Вице-президент Богдан. Как глава Офиса президента рулит Украиной

Дождавшись сверхуспешных для себя результатов парламентских выборов, в команде президента взялись за захват власти в столице, пишет на страницах издания «Главком» Павел Вуец.

Президент Владимир Зеленский обратился в Кабинет министров с просьбой освободить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации. При этом когда говорим Зеленский, уже автоматически имеем в виду главу Офиса президента Андрея Богдана, за подписью которого соответствующее обращение и попало в Кабмин.

Ставка Зеленского на достаточно циничного Богдана поняла – то уже бывал во власти, лично знаком со многими игроками, поэтому есть «поводырем» президента-неофита в мутных водах украинской политики. Богдан своеобразно выстраивает коммуникацию с другими государственными органами и конкретными персоналиями.

А глава государства настолько доверяет своему альтер-эго, назначил его несмотря на негативные сигналы со стороны Запада (адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани прямо заявлял, что Зеленского окружают враги американского президента) и даже вопреки тому, что Богдан попадает под закон о люстрации. Комбинацию с переименованием Администрации президента в Офис, в частности, провернули, чтобы вывести президентского консильери из-под люстрационного меча.

Богдан считает себя одним из главных творцов победы Зе. Он действительно уговаривал комика вязаться в затею с президентством еще когда ее никто не воспринимал всерьез, а фамилия Зеленского включалось в соцопроса «по приколу», чтобы оттенить персону другого артиста, присматривался к политике, – Святослава Вакарчука.

Всесилье Богдана

Андрей Богдан родился в 1976 году. Окончил Львовский университет им. Франко, где получил специальность экономиста, специалиста по финансам и юриста. На внеочередных выборах 2007 года шел в Верховную Раду по списку блока «Наша Украина – Народная самооборона», однако депутатом не стал, но попал в министерство юстиции, где стал заместителем Николая Онищука. Параллельно был помощником народного депутата от БЮТ Андрея Портнова, который впоследствии работал в Администрации Януковича, а после событий 2014 находился за пределами Украины.

После смены президента в марте 2010-го Богдан ушел из Минюста, но остался в структуре правительства. Тогдашний премьер Николай Азаров назначил Богдана заместителем министра Кабинета министров – Правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики.

В 2013-м был переназначен уполномоченным и освобожден в 2014 году. Именно через этот период работы в правительстве Богдан попадает под люстрацию.

Затем Богдан стал советником Игоря Коломойского, который был назначен губернатором Днепропетровской области, а после отставки Коломойского – его адвокатом. На досрочных парламентских выборах Богдан попал в список Блока Петра Порошенко под 74-м номером.

В начале 2016 году до него дошла очередь, но у Порошенко так не хотели видеть юриста Коломойского в парламенте, что продавили закон «о партийной диктатуре», который позволил партиям чистить свои списки уже после выборов. Поэтому депутатский мандат Богдан так и не получил.

В настоящее время, слишком бесцеремонное поведение Богдана, который откровенно кичится влиянием на президента, очень часто проявляется на публичных мероприятиях с участием Зеленского. Так, в ночь парламентских выборов в штабе «Слуги народа» Богдан выполнял роль пресс-секретаря Зеленского.

Президент подъехал «толкнуть» победную речь, а Богдан указывал журналистам, сколько вопросов им можно поставить. На выездах в регионы Богдан также не стесняется перебивать своего патрона, на совещаниях самостоятельно раздает указания.

Например, во время разбора полетов на Закарпатской таможни, Богдан обратился к и.о. руководителя Государственной фискальной службы Александра Власова: «Есть перечень «писем счастья», которые есть в интернете, речь об обращении правоохранительных органов, в которых они требуют от ГФС полного физического досмотра грузов, блокируя тем самым прохождение таможенной границы. Они присылались и через некоторое время отзывались. Можно пофамильно – за последний год кто присылал, кто отозвал? И не надо нам, а одним письмом направить в ГБР ».

«Нам тоже», – подал голос Зеленский. Богдан просто махнул на него рукой: «Нам не надо».

«Мне надо», – уже не так неуверенно продолжал настаивать президент, но голова его Офиса уже продолжал разговор с Власовым.

Глава президентского Офиса также может себе позволить требовать от генпрокурора Юрия Луценко наложить арест на имущество Петра Порошенко или раздавать поручения СБУ по расследованию «мусорной блокады» Львова.

Столичный мэр Виталий Кличко, например, жалуется, что Богдан звонил к нему требованиям координировать свои действия с людьми, которые вообще пока не имеют никаких полномочий и должностей. Глава Офиса президента захотел, что выбранный столичный мэр согласовывал свои решении с его другом, застройщиком Андреем Вавриша или директором «1 + 1» Александром Ткаченко. Кличко был неприятно удивлен тем, что главы столичных райадминистраций были освобождены без консультаций с ним, хотя Богдан обещал такие консультации проводить.

