Задержание танкера «Nika Spirit». Украинские моряки в России и приговор Маркиву в Италии

Судно задержано не за нарушение санкций, а за участие в захвате украинских моряков.

Служба безопасности Украины и военная прокуратура задержали российский танкер «Neyma» (ІМО 8895528, MMSI 273347000, флаг России), который 25 ноября 2018 года блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. Танкер был использован военнослужащими пограничных войск ФСБ России для того, чтобы физически перекрыть проход двум украинским катерам и буксиру, пишет на своей странице в Facebook замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

Далее он выделяет основные моменты связанные с этим задержанием.

Во-первых, существует не одно уголовное производство, в котором фигурирует это судно. И само судно, и компания-судовладелец внесены в санкционный перечень. Сразу должен проинформировать о наличии парадоксальной ситуации: санкции мы вводим, а механизма реализации и ответственности за нарушение мы не имеем. Еще один долг Верховной Рады.

Во-вторых, оно задержано не за нарушение санкций, а за участие в захвате украинских моряков.

В-третьих, судно задержано, как вещественное доказательство в уголовном деле.

В-четвертых, моряки, находившиеся на борту, не принимали участия в действиях в нейтральных водах.

«Лично мне не очень понятен тезис о том, что президент давал какие-то поручения-согласования на действия правоохранительных органов в рамках уголовного производства. Теперь это у нас обычная практика?», – пишет Тука.

Пару дней назад украинские СМИ сообщили о том, что состоялся разговор между президентом Украины и президентом Италии. Украинская сторона сообщила о том, что во время разговора были обсуждены вопросы судебного приговора украинцу Маркиву. На следующий день вышел релиз итальянской стороны, в котором ни слова не было об обсуждении приговора.

«Видимо, специалистам по МИД стоило объяснить нашим гражданам, что практика «обсуждения судебных приговоров» является привычной для нашей политической культуры и недопустима для европейской, потому что может быть трактована как вмешательство в судебную систему, – подчеркивает Тука.

Кілька слів про затримання танкеру РФ Neyma в Ізмаїлі.По-перше, існує не одне кримінальне провадження, в якому фігурує… Geplaatst door George Tuka op Vrijdag 26 juli 2019

Так стоит ли президенту «давать поручения», «утверждать», «согласовывать» и так далее.

«Как по мне – очень сомнительная практика (конечно же, если представленная информация соответствует действительности), – отмечает Тука в заключении.