Подчинить суды президенту Зеленскому: кто и зачем трясет Окружной админсуд Вовка?

Как сообщали на утро инсайдерские каналы в Telegram и некоторые СМИ, НАБУ вместе с ГПУ и СБУ пришли с обыском в Окружной админсуд Киева. Но причины такого визита для всех стали загадкой, пишет на страницах «Depo.Власть» Андрей Коваленко.

Впоследствии НАБУ обнародовало официальное сообщение, которым несколько прояснило ситуацию. Антикоррупционеры сказали, что обыски проходят по делу возможного совершения уголовных правонарушений председателем и отдельными судьями ОАСК. Больше не рассказали – пока это тайна.

Судебно-юридическая газета в свою очередь узнала, что правоохранители посетили кабинеты председателя суда Павла Вовка, заместителя председателя Евгения Аблова, судей Алексея Огурцова, Виталия Амелехина.

«Со второго этажа блока Б, где находится кабинет председателя суда, не выпускают судей и аппарат суда. Также заблокирована канцелярия ОАС», – говорилось в сообщении.

На момент написания статьи, ГПУ и СБУ не предоставляли информацию о ситуации в Окружном админсуде.

В СМИ появилась информация, что следственные действия инициированы в рамках уголовного производства по факту возможного вынесения неправосудных решений (ст. 375 УК Украины) и незаконного препятствования собранию активистов Євромайдану (ст.340 УК Украины).

Источники отмечали, что после смены власти в Украине и ухода Петра Порошенко в настоящее время наблюдается отсутствие «смотрящего» за судами. А Окружной админсуд стал слишком скандальным, поскольку принимал немало резонансных решений. Это и признание незаконной национализацию «ПриватБанка», восстановление Романа Насирова на посту главы Государственной фискальной службы, запрет Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, остановка переименования УПЦ МП…

А главный судья Вовк стал главным антигероем, потому что еще до поражения Порошенко во втором туре начал принимать скандальные решения, чем заставил общество говорить о реванше.

Говоря о Вовке и Окружном админсуде, в кулуарах его относят к сфере влияния Андрея Портнова. Последний после возвращения в Украину настойчиво закидывает исками Петра Порошенко и, опять же, в недореформированной судебной ветви власти именно Портнов имеет хорошие связи еще со времен работы с Януковичем.

Поэтому визит НАБУ Артема Сытника, который при Зеленском принялся активно демонстрировать работу, СБУ друга президента Ивана Баканова и ГПУ, в которой достаточно весомую роль играет заместитель генпрокурора Сергей Кизь (по информации «Схем», он является протеже Андрея Богдана), наталкивает на мысль, что таким образом после триумфа на парламентских выборах «зеленая» власть демонстрирует тому же Портнову, кто в доме хозяин.

Причину наведаться к Вовку найти можно всегда. В мае 2017 года в этом суде НАБУ также проводила обыски. Судья Евгений Аблов связывал их с рассмотрением двух дел против НАБУ: об обжаловании создания общественного совета при НАБУ; об обжаловании назначения заместителя председателя НАБУ.

Но настоящая цель похоже другая. Не очень приятно, когда ты – президент, имеешь монобольшинство в парламенте. А важные суды может контролировать какой-то Андрей Портнов. Главным здесь должен быть кто-то из власти. Если не лично Зеленский, то, возможно, Андрей Богдан…