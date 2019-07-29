Волкер с визитом в Киеве, Лавров – в Гаване. Как Кремль пытается показать Вашингтону сферы влияния?

Два эти визита еще раз подтвердили, насколько сложно будет Москве и Вашингтону договориться по основополагающим вопросам внешней политики – и до какой степени руководители двух стран не понимают мотивы друг друга, пишет на страницах «Белсат.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

Волкер в Киеве еще раз подтвердил американскую приверженность идее урегулирования на Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины.

С точки зрения Кремля это – прямое вмешательство Вашингтона в «российские дела», попытки посягнуть на московскую «сферу влияния» на постсоветском пространстве. Но если посмотреть на ситуацию из Вашингтона, то нетрудно заметить, что американцы не думают ни о каком расширении «сферы влияния» за украинский счет. Белый дом проявлял известную осторожность в помощи Киеву еще во времена Барака Обамы и уж тем более сейчас, в эпоху Дональда Трампа.

И то, что конгресс проявляет тут больший энтузиазм, чем президентская администрация, тоже не сложно обьяснить – конгрессменам проще придерживаться ценностей в ситуации, когда глава государства действует в категориях текущей политики и своих собственных – теперь уже предвыборных – интересов. Для американцев естественно оказывать поддержку странам, которые подверглись агрессивному нападению, да еще со стороны более могущественного противника.

Понятно что с российской точки зрения никакой агрессии нет, Украина сама на себя напала, аннексия Крыма – результат волеизъявления жителей аннексированного полуострова, война на Донбассе – восстание вооружившихся «Буками» шахтеров. Однако такая картина реальности существует только в Кремле отнюдь не разделяется остальным миром.

А теперь попробуем посмотреть американскими глазами на поездку Лаврова в Гавану. И увидим, что Москва старается оказать политическую и военную поддержку диктатуре, с которой у нынешней администрации отнюдь не добрые отношения: Трамп – не Обама. И визит Лаврова – лишь часть процесса сближения Москвы и Гаваны: не так давно к берегам Кубы причаливал военный корабль «Адмирал Горшков», намечается поездка премьер-министра Дмитрия Медведева.

Сегодня Россия и Куба не скрывают своей готовности поддержать режим Николаса Мадуро в Венесуэле и тема помощи власти, которая уже довела население своей страны до политической и экономической катастрофы звучала в качестве одной из главных на пресс-конференции Лаврова и его кубинского коллеги Бруно Родригеса.

И все это для Белого дома – прямая демонстрация готовности и желания Владимира Путина «наступить на ногу» Дональду Трампу – если вспомнить, сколько усилий прилагает американский президент для замены режима в Венесуэле. С точки зрения Москвы все просто и прозрачно.

Вы лезете в «нашу» Украину – мы не даем вам действовать в «вашей» Венесуэле. С точки зрения Вашингтона все ровно наоборот: и в той, и другой ситуации Соединенные Штаты поддерживают тех, кто подвергается насилию. В случае с Украиной – страну, на которую напала Россия и оккупирует часть ее территории. В случае с Венесуэлой – народ, который доведен диктатором до безысходности и оппозицию, которая представляет интересы народа, но не может прийти к власти из-за краха демократических институций и замены их властью силовиков и криминальных кланов.

При этом утверждать, что американцы добились в обоих случаях такого большого успеха, я бы тоже не стал. Им не удалось ни реально помочь в решении проблемы Донбасса, ни избавиться от Мадуро. И в том, и в другом случае пока что торжествует не Трамп, а Путин.

Но с точки зрения даже не ценностей, а формальной логики с подходами Белого дома трудно не согласиться. Другое дело, что Кремль давно уже живет в мире, где нет никакой формальной логики, а есть просто желания Путина и его представления о реальности. И да, эти представления искривлены.