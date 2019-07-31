Сфабрикованное дело против Зайца. ОПГ правоохранителей в борьбе с правозащитниками

Примечательно, что после ареста правозащитника Виктора Зайца Шевченковский районный суд г. Киева вынес решение об открытии уголовного дела в его интересах.

Редакция интернет-издания «Григорич» провела собственное журналистское расследование истории деятельности и ареста известного правозащитника, юриста, режиссера кино Виктора Зайца и вот что нам стало известно, писал на страницах издания журналист Иван Григорив, статью которого опубликовал на портале «Enigma» Вячеслав Ковтун, но в итоге доступ к публикации статьи был заблокирован, как сама первоначальная публикация, так и ее републикации.

Далее приводится полный текст статьи с опубликованными в ней документами и ссылками:

Осенью 2018 года адвокат Сергей Шапов в интересах ВОО «Всеукраинский союз народных реформ», лидером которой является Виктор Заец, официально обратился в прокуратуру г. Киева с заявлением о фактах коррупции в ДФС г. Киева, Нацполиции Украины и СБУ.

Ходотайство. Заявление в прокуратуру. Заявление в прокуратуру. Заявление в прокуратуру. Заявление в прокуратуру. Пред 1 из 5 След

Обращаем ваше внимание, что в переписке на «Ukr.Net» речь идет о фигуранте трех уголовных дел – Алене Дегрик-Шевцовой и адвокате Артеме Шамрае, а также о зам. нач. ДФС г. Киева полковнике налоговой милиции – Игоре Скороходе.

Алена Дегрик-Шевцова. Игорь Скороход. Артем Шамрай. Пред 1 из 3 След

Артем Шамрай – екс-директор КП «Киевпарктранссервис», управляющий партнер правовой группы «Доминанта», как стало нам известно из неофициальных источников, тесно работает с черными нотариусами и черными регистраторами.

В это же самое время весь интернет заполняют грязные публикации, порочащие деловую репутацию и честь Виктора Зайца. Вот, к примеру, ссылка на одну из лживых статеек о Викторе.

Также необходимо добавить, что совсем недавно Деснянский районный суд г. Киева удовлетворил заявление Виктора Зайца о признании факта размещения ложной информации о нем.

В это же время Виктор Заяц в интервью интернет-изданию «Информатор.News» давал интервью, в котором прямо называет заказчиков грязи в интернете против себя. Вот некоторые ссылки с сайта «Информатор.News» : «В полиции подтвердили, что Заец не имеет отношения к догхантеру Святогору», «Алена Дегрик и Евгений Шевцов – заказчики «грязи» против меня, – правозащитник Заец», «Уважения к себе можно добиться только добрыми и правильными поступками – правозащитник Виктор Заец», «Из-за эксклюзивного интервью с Виктором Зайцем Информатор попытались обвинить в плагиате»

Когда стало понятно, что прокуратура города не хочет заниматься этим заявлением, активисты ВОО «ВСНР» вместе с Виктором Зайцем провели мирную акцию протеста возле здания ДФС Украины с требованием проверить законность закрытия уголовного производства № 32013110000000298.

Еще одна деталь, чтобы люди, указанные в переписке не сказали, что к этим письмам не имеют никакого отношения, юристами ВОО «ВСНР» была сделана экспертиза писем на «Ukr.Net» с фиксацией данного факта и всех технических деталей.

Когда все выше указанные фигуранты из этой компании – Игорь Скороход, Алена Дегрик-Шевцова, Артем Шамрай засветившиеся в переписке на «Ukr.Net», поняли, что вскоре будет открыто уголовное производство, которое повлечет за собой реанимацию их прошлых «подвигов», то они решили объединиться в некую ОПГ.

Кстати, чуть позже в эту преступную группу примкнул еще и муж Алены Владимировны – полковник ГСУ НПУ Евгений Александрович Шевцов. И этот квартет начал планировать фабрикацию уголовного дела и задержания Виктора Зайца.

