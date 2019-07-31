Фатальные ошибки Зеленского и Богдана. Почему нельзя было трогать мэра Киева Кличко?

Война которую развязывает Зеленский и Богдан против мэра Кличко, может иметь для них самые роковые последствия.

Баталии, которые развернулись в Киеве вокруг возможной отставки мэра Виталия Кличко свидетельствуют о полном непонимании президентом Владимиром Зеленским и главой его Офиса Андреем Богданом украинских и международных реалий, пишет на своей странице в Facebook журналист и аналитик проекта «InformNapalm» Антон Павлушко.

«У команды Зеленского есть одна проблема – они часто на пустом месте принимают очень тупые решения. Какая муха укусила Богдана, что тот решил сменить руководство в Киеве, а там, внезапно, Кличко», – пишет журналист.

Все было бы ничего, и желание поскорее взять под контроль всех – довольно распространенное явление в политике, но на этот раз не учли, что Кличко знают также за пределами страны. Поэтому предсказуемо об этой попытке узурпации власти (а речь идет именно об этом) начнут писать в международной прессе.

«Тактически грамотным было бы не трогать Кличко, но Зе-деятели уже дорвались до власти, и понеслось … Соответственно, об этом написали на Западе. Очевидно, что когда Кличко понял, к чему все идет, то он применил свои связи», – отмечает Павлушко.

Боксер боксером или мэр мэром, но он прежде всего мировая селебрити. А Богдан – нет. Поэтому, чем больше Зе-деятели будут давить на Кличко, тем более на Западе будут писать о странном регенте Богдана и Коломойского.

«Причем, скорее всего, Кличко таки лишат всех должностей и выпрут из украинской политики, вот только для Украины в целом это будет дорого стоить», – подчеркивает Павлушко.

Нет никакой борьбы за умы. Её просто нет, и все. Советский Союз развалился совсем не из-за того, что на него… Geplaatst door Аркадий Бабченко op Woensdag 31 juli 2019

Это депутатам-слугам Потураев может объяснять, что они никто. Или Филатов будет расчетливо улыбаться на камеру и заключать глупые пафосные пари с Зе. А Кличко может в ответ поехать к Джулиани или выдать серию интервью западной прессе – как на немецком, так и на английском языках.

«Как, кстати, у Богдана с языками? Готов ли он вообще объяснить, откуда взялся и почему мы видим его больше, чем президента?», – резюмирует Павлушко.