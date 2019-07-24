Директор парламента Разумков. Когда «слуги народа» побегут жаловаться Зеленскому?

Дмитрий Разумков как лидер безоговорочно победившей на досрочных парламентских выборах президентской партии «Слуга народа» вполне резонно называется сейчас главным претендентом на пост председателя Верховной Рады IX созыва, пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.

Учитывая его лидерский статус в партии, политологическую подготовку, а также роль главного коммуникатора «Слуги народа» в СМИ, исполняемую Разумковым еще с президентской избирательной кампании, его возможное назначение спикером парламента выглядит крайне вероятным. К тому же среди будущих депутатов от СН он один из немногих, подробно ознакомленных с документом под названием «Регламент Верховной Рады».

Однако, даже несмотря на однопартийное большинство в будущем парламенте, работа на должности спикера явно не будет для Разумкова простой, ведь она заключается не только в исполнении церемониальных и представительских функций, но и требует взять на себя роль координатора правящего большинства и переговорщика с оппозиционными или «полуоппозиционными» фракциями. И с тем и с другим могут возникнуть сложности.

Итак, первая и главная проблема, с которой столкнется Разумков, если будет избран спикером, будет проистекать из разнородности фракции «Слуги народа», что неоднократно прогнозировали еще до выборов. Да и небывалый размер будущей партии власти в более чем 250 депутатов практически гарантирует ее дробление на несколько групп влияния, у каждой из которых будут свои интересы, а возможно, и собственные идеологические предпочтения.

Сегодня точно предсказать, на сколько групп внутри себя разобьются «слуги», практически невозможно, но выделить несколько основных групп в составе гигантской фракции можно уже сейчас. Итак, среди «слуг народа» будет относительно многочисленная, но важная и влиятельная группа «людей Коломойского», самым известным представителем которой на сегодняшний день можно назвать гендиректора «1+1 медиа» Александра Ткаченко. Сюда же можно отнести и других будущих депутатов родом из «1+1» (Александра Дубинского, Ольгу Василевскую-Смаглюк), большинство мажоритарщиков от «Слуги» из Ивано-Франковской области и других.

Нетрудно предположить, что для этой группы Разумков, несмотря на роль лидера партии, будет несколько менее весомой фигурой, чем Коломойский. И именно на интересы олигарха они будут ориентироваться прежде всего. Кроме того, люди Коломойского, скорее всего, будут поддерживать неформальные отношения с партнерами Коломойского, прошедшими в Раду не в списках «Слуги народа», вроде Игоря Палицы и Тараса Батенко. Разумкову будет явно непросто искать точки соприкосновения с этой частью депутатов.

Еще одной важной группой в составе будущей мегафракции СН станут так называемые «кварталовцы» – выходцы из студии Зеленского «95 квартал» и других комических проектов вроде «Мамахохотала шоу», «Лиги смеха», а также обслуживающих структур (юристы, организаторы концертов, менеджеры и так далее). Самые известные из депутатов из этой группы – это Максим Ткаченко, Сергей Кальченко, Юрий «Юзик» Корявченков, юрист Александр Качура и другие.

В этой группе много депутатов, имеющих личные дружеские отношения с Зеленским, и они вполне очевидно будут ориентироваться в первую очередь на самого президента, не слишком считаясь со спикером.

Кроме того, в будущей фракции «Слуги народа» будут люди, связанные с нынешним министром внутренних дел Арсеном Аваковым (Владислав Криклий), Михеилом Саакашвили (Дмитрий Наталуха), а также ряд людей, чью политическую ориентацию сложно предсказать ввиду их полной неизвестности, а также тех, которые могут оставаться относительно самостоятельными единицами, вроде дипломата Богдана Яременко. Последнего связывает с Коломойским пребывание в партии УКРОП, но это далеко не гарантирует полной лояльности дипломата к олигарху в будущем.

Кроме того, в составе «Слуги народа» будет категория депутатов под условным названием «эксперты». Сюда можно отнести Ирина Венедиктову, Галину Янченко, Михаила Федорова, Василия Мокана, Налли Яковлеву и других. Большинство этих людей, скорее всего, попали в список СН благодаря Разумкову, и именно они могут стать тем ядром, на которое он будет опираться в своей работе с депутатами.

Тем не менее Разумкову в качестве спикера будет достаточно непросто подвести под общий знаменатель всю эту разношерстную толпу. А потому в недалеком будущем вполне возможны ситуации, когда одна из групп начнет жаловаться на Разумкова Зеленскому, Богдану, Коломойскому. При этом Разумкову как относительно новому лицу в украинской политике придется как-то зарабатывать авторитет в глазах старых «мастодонтов», особенно среди тех, кто попал в парламент в качестве самовыдвиженцев и будут внефракционными.

А голоса внефракционных с очень большой вероятностью могут понадобиться «Слуге народа» для внесения изменений в Конституцию, или в случае внутренних трений между группами в середине самой партии. И именно Разумкову придется искать с «мастодонтами», к которым во время парламентской кампании «команда Зе» относилась с особенным пренебрежением.

В общем, перед Разумковым, как и перед другими «слугами народа», стоит приблизительно одинаковая задача – показать гражданам, что они могут не только «шутки шутить» и «видосики снимать», но и систематически и скучно работать на законотворческом поприще.