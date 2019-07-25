Буфер между Зеленским и народом. О роли «слуг народа» в Верховной Раде

Новая Верховная Рада будет неким транзитным сервером. Она не будет генерировать новых идей и не станет площадкой для конфликтов. Как минимум в первый год-полтора.

Хайп вокруг новых лиц резко сужает люфт для критики парламента командой Зе. Теперь критиковать Раду – будет означать критиковать самого себя. И в этом есть серьезный пиар-вызов для команды президента. И это притом что на самом деле новая Рада не будет иметь никакого влияния на ситуацию в стране, пишет на страницах «Деловой Столицы» народному депутату Украины Вадим Денисенко: это будет послушная Рада (первый период времени так точно), которая будет послушно голосовать за все, что будет предложено из Офиса президента.

Но на самом деле это ставит перед Зеленским очень серьезную проблему: кто будет громоотводом для президента. Сейчас мало кто об этом говорит, но одна из главных проблем Порошенко заключалась в том, что у него не было громоотвода. Он аккумулировал всю агрессию общества на себе, причем параллельно ненависть общества канализировалась на большинство в Раде, где первую скрипку играла президентская партия.

Обычно роль громоотводов играют премьеры или главы администраций. Иногда, в определенные моменты – кто-то из силовиков. Пока вся логика действий Зеленского показывает, что глава Офиса президента Андрей Богдан предназначен не для того, чтобы становиться громоотводом. Хотя первые противостояния, о которых уже аккуратно начали говорить в кулуарах, свидетельствуют, что безоблачных отношений в команде президента не будет.

В течение следующего месяца будут сделаны все главные кадровые назначения, и мы поймем, попадет ли Зеленский в традиционную для таких случаев ловушку: когда считается, что благодаря сверхвысокому рейтингу и посадкам врагов можно жить без громоотвода в собственной команде, без человека, на которого можно через некоторое время сбросить весь негатив, который накапливается в обществе.