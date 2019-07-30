Колеса дружбы. На кого Зеленский рассчитывает заменить Коломойского?

На прошлой неделе пришла удивительная весть: Евразийская экономическая комиссия, где главной скрипкой, понятно, является Россия, приостановила до июня 2020 г. действие антидемпинговых пошлин на украинские стальные цельнокатаные колеса в размере 34,22%, пишет на страницах «Деловой Столицы» Алекса Швец.

Ясное дело, особенно порадовался новости украинский миллиардер Виктор Пинчук, ведь на его компанию «Интерпайп» приходится более 90% импорта железнодорожных колес в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По данным «Схем», этот производитель только за пять месяцев 2019-го продал в Россию трубы и колеса на сумму свыше 1 млрд грн.

Однако новость ли это для Пинчука? Ведь таможенные барьеры для его продукции сняли в аккурат после возвращения главой украинского представительства в Минскую группу второго президента Украина Леонида Кучмы, который, как известно, приходится олигарху зятем.

Кучма уже занимал этот пост до 28 сентября 2018 г., а в начале июня был вновь назначен президентом Владимиром Зеленским. Тогда Кучма признал, что раньше был на переговорах чуть ли не «свадебным генералом», а сейчас рассчитывает на результативные решения.

Конечно, официально приостановку пошлин не связывают с политикой. Якобы этим летом в ЕАЭС наконец-то осознали, что ущерб от антидемпинговых мер против украинских колес больше, чем вероятна угроза от их импорта.

Расследование, которое стало причиной отмены заградительных мер, начали на основании жалобы ОАО БелАЗ и Казахстанской железной дороги на дефицит железнодорожных колес. По оценкам Евразийской экономической комиссии, в 2019 г. трем странам понадобится 1,7 млн шт. цельнокатаных колес, в том числе 1,5 млн шт. – России, 70 тыс. шт. – Беларуси и 136 тыс. шт. – Казахстану.

Но удивительно, почему в этих странах опомнились только сейчас, ведь колеса от «Интерпайп» на их рынке подорожали еще с 2015 г., когда ЕАЭС и ввел антидемпинговые пошлины на эту продукцию из Украины в размере 4,75% от таможенной стоимости, а затем – 34,22%. Примечательно, что их действие было рассчитано на пять лет, то есть до 2020 г., а значит недавнее решение можно называть даже не приостановкой, а по факту отменой пошлин.

Итак, вернемся к политической составляющей. Еще в конце мая Виктор Пинчук посещал Администрацию Президента вместе с Леонидом Кучмой. О чем договаривались доподлинно неизвестно.

Владимир Зеленский, естественно, утверждает, что миллиардер нечего не просил и только помогал уговаривать своего зятя снова возглавить украинскую делегацию Трехсторонней контактной группы в Минске. Как бы там ни было, Кучма согласился, съездил на переговоры и вскоре для бизнеса Пинчука пришли хорошие вести.

Если предположить, что это не совпадение, то возникает вопрос, а что взамен, на какие уступки пошла в Минске Украина? Ответа нет. Пока…

Зато о сближении Пинчука с новой властью есть множество других свидетельств. Прежде всего партия «Голос» Святослава Вакарчука, которую связывают с этим миллиардером, официально попросилась в коалицию с победившей на парламентских выборах пропрезидентской «Слугой народа».

Кстати, «Голос» по сути в открытую поддерживается Вашингтоном: посол США в Украине Вильям Тейлор даже приезжал в штаб партии в день голосования. В свою очередь и Пинчук также в ладах с Белым домом. Один факт. В прошлом году стало известно, что советник президента по США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон получил гонорар $115 тыс. за участие в мероприятиях фонда Пинчука.

Более того, люди из орбиты миллиардера уже сейчас занимают важные должности. Из последнего. Советником президента назначен Владимир Бородянский, который возглавлял пинчуковскую медиагруппу StarLightMedia в 2012-2018 гг.

Одним из четырех независимых членов набсовета «Укргидроенерго» стала экс-заместитель министра экономики и торговли Наталия Микольская. Она успела побывать партнером в юркомпании «Саенко-Харенко», засветившейся в общих проектах с Фондом Виктора Пинчука, а в прошлом году отучилась в Стэндфордском университете на программе «Новые лидеры», которую за год до этого прослушал Вакарчук. Кроме того, по данным СМИ, Зеленский планирует назначить госуполномоченным Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) адвоката Наталью Буроменскую, которая только что баллотировалась в нардепы от «Голоса».

Что примечательно, новые власти не забыли и об интересах в АМКУ другого олигарха – Рината Ахметова. Аналогичную должность может получить сотрудница Офиса эффективного регулирования Ольга Нечитайло, которая уже была главным специалистом в антимонопольном ведомстве и вела дела ахметовкого энергохолдинга ДТЭК. И, по всей видимости, вела так, что монополизма в его действиях АМКУ не усмотрел.

При этом есть некая преемственность передачи «ДТЭКовских дел» в комитете. Дело в том, что до последнего времени за рынок электроэнергии там отвечала замглавы АМКУ Мария Нижник, которая, в частности, этой весной подписала решение об отказе госкомпании «Энергоатом» в рассмотрении дела относительно нарушения законодательства об экономической конкуренции путем предоставления преимуществ тепловых электростанциям (по формуле «Роттердам+»).

Если же «снять» ситуацию общим планом, то видны действия администрации Зеленского на сближение с некоторыми финансово-промышленными группами, другими словами, желание найти новый компромисс с олигархами.

Правда, еще не очень понятно, как в эту схему вписывается совладелец группы «Приват» Игорь Коломойский, которого оппоненты нынешнего главы государства до сих пор называют «кукловодом» на украинской политической сцене.

Может, Зеленский решил окончательно сорвать с себя ярлык «марионетки Коломойского» и порвать с ним? Или в Офисе президента все-таки пытаются сложить пазл интересов всех названных миллиардеров? Увидим.