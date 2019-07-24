Амнистия боевикам «Л/ДНР». Какой выбор сделает президент Зеленский ради выполнения Минска?

Амнистия российских боевиков «ЛНР» и «ДНР», а точнее принципиальный отказ предыдущей власти ее осуществлять, стала одним из камней преткновения сторон на пути к выполнению Минских соглашений. И Россия, и сами боевики требовали сделать это первостепенно, тогда как тогдашний президент Петр Порошенко отказывался это делать вообще, пишет на страницах «Depo.Весь мир» Руслан Рудомський.

И вот, с избранием нового президента и уже новой Верховной Рады этот вопрос начал приобретать новое содержание. В частности, несколько дней назад министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не позволит миротворческой миссии ООН войти на Донбасс, пока Украина не амнистирует боевиков, не закрепит особый статус территории в Конституции и не проведет выборы.

У президента Зеленского на удивление быстро отреагировали на это заявление. Председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что никакая амнистия участников незаконных вооруженных формирований недопустима, особенно для тех лиц, кто запятнал себя участием в военных преступлениях.

«Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии в данном плане не распространяются ни в Украине, ни за рубежом», – заявил Разумков, партия которого, судя по всему, будет иметь абсолютное большинство в новоизбранном парламенте.

Пока ситуация выглядит так, что Россия испытывает новую украинскую власть на прочность, пытаясь нащупать тот вопрос, в котором команда Зеленского даст слабину. И если это так, то данный вопрос еще не раз будет подниматься как в двусторонних переговорах, так и в переговорах «нормандского формата».

А пока давайте вспомним юридические аспекты этого вопроса – действительно ли амнистия боевиков прописана в Минских соглашениях и в каком именно виде?

Пункт 5 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, подписанного в Минске 12 февраля 2015 года, действительно определяет необходимость обеспечения помилования и амнистии путем введения в силу Закона Украины, которым будет запрещаться преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Что интересно, на тот момент Верховной Радой Украины был принят Закон Украины № 5082 «О недопущении преследования и наказания лиц – участников событий на территории Донецкой и Луганской областей». Как видно из сайта Верховной Рады, проект закона был внесен в парламент 16 сентября 2014 года президентом Украины и определен как неотложный. Верховная Рада тогда проявила чудеса оперативности и приняла закон в тот же день, однако президент Порошенко его до конца своей каденции так и не подписал. То есть, закон есть, но он еще не вступил в силу.

Принимался этот закон по требованию Минского протокола от 5 сентября 2014 года, который предусматривал принятие закона о недопущении преследования и наказания определенной категории лиц.

Законом предлагается освободить от уголовной ответственности лиц, которые на территории Донецкой и Луганской областей, где проводилась антитеррористическая операция, совершившили в период с 22 февраля 2014 года по день вступления в силу закона деяния, содержащие признаки преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, и которые во время совершения указанных деяний были участниками вооруженных формирований или лицами, задействованными в деятельности таких формирований, и/или принимали участие в деятельности самопровозглашенных органов в Донецкой, Луганской областях или противодействовали проведению антитеррористической операции.

Кроме того, законом предусмотрено освобождение от административной ответственности лиц, совершивших в период с 22 февраля 2014 года по день вступления в силу такого закона на территории Донецкой и Луганской областей, на которой проводилась антитеррористическая операция, деяния, содержащие признаки административных правонарушений, предусмотренных Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Вместе с тем, этот закон содержит целый ряд оговорок. В частности, в нем прописано что названные лица будут освобождаться от уголовной ответственности при условии, что они до истечения месяца с момента вступления в силу закона освободили или не удерживают заложников, добровольно сдали государственным органам или не хранят огнестрельное оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, военную технику, не занимают здания, помещения государственных органов и органов местного самоуправления и не принимают участия в блокировании работы органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций в Донецкой и Луганской областях.

Также действие этого закона не будет распространяться на лиц, которые:

– являются подозреваемыми, обвиняемыми (подсудимыми) и не участвовали в деятельности самопровозглашенных органов в Донецкой, Луганской областях или противодействовали проведению антитеррористической операции, и/или

– подозреваются или обвиняются в совершении деяний, содержащих признаки преступлений, предусмотренных

• статьей 112 «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»,

• статьей 113 «Диверсия», статьей 115 «Умышленное убийство»,

• частью второй статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего),

• частью второй статьи 147 (захват или содержание лица в качестве заложника с целью понуждения родственников задержанного, государственного или другого учреждения, предприятия или организации, физического или служебного лица к совершению или воздержанию от совершения любого действия как условия освобождения заложника, если такие действия были совершены относительно несовершеннолетнего или организованной группой, или были соединены с угрозой уничтожения людей, или повлекшие тяжкие последствия),

• статьей 149 «Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека»,

• статьей 152 «Изнасилование»,

• статьей 153 «Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом»,

• статьей 187 «Разбой»,

• статьей 201 «Контрабанда»,

• статьей 258 «Террористический акт»,

• статьей 297 «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего»,

• статьей 348 «Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего»,

• статьей 349 «Захват представителя власти или работника правоохранительного органа как заложника»,

• статьей 379 «Посягательство на жизнь судьи, народного заседателя или присяжного в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия»,

• статьей 400 «Посягательство на жизнь защитника или представителя лица в связи с деятельностью, связанной с предоставлением правовой помощи»,

• статьей 442 «Геноцид»,

• статьей 443 «Посягательство на жизнь представителя иностранного государства»,

• статьей 444 «Преступления против лиц и учреждений, имеющих международную защиту» Уголовного кодекса Украины, или осуждены за совершение преступлений, предусмотренных этими статьями, и/или – совершили действия, приведшие к падению 17 июля 2014 года в Донецкой области самолета компании «Malaysia Airlines» рейса МН17, и/или препятствовали проведению расследования этой авиакатастрофы.

То есть, закон выписан таким образом, что Украина вроде и готова амнистировать боевиков «Л/ДНР», однако почти все они подпадают под прописанные в законе исключения. Тем не менее, президент Порошенко все равно не решился ввести этот закон в действие, потому что понимал – по ту сторону «поребрика» он не понравится, и с подписанием этого закона начнутся неконтролируемые процессы, которые могут привести конфликт на Донбассе в новую горячую фазу. Интересно, решится ли на такой шаг президент Зеленский, ведь закон все еще ожидает президентской подписи…

И здесь стоит вспомнить, что 1 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что новая власть намерена полностью реализовать Минские соглашения, включительно с амнистией боевиков.

«В принципе, мы хотим полностью реализовать «Минск» – это в наших интересах. Мы хотим реинтегрировать территории и считаю, что мы к этому готовы. Верховная Рада VIII созыва уже приняла часть нужных для этого законов, в частности о «специальном статусе» и амнистии», – заявил Данилюк в интервью одному из украинских изданий.

В принципе, сейчас, когда «Зеленая команда» получила всю полноту власти, ей действительно ничего не будет мешать попробовать пойти этим путем. Но к чему он приведет и их, и страну – прогнозировать не берется никто.