Революция из избирательных урн. «Портрет» нового парламента Украины

Какой будет Верховная Рада Украины 9-го созыва? Образование, опыт работы и другие данные о новых народных избранниках.

Верховная Рада 9-го созыва обновится на 80,4%. Кроме того, состав помолодеет в среднем на 7,4 лет, ведь вновь избранных будущих нардепов в возрасте 21-45 лет увеличилось в среднем на 26%. Это можно констатировать учитывая данные с почти полностью обработанных электронных протоколов на сайте ЦИК, пишет редакция портала Гражданской сети «ОПОРА».

«ОПОРА» решила проанализировать возраст, пол, образование, опыт работы кандидатов, которые вскоре станут будущими народными избранниками. «ОПОРА», по результатам анализа, «нарисовала» портрет нового созыва парламента.

21 июля в Украине состоялись досрочные парламентские выборы. За три дня Центральная избирательная комиссия подсчитала почти 100% электронных протоколов в системе «Выборы». На этих выборах в Верховную Раду по предварительным данным смогли переизбраться лишь 82 народных депутата. 342 вновь избранные парламентария стали депутатами впервые.

Больше всего депутатов, работавших в предыдущем созыве, имеют в своем составе партии «Европейская Солидарность» и «Оппозиционной платформы – «За жизнь» (по 17). Еще 16 парламентариев прошли по спискам партии «Батькивщина». Кроме того, еще 32 народных депутата сумели переизбраться в парламент по мажоритарке. Другие две политические силы «Слуга народа» и «Голос» бывших депутатов в своих списках не имели.

Всего в Верховную Раду избраны 336 мужчин (79,8%) и 88 женщин (20,8%). Если сравнивать с предыдущим созывом, то в парламенте этого созыва будет работать на 39 депутаток больше. В общем представительство женщин увеличилось на 8,8%.

По спискам партий в парламент попала 61 женщина, это 27% от всех списочников, которые прошли в Верховную Раду. Кроме того, 27 женщин победили в мажоритарных округах (это 13,6% от всех мажоритарщиков). В прошлом созыве всего 4 женщины побеждали в своих мажоритарных округах (Оксана Юринец, Ирина Констанкевич, Ирина Подоляк и Татьяна Рычкова). Снова в парламент удалось переизбраться лишь Ирине Констанкевич.

Больше всего женщин попало в парламент от партии «Слуга народа» (56). В составе партии «Голос» и «Европейская Солидарность» по 9 депутаток. От партии «Оппозиционная платформа – «За жизнь» и «Батькивщина» в парламент попало по 5 депутаток. Что касается процентного соотношения, то наибольший процент депутаток в партии «Европейская Солидарность» – 45%. В партий «Голос» – 36%, «Слуга народа» – 22,1%, «Батькивщина» – 19,2%. Наименьший этот показатель в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 11,6%.

«Слуга народа» «Оппозиционная платформа – «За жизнь!» «Батькивщина» «Европейская солидарность» «Голос» Самовыдвиженцы и другие партии. Пред 1 из 6 След

Если говорить о возрастном портрете парламента, то в Верховной Раде будет работать 17 народных депутатов, которым от 21 до 30 лет; 121 депутата – от 31 до 45 лет; 58 будущим парламентариям – от 46 до 60. Также в Верховной Раде будет работать трое депутатов, которым более 60 лет.

Самому молодому депутату Святославу Юрашу – 23 года. Он был избран по спискам партии «Слуга народа» (27-й номер). Самому старшему депутату 78 – это Юрий Иоффе. Он был избран по спискам партии «Оппозиционная платформа – «За жизнь» (12-й номер). 41 год – это средний возраст депутата в нынешнем составе парламента. В целом средний возраст народных избранников снизился на 7,4 года по сравнению с предыдущим созывом парламента.

411 депутатов имеют высшее образование, 9 – среднее специальное. Еще четверо со средним общим образованием.

30 человек на момент избрания были безработными. Это на 5 человек меньше, чем в предыдущем созыве.

Больше всего вновь избранных народных депутатов проживают в Киеве (182 человека). На втором месте Киевская область (26 человек), на третьем – Харьковская (24 человека). Меньше вновь избранных депутатов проживает в Луганской области (3 человека) и в АР Крым (1 человек).

Если посмотреть в разрезе избрания в общегосударственном многомандатном округе и в одномандатных округах, то среди будущих депутатов-списочников 164 мужчины и 61 женщина. Большинство из них проживает в Киеве.

Депутаты избранные в многомандатных округах. Депутаты избранные в одномандатных округах. Пред 1 из 2 След

Высшее образование имеют 219 человек. Ранее уже были депутатами 42 человека, а безработными до этого были 19 человек. Что касается депутатов-мажоритарщиков, то среди них 172 мужчины и 27 женщин. Высшее образование имеют 193 человека. Ранее народными депутатами были 36 человек, а безработными – 11.