Чего боится Лукашенко? В Беларуси запретили Бандеру, Шухевича и символику полка «Азов»

Запрет коснулся не только героев национально-освободительного движения, символики патриотов и защитников Украины, но скандинавских рун. Теперь в Беларуси можно сажать даже за знак «Осторожно, высокое напряжение!».

В Беларуси приняты поправки в Уголовный кодекс страны. Теперь наших северных соседей, помимо прочего, будут сажать в тюрьму за портреты Бандеры и Шухевича, а также за скандинавские руны, пишет Денис Лавникевич на страницах «Деловой Столицы».

Вчера Александр Лукашенко подписал закон об изменениях в ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси, согласно которым в стране вводится уголовная ответственность за использование:

– черно-красного флага,

– герба батальона «Азов»,

– портретов Бандеры и Шухевича,

– всех разновидностей свастик нацистов и их союзников, а также рун.

Провинившихся будут наказывать с формулировкой «за умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной вражды или розни, за унижение национальной чести и достоинства и реабилитацию нацизма». Наказание – до пяти лет тюрьмы.

Вносятся поправки в ст. 17.10 Кодекса об административных правонарушениях: наряду с «пропагандой, публичной демонстрацией, изготовлением и распространением нацистской символики или атрибутики» будет введена ответственность и за те же действия с символикой или атрибутикой «экстремистских и террористических организаций». Кроме того, предусмотрено наказание и за хранение или приобретение в целях распространения такой символики и атрибутики.

Министерство внутренних дел сразу прокомментировало новые поправки в Уголовный и Административный кодексы Беларуси. «Новый закон предусматривает уголовную ответственность за публичную реабилитацию нацизма. Это позволит привлекать к ответственности тех лиц, которые публично одобряют нацизм, или отрицают преступления нацистского режима, либо прославляют и оправдывают нацистских преступников и их пособников, – сказано в комментарии на сайте МВД. – Введение уголовной ответственности обусловлено повышенной опасностью деятельности этих людей, поскольку они преследуют цели изменить сознание людей, подменить их ценностные ориентиры, сформировать в них чувство социальной вражды и ненависти».

По словам белорусских милиционеров, началом инициативы МВД по борьбе с пропагандой нацизма послужило возмущение простых людей, перед которыми «все чаще стали красоваться своими фашистскими татуировками и приветствиями некоторые личности, и эти происшествия стали достоянием широкой общественности». «При этом в интернете стали распространяться псевдоисторические публикации, которые искажают события прошлого, оправдывают нацистских преступников и их пособников, одобряют их ужасающие преступления».

В свою очередь, начальник третьего управления ГУБОПиК МВД (т. е. главный по борьбе с экстремизмом в Беларуси) Михаил Бедункевич признал, что его ведомство боится «веяний», исходящих из Европы и, в частности, Украины: «Важно отметить: неонацизм возник не в нашей стране и проблема с ним обусловлена событиями в некоторых европейских государствах, взявших курс на поддержку неонацистских настроений, и подогреваемыми оттуда попытками извратить результат Великой Отечественной войны».

Следует отметить, что сам Лавникевич, как человек, 44 года проживший в Беларуси утверждает: «белорусская милиция в данном случае сама придумывает себе работу (ну и прибавку из госбюджета, конечно)». Беларусь во Второй мировой войне потеряла треть своего населения, так что в белорусском обществе предпосылок для роста популярности нацизма чуть меньше, чем совсем нет. Даже несмотря на то что сам Лукашенко публично восхищается Гитлером.

Неких условных «неонацистов» в Беларуси если и ловят, то ими почти всегда оказываются малолетние футбольные фанаты, набившие себе татухи со свастиками исключительно по причине микроцефалии. Единственный серьезный инцидент в последние годы – скандальная история посаженного в тюрьму «батюшки со свастикой».

Священника РПЦ Константина Бурыкина начали называть «батюшка со свастикой» осенью 2016 г. после ареста. Во время обыска у него изъяли литературу, диски с военной хроникой Третьего рейха, оружие, патроны. Бурыкин не скрывал свою дружбу с «Русским национальным единством», даже во время суда говорил: «Пистолет хранил как память о РНЕ». При этом отличительной особенностью священника была большая татуировка с гитлеровской свастикой.

Обвинение батюшке было предъявлено за хранение трех патронов и пистолета, он был признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима. А через пару лет выяснилось, что он был еще и педофилом, долгое время насиловавшим собственную дочь-подростка. При этом Русская православная церковь его до сих пор не осудила – ни за свастику, ни за педофилию.

Так вот: как раз Бурыкина по «экстремистской» статье не судили. Зато готовы судить молодежь, которая весной 2014 г. вышла на улицы Минска с портретами Бандеры и Шухевича, с желто-голубыми флагами, чтобы поддержать борющуюся Украину. Судя по всему, психологическая травма от того митинга у белорусского президента оказалась столь сильной, что он решил спустя пять лет запретить Бандеру, Шухевича, черно-красный флаг и эмблему батальона «Азов». Не исключено, что Лукашенко об этом просто попросил Путин.

Однако самое фееричное здесь – запрет рунических символов. Можно, конечно, предположить, что тут Лукашенко последовал примеру Швеции – там в мае этого года на волне обострения толерантности местный министр юстиции Морган Йоханссен поднял вопрос о запрете рун, молота Тора и прочей атрибутики, подчеркивающей скандинавскую идентичность. Может быть и так, сам Лавникевич не знает, чем продиктовано такое решение.

Однако теперь, похоже, в Беларуси будут вынуждены сажать в тюрьму за знак «Осторожно, высокое напряжение!». Ведь на нем изображена как раз руна «Зиг». Справочники указывают: «Руна «Зиг» (ᛋ) – одна из самых сильных, она имеет и другие названия – Sig, Sigil, Sol, Sowulo. Это руна Победы, Солнца, она наделяет силой и волей к победе, заставляет врагов в страхе бежать, охраняет в битве».

Пять лет колонии строгого режима.