Полковник ГСУ НПУ Евгений Шевцов. Генерал Нацполиции Украины Игорь Купранец. Пред 1 из 2 След

Кстати, Шевцов является подчиненным заместителя главы Национальной полиции Украины генерала НПУ Игоря Купранца – того самого, который получил в подарок Lexus GX460, по сообщению Центра противодействия коррупции в Facebook.

«Ценную обновку Купранец получил от своего 63-летнего отца Михаила. И действительно – у чиновника могут и спросить о доходах/расходах, а вот отца никто не тронет», – отметили активисты.

Оце так щастя привалило! Зам Авакова Ігор Купранець на Новий рік отримав хороший подарунок – Lexus GX460 вартістю… Geplaatst door Центр Протидії Корупції op Dinsdag 2 januari 2018

Дальше еще интереснее! Когда по просьбе Виктора Заеца западные детективы провели расследование в целом деятельности семьи Шевцовых, всплыли интересные факты и даже не факты, а целые схемы преступлений. Вот «оборотни в погонах» и приняли незамедлительное решение арестовать правозащитника под любым предлогом.

Поскольку Виктор Заец с Аленой Дегрик-Шевцовой и Е.вгением Шевцовым последние три месяца (август, сентябрь, октябрь 2018 года) не общался вообще, было принято решение подбросить ему мобильный телефон iphone 5 белого цвета с СМС о вымогательстве себе же. Кроме этого, чтобы убедить суд, что Виктор Заец может уехать из страны, «оборотни в погонах» изготавливают паспорт ЛНП с вклеенным фото Виктора Заеца из его заграничного паспорта и подбрасывают вместе с iphone 5 при задержании.

Следует отметить, что при задержании «особо опасного преступника» используют спец-подрозделение «КОРД», разбивают Виктору Васильевичу голову, травмируют колено и одевают наручники. Также, как нам стало известно, в день ареста Игорь Скороход через общего с Виктором Зайцем знакомого, проводит встречу, на которую приходит с техническим устройством для фиксации беседы в надежде что Виктор Заец будет у него вымогать деньги за то, чтобы не троллить в сети интернет его имя на сайте stopleo.com.

Но у Виктора Зайца свое видение всего этого. Для того, чтобы вывести «оборотня в погонах» на «чистую воду», он ему сам предлагает партнерство за деньги против Алены Дегрик-Шевцовой, на что тот охотно соглашается. Весь разговор Виктор Заец фиксирует на диктофон в своем iphone Х и сразу после встречи пишет заявление на имя Министра Внутренних Дел Арсена Авакова:

Заявление Зайца. Заявление Зайца. Заявление Зайца. Пред 1 из 3 След

Однако отвезти это заявление и зарегистрировать его «оборотни в погонах» ему не дали. Сразу после встречи правозащитник Виктор Заец был арестован.

Вот такая история. Хотя по слухам Алена Дегрик-Шевцова со своим мужем всем говорят, что их кум Виктор Заец взял в долг деньги и, чтобы не отдавать, начал на них нападать, да еще и денег хотел получить от них.

Таким образом сразу после ареста Виктора Зайца в уголовном деле появляются в качестве потерпевших по делу Алена Дегрик-Шевцова, полковник ГСУ НПУ Евгений Шевцов (отметим, что эта же организация ведет следствие по делу Виктора Зайца) и заместитель начальника ДФС Украины, полковник налоговой милиции Игорь Скороход.

Ну, и в качестве свидетеля, чтобы красиво сложилась вся картинка, конечно же юрист Артем Шамрай, который говорит, что Виктор Заец предлагал ему выступить посредником и взять у Дегрик-Шевцовой 200 000 $. Кто прав, а кто виновен? Выводы делайте сами, но на наш взгляд в СИЗО должен находится не Виктор Заец, а вся эта компания.

P.S. Уже после ареста правозащитника Шевченковский районный суд г. Киева вынес решение об открытии уголовного дела в интересах Виктора Зайца, т.к. «оборотни в погонах» отказывались вносить заявление адвоката Зайца в ЕРГР.