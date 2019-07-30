Сколько стоит пропаганда: нужен ли Украине «всемирный русскоязычный канал»?

Уровень затрат на создание «русскоязычного канала» оценивается в четверть суммы всего оборонного бюджета Украины. Именно таковы затраты Кремля на свои пропагандистские площадки.

У президента Владимира Зеленского заявляют, что в Украине для усиления позиций государства в информационной борьбе необходимо создать всемирный русскоязычный канал. С критикой идеи президентской команды выступила на своей странице в Facebook экс-народный депутат Верховной Рады VIII созыва, бывшая глава комитета по вопросам свободы слова и информации Виктория Сюмар.

«Пишу этот пост только потому, что ненавижу дилетантство. А его так много в последнее время, что уже зашкаливает. Дорогие мои информационные «профи», которые собрались конкурировать с Россией за «умы русскоязычных в мире». Я вам настоятельно рекомендую простую математическую задачу (в стиле математики для второго класса)», – пишет Сюмар

Для стоит рассмотреть основные затраты кремлевский властей на свои пропагандистские площадки.

1) Ниже цифры, которые Россия тратит на свои государственные медиа активы, и это только субсидии.

2) Добавьте все эти миллиарды и поделите на 60. Это курс доллара к рублю, уточняет экс-вице-спикер.

3) Какую сумму получите?

«Вывод: (по курсу логики для первого класса). Из бюджета Украины нужно выделить сумму, соизмеримую 2 млрд. долларов, или 50 млрд грн», – подчеркивает Сюмар.

Стоит отметит, что эта сумма – одна четверть всего оборонного бюджета Украины, включая Нацполицию, охрану границы и так далее.

«И рекомендация. Спросите у министра финансов, из каких сфер она эти деньги вам возьмет?», – отмечает Сюмар.

И призывает, например, узнайть хотя бы сколько стоит вещание иностранного канала в ведущих кабельных сетях Турции.

Но идея, безусловно, прекрасна. Когда я была дилетанткой, она тоже неоднократно посещала мою голову», подчеркивает экс-нардеп.

Поэтому, призывает Сюмар, – «ставьте реалистичные задачи».

Пишу цей пост лише тому, що ненавиджу дилетанство. А його так багато останнім часом, що шкалить. Дорогі мої інформаційні… Geplaatst door Вікторія Сюмар op Dinsdag 30 juli 2019

«И для начала обеспечьте работу глушилок в зоне разграничения от проникновения роспропаганды. Там Минобороны не может долг за электроэнергию погасить. Такая реальность. А уже дальше можно делать концептуальный канал для оккупированных территорий. Потому что это приоритет», – отмечает Сюмар.

Среди приоритетов Украины в информационном поле, экс-нардеп отмечает необходимость создания украинского англоязычного канала – для иностранной аудитории, созданный с пониманем того, как должны воспринимать страну в мире.