сама передала их в Объединенную следственную группу – JIT), а Украина и американское ФБР почти что хотели их похитить.

Малайзия жалуется на то, что не участвует в расследовании (хотя член JIT, и ее представитель участвовал и выступал на последней пресс-конференции JIT), и несет ахинею о том, что гибель МН17 была провокацией НАТО, которое своими войсками собиралось «освобождать Крым».

Малайзия, на деньги Кремля, дискредитирует уголовное расследование (и будущий суд) будучи его участником.

Песня Лаврова-Захаровой «наши данные игнорируют», изменилась на «мы не признаем, так как не участвуем» плюс «Малайзия не верит в объективность как участник».

Вот что делают поставки российских вооружений, оплачиваемые малазийским пальмовым маслом.

Если так просто можно купить Малайзию, то представьте, что немного приложив усилия, можно купить и Нидерланды, и Францию​​…

Интересно, за счет чего держится Дания, которая «нагнула» «Nord Stream 2» еще на два года безвозвратных инвестиций?