Будущее «Квартала» без Зеленского. Когда оставшиеся вне политики комики займутся Путиным?

Члены «зеленой» команды в общих чертах уже обозначили, как они собираются возвращать временное оккупированные территории Донбасса. Из всего сказанного вычленим две позиции, которые хотя и вызвали критику в адрес «слуг», однако дают возможность очертить тактические шаги новой власти в гуманитарной политике в отношении ОРДЛО, пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы».

Первую позицию озвучил руководитель Офиса президента Андрей Богдан: «Мы можем Донецкой и Луганской области разрешить разговаривать на русском языке, если у нас начнется мир в стране? Ставим вопрос – «да/нет». Если можем, тогда Донецк и Луганск общаются на русском языке».

Вторую – глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков: «Ключевым видом оружия в этой войне является информация. Вся информация, которую получают жители Донецкой области, чаще всего исходит от российских телеканалов. Нам нужно вернуть этих людей ментально, а потом заняться экономическим развитием территорий».

Соединив воедино, получим рецепт – говорить с жителями оккупированных территорий на понятном им языке. Речь идет не только о русском, а и о том, какие смыслы новая власть собирается на нем доносить людям, которые уже пять лет живут в российской пропагандистской матрице.

Предположим, что одним из элементов такого общения станет юмор. И здесь «Квартал 95», утративший после победы сначала Владимира Зеленского на президентских выборах, а 21 июля и свою главную фишку – сатиру на власть предержащих, может найти себя в новой роли. Перенаправить острие с украинских политиков на российских, а то и непосредственно на Путина.

Поговаривают, что в недрах Зе-команды обсуждается вопрос о запуске русскоязычного телеканала, который будет транслироваться на Донбасс и Россию. Там его, конечно, начнут блокировать, но никто не отменял интернет.

В России пользуются успехом мягкие оппозиционные песенки Семена Слепакова, а если это будут целые юмористические концерты, на которых Владимира Владимировича высмеют так, как «Квартал 95» высмеивал наших политиков… Россиянам должно понравиться.

Так, концерт за концертом, эфир за эфиром, при помощи юмора можно подтачивать устои российского государства. А если Кремль начнет реагировать или, тем более, воевать против юмористов, то картинка получится еще смешнее.

Правда, для подобного применения «Квартала 95» необходимы несколько важных элементов. Первый – понимание у людей, причастных к этому проекту, что с Путиным и Кремлем надо воевать на информационном фронте. Проще говоря, чтобы об этом говорил не Разумков, а братья Шефиры, например.

А второй элемент – желание самих артистов. Ведь одно дело – подтрунивать над политиками в демократической и свободной Украине, зная, что тебе за это ничего не будет, и совсем другое – насмехаться над хозяином Кремля или его окружением.

Как тут не вспомнить историю, когда Зеленский публично извинился перед Рамзаном Кадыровым после того, как в эфире появилось глумливое видео, снятое на похоронах отца нынешнего главы Чечни.

«Приношу личные искренние извинения Рамзану Кадырову и всем мусульманам за неуместно использованное видео. Мы ни в коем случае не хотели задеть или обидеть кого-то», – заверял тогда Зеленский.

Потому все же, кажется, воевать с Путиным на информационном фронте «Квартал 95» не посмеет. Чтобы потом не просить прощения и у него.