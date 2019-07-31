Киев – вставай! Зеленский и его команда рейдерски захватывают столицу Украины

Киев, чего спишь? Зеленский и его команда, где первую скрипку играет глава Офиса президента Богдан приступили к захвату и узурпации власти в столице.

Смотрящий над «проектом Зеленский» Богдан решил повторить «подвиг» Януковича и поставить в Киеве своего наместника. Вопреки, разъяснений КСУ по этому вопросу. То есть незаконно. Киев это просто очередная точка для рейдеров, еще один актив, пишет на своей странице в Facebook экс-народный депутат Верховной Рады VIII созыва Андрей Левус.

«И что интересно – почти все молчат. Вся эта публика, что за децентрализацию, административные реформы и другие полезные вещи. Они молчат. Например, «реформаторы», которые оказались в этом «Слуге Урода», а фактически в ОПГ. Особого «Голоса» по этому поводу тоже не слышно. Гройсман взял под козырек. Другие украинские оппозиционные силы тоже почему-то не поднимают кипиш с блокировкой заседание Кабмина по этому поводу», – пишет экс-депутат.

Молчит и «медиасообщество» и «блогеры».

«Причина молчания разная. Одна из них – собственный кандидат в мэры, боязнь «1 + 1» и Ткаченко, нелюбовь к Кличко, рейтинги, бля и другие фокус группы», – подчеркивает Левус.

«И это пиз##ц. Осознайте, особенно киевляне, у вас хотят забрать город под прямое управление Офиса президента. Забрать у вас полномочия, ваши деньги, ваш голос. И это стало предметом политического торга!», – добавил он.

Зеленский отнимает у киевлян город, а все остальные стыдливо это согласовывают. Иногда, правда, с критическими гримасами на лице, но согласовывают.

«Они ссут вам прямо в глаза, дорогие мои киевляне. Это не роса на зеленых листьях», – особо подчеркнул Левус.

Київ, чого спиш? Смотрящий над "проектом Зеленський" Богдан, вирішив повторити "подвиг" Януковича і поставити в Києві… Geplaatst door Андрій Левус op Dinsdag 30 juli 2019

Дело здесь не в Кличко, не в конкретном мэре города. Дело в самом факте незаконного вмешательства президента (фамилия здесь пофиг какая будет стоять) в дела, полномочия и финансы общины города. Левус призывает киевлян серьезно подумайте об этом.

«Поскольку, я не киевлянин, то из вежливости, могу только советовать. Надеюсь, что в ближайшее время мы увидим, какую-нибудь инициативу по защите Киева от посягательств рейдеров из новоявленного ОПГ. Я бы удовольствием присоединился на правах рядового волонтера. А времени всего то неделю-две…», – подчеркивает Левус.

«Киев город свободных людей?», – задает он вопрос.