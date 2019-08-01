«Грабь награбленное!». Как Зеленский становится хуже Януковича

Неуважение к частной собственности, популизм и потакание хотелкам избирателя – это не лучшая основа для осуществления успешной государственной политики.

«Мы к вам, профессор, вот по какому делу! Мы, управление нашего дома, пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома». Кто на ком стоял во время визита Владимира Зеленского в славный город Смела Черкасской области – не известно, пишет Лариса Волошина на страницах «Деловой Столицы».

Однако сцена получилась поистине булгаковская. Президент Украины предложил секретарю горсовета продать свой автомобиль и оплатить часть долга города за тепло. Многие посчитали это очередной попыткой понравиться избирателю.

И здесь хочется напомнить: выборы закончились, господа. Зачем президенту и его молодой команде устраивать публичные порки чиновников на конюшне – это уже другой вопрос. Давайте сначала разберемся, с чем же мы все-таки имеем дело.

Из-за хамовитой манеры Зеленского, которая проявляется и в Черкассах и в Борисполе, его часто сравнивают с Виктором Януковичем. Мол, тот тоже ругался. Чего только стоят его «шлеперы» и «козлы, которые мешают нам жить», «засранцы» и «содранные шкуры». Схожесть есть. Однако сравнение неудачное. Януковичу и в голову не пришло бы призвать граждан к отъему чужого автотранспорта.

А вот Владимир Путин, напротив, неоднократно подбивал жителей оккупируемых им территорий на грабеж. Вспомним, как во время большой конференции с народом в 2014 году, он посоветовал крымчанам не отдавать кредиты украинским банкам. «Машина в кредите? И что с того? Катайтесь», – сказал Путин.

Примечательно, что вскорости за крымскими кредитами пришли российские коллекторы. В результате крымчане теперь должны в два раза больше – украинским банкам и российским бандитам.

На территории оккупированного Донбасса и того хуже. Помимо того, что вооруженные люди отбирают «Ланосы» и хрущевки, процесс грабежа был поставлен там на промышленную основу.

«Суды» выбрасывают из ипотечных квартир семьи, взявшие кредиты в украинском фонде поддержки молодых семей. Заводы и маленькие мастерские распиливаются и вывозятся в неизвестном направлении.

Местные жители такой форме «социальной справедливости» даже рады. Это дает им возможность поучаствовать в грабеже, как это было с супермаркетом возле воющего ДАП.

Нет, Зеленский совсем не похож на Януковича. Его коронное нагнетание ненависти к «эксплуататорам простого народа» больше напоминает тех, кто живет по принципу «сегодня съедим ваше, а потом каждый свое».

Это логика оккупанта, которые намеренно провоцируют погромы в регионах с которыми их лично ничего не связывает. Потому что после поножовщины и грабежа проще устанавливать власть и наводить порядок. А попутно выжигать каленным железом любую оппозицию.

Отопительный сезон в Смеле, конечно же ни при чем. Наблюдаемая нами смесь великочиновничьего хамства и шариковщины – это процесс формирования общественного запроса на экспроприацию. Еще будучи комиком Зеленский неоднократно паразитировал на патерналистских настроениях украинцев.

Перед нами современная интерпретация большевистского «Грабь награбленное». Каждый раз оказываясь в сложной ситуации, президент банально «переводит стрелки», указывая толпе, кто повинен во всех ее бедах. Вспомним, как встречаясь с семьями погибших шахтеров, Зеленский накинулся на журналистку «Прямого канала», потребовав у нее «скинуться на покупку квартиры». Тот факт, что у журналистки есть только ее зарплата умело был вынесен за скобки.

В итоге, канал все-таки купил пострадавшим квартиру. А что президент-миллионер? Продолжил поиски неугодных, которых нужно заставить поделиться с бедными?

В Черкассах с Зеленском произошел еще один показательный инцидент. Охранники не пустили на встречу с главой государства его поклонников. В ролике, который разместил местный активист Олег Лысак показаны две пожилые женщины. В платочках и слезах.

«Бабушки хотят на встречу с президентом. А бандитов смелянских вы пускаете», – говорит на видео активист. Можно не сомневаться, что когда градус народной любви начнет падать, президенту припомнят и бабушек, и сбитый автобус с детьми, и миллионную недвижимость, которой владеет он и его семья.

Образ «парня из народа» однажды падет. И вот тогда, доев наше, развращенные правовым нигилизмом граждане, примутся за поедание вас, господин президент.

Вы сами указали путь тем, кто очень скоро укажет пальцем на вас: «Какая у тебя машина? Какая квартира? Сколько ты платишь за школу своих детей? Мы к вам, профессор, вот по какому делу».

Неуважение к частной собственности, популизм и потакание хотелкам избирателя – это не лучшая основа для осуществления успешной государственной политики. Я уж не говорю, что это просто небезопасно для того, кто только изображает из себя бессеребреника.