Иногда доходит до конкретных подножек президенту. Богдан не скрывает, что дружит с бывшим заместителем главы Администрации президента Януковича Андреем Портновым. История с намерением люстрировать всех, кто занимал должности был депутатом во времена президентства Порошенко, многие обратили внимание на то, что Зеленский повторил инициативу Портнова, которую тот за неделю до того распространил в соцсетях и даже прикрепил уже готов законопроект. Вряд ли Зеленский внимательно следит за «телеграмм»-канале Портнова, а вот Богдан вполне мог вложить в президентскую голову идею своего одиозного друга.

«Ты кто такой?»

Причем, по сути, любой может поставить Богдану простое и не слишком вежливое вопрос: «А ты кто такой?». И будет совершенно прав. Такая структура, как Офис президента не предусмотрена не только в законе о люстрации, но и в законодательстве в целом. Есть только утвержденное указом президента положение о Офис, подписанное самим же Богданом. В любом случае выглядит странно, когда глава президентского аппарата устраивает публичные порки чиновников и то от них требует.

Однако есть формальные, а есть неформальные влияния, и Богдан, которого Зеленский по-приятельски называет Андрюхой, использует последние на полную катушку.

Такая манера ведения дел очень бросается в глаза, особенно если сравнивать стиль Богдана с председателями Администрации предыдущего президента. Представить, что Борис Ложкин или Игорь Райнин публично перебивают и затыкают рот Порошенко, было невозможно.

Недовольные такой активностью Богдана, которого до сих пор связывают с Игорем Коломойским, не только на Западе, но и в президентской команде. Особенно все это раздражает старых друзей Зеленского по «Квартала». Первый помощник президента Сергей Шефир в интервью Lb не стал скрывать, что Богдан считается сложной человеком, которого некоторые считают немножко хамовитые: «У нас с ним в целом нормальные отношения, хотя встречаются и схватки. Он любит перебивать в разговоре, что мне не нравится. У него такой стиль – давит, настаивает на своем ».

Проблемы создает и публичная риторика эмоционального Богдана. Так в «Слуге народа» уже вынуждены были объяснять его предложение сделать русский язык официальным в Донецке и Луганске. Тогда это назвали «личным мнением» главы Администрации.

Своеобразный стиль работы главы Офиса уже привел и к первому серьезному конфликту в президентской команде: напряженные отношения Богдана с главой СБУ Иваном Баканов не является секретом. И хотя до драк дело не доходило, как поспешили написать осведомлены в соцсетях, но желание Богдана навязать Баканов определенных заместителей, выложило жесткую реакцию руководителя спецслужбы.

До поры, до времени?

В компании Богдана Зеленский также посетил Одессу в последние выходные и зажег совместные фото на пляже, в то время как жена президента отдыхала отдельно. Неразлучная парочка была замечена и на футбольном матче за Суперкубок между «Динамо» и «Шахтером».

Пока такую ​​гиперопеки Богдана над Зеленским можно объяснить вхождением нового президента в курс дел и выяснением: как же оно работает? Именно так объясняет Зеленский присутствие рядом с ним такой неоднозначной фигуры западным партнерам. Но, когда работа устаканится и заработает лояльная Рада, президент может решиться на перестановки. По данным источников «Главкома», Богдана «аккуратно» могут спровадить «на повышение» к правительству. Чтобы лишить главу государства токсического приятеля.

В истории Украины главы Администрации президента шли с должности по-разному. Политтехнолог Андрей Золотарев напоминает шутку, популярный более 20 лет назад: «Леонид Кучма работал в администрации Дмитрия Табачника». Влияние последнего на принятие решений, кадровую политику трудно переоценить в середине 90-х.

«Но пора и Табачнику указали на дверь и того влияния, который был в первые два года президентства Кучмы, у него уже никогда не было, – рассказывает о завершении той истории Золотарев. – Поэтому это только вопрос времени, когда Богдан перейдет границу или станет жертвой внутрикомандной борьбы. И мы видим, что фактор Богдана сейчас сбалансированный наличием первого помощника Шефира. Думаю, он больше значит для Зеленского в плане личного доверия».

Политолог Вадим Карасев вспоминает другого руководителя Администрации – Виктора Балогу: «Он был фактически вице-президентом при Ющенко и играл важную роль в сохранении президентского поста, борьбе с Тимошенко. Богдан может быть сильным главой администрации при неопытному президенте, но многое будет зависеть от того, выстроит президент собственную команду.

Если да, то сможет обойтись без услуг такого эффективного менеджера, который проводит Зеленского по лабиринтам украинской политики. Если же он будет делать ставку только на «95 квартал», тогда Богдану ничего не будет угрожать. Вот вы уверены, что тот же Шефир готов функционально заменить Богдана? Может, Баканов, когда обрастет силовыми связями, сможет претендовать на это место », – делает прогноз эксперт.

Если вспоминать времена президентства Ющенко, то стоит вспомнить и то, что первый громкий скандал в «оранжевой» команде устроил именно первый глава его Секретариата Александр Зинченко. Он обвинил ближайшее окружение президента (в том числе, тогдашнего секретаря СНБО Петра Порошенко) в коррупции и информационной блокаде главы государства.

Но в случае с Зеленским угроза такой информационной блокады может выходить раз от главы президентского Офиса. И задача окружения Зеленского раз в том, чтобы не допустить узурпации Богданом доступа к президентским ушей и тела. И именно за них сейчас развернулась настоящая борьба.