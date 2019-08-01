Напрасные надежды на Беларусь. Лукашенко не станет поддерживать Зеленского

Все украинские президенты старались найти общий язык с белорусским коллегой. Не только Кучма и Янукович, но и Ющенко, и Порошенко – несмотря на все заявления о демократическом и европейском выборе страны.

И даже Турчинов после того, как стал исполняющим обязанности президента, отправился на встречу с белорусским правителем, пишет Виталий Портников на страницах «Espreso.TV»

Зеленский не стал исключением, встреча с Лукашенко стала одним из приоритетов для нового украинского президента. И это при том, что никакого смысла в таких переговорах просто не существует.

Точно также, как сам Зеленский не многое может изменить в политике, потому как зависит от поддержки США и помощи Запада, Лукашенко не способен на серьезные шаги – потому что полностью зависим от Кремля. Прежде всего экономически.

Разговоры с украинскими президентами – как и поездки в Китай или Венесуэлу – Александр Григорьевич всегда использовал для того, чтобы выгодно продать Москве свой суверенитет. Да что там украинские президенты!

Точно также после войны России против Грузии Александр Лукашенко использовал Михаила Саакашвили. Он расточал грузинскому коллеге комплименты (Саакашвили тоже в долгу не оставался), предоставил ему эфир государственного телевидения. Но как только в Москве пошли на уступки – Лукашенко забыл о Саакашвили, будто того и не было никогда.

С Зеленским, вне всякого сомнения, будет тоже самое. Свои контакты с украинским коллегой Лукашенко будет демонстрировать в качестве очередного доказательства способности принимать самостоятельные решения и действовать вопреки Москве.

Но как только сможет обменять эту самостоятельность на деньги из России – о Зеленском в Минске больше не будут вспоминать. Зачем он нужен, раз денег не дает?

Нужно понять одну очень простую вещь. Никакой Лукашенко не предотвращает российского нападения с территории Беларуси. Это очередная украинская иллюзия. Путин не нападает с территории Беларуси не потому, что ему мешает Лукашенко, а потому, что это не нужно самому Путину. Со стороны Черниговской области Путин ведь тоже не нападает, правда?

Путину сегодня вполне выгоден статус Беларуси как государства-сателлита – поэтому с ее территории не будут совершаться никакие действия по отношению к Украине или другим странам. Пока что не будут совершаться.

И Путин нападает там, где есть достаточное число населения и представителей местной элиты, которые способны поддержать агрессию. Все достаточно просто, все зависит на самом деле от самих украинцев и их готовности к сопротивлению.

Лукашенко тут совершенно не причем.