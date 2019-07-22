Погнали на досрочные: зачем Филатов просит Зеленского провести местные выборы?

Желание мэра Днепра Бориса Филатова добровольно пойти на перевыборы объясняется не только стремлением выслужится перед популярным в народе президентом, но и выторговать себе больше власти.

Сразу после парламентских выборов, в результате которых партия президента Владимира Зеленского получает «монобольшинство» в будущей Раде, мэр Днепра Борис Филатов записал на первый взгляд нелогичное обращение к главе государства, в котором призвал последнего как можно быстрее распустить все местные органы власти, в том числе и его лично отправить на досрочные выборы мэра, пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.

Такое свое решение Филатов объяснил тем, что «в стране появилась сила, которая имеет возможности и волю самостоятельно устанавливать правила. Страна нуждается в полной смене власти на всех уровнях».

О том, что в Офисе президента вынашивают идею досрочных местных выборов, известно уже достаточно давно, равно как и то, что правовых оснований для роспуска всех местных советов у президента нет и даже появиться не может. Так что решение распустить местные советы, если Зеленский и подконтрольная ему следующая Верховная Рада примет, будет гарантированно неправовым и может быть оправдана только «волей народа», «засильем олигархических кланов» и другими красивыми пояснениями, не имеющими ничего общего с законностью. Тем не менее соблазн перезагрузить все органы власти, пока рейтинги Зеленского еще высоки, настолько велик, а успех на парламентских выборах настолько убедителен, что вероятность досрочных местных выборов почти 100%.

Похоже Филатов прекрасно понимает эту ситуацию и решил сыграть на опережение, убивая сразу нескольких зайцев. Итак, официально требуя от президента распустить местную власть, в том числе и себя, Филатов публично демонстрирует готовность сотрудничать с Зеленским и играть по установленным им правилам. Это не только демонстрация лояльности к новой власти, но и попытка заработать электоральные баллы на популярности Зеленского в Днепре, где она, судя по результатам парламентских выборов, едва ли не самая высокая в стране.

Кроме того, Филатов таким ходом создает Зеленскому некое подобие юридического основания для назначения досрочных выборов. Недаром Филатов в своем обращение призывает лидеров местных советов и других мэров городов последовать его примеру и поддержать досрочные выборы. Если таких призывов будет несколько, это создаст для Зеленского если не правовые, то хотя бы политические основания для роспуска местных органов власти. Дескать, раз они сами просят, как можно этого не сделать.

При этом нужно понимать, что сам Филатов минимально рискует не быть повторно избранным в мэры. Его популярность в Днепре достаточно высока, а такое «бескорыстное» подыгрывание Зеленскому должно лишь добавить популярности.

При этом городской совет Днепра, с которым мэру Филатову приходится регулярно работать, после досрочных выборов гарантированно получит устойчивое большинство от «Слуги народа», что пойдет городскому голове только в плюс. Сейчас Филатову приходится лавировать между представителями разных политических сил, учитывая их интересы. А это и «За жизнь», и Оппоблок, и «Солидарность», и УКРОП, и ряд других фракций, то в следующем горсовете, где будет доминировать пропрезидентская партия при условии, что и сам Филатов найдет общий язык с Зеленским, делать все это будет намного легче.

Так что не исключено, что почин Филатова будет подхвачен и другими мэрами городов, и представителями местных советов. Любой мэр, хоть и избирается жителями своего города, критически зависит от поддержки центральной власти. Так что если в Киеве хотят досрочных выборов, а мэр достаточно популярен в своем городе, то резонов сопротивляться перевыборам нет никаких. Ведь потеря поддержки из столицы может быть куда опаснее, чем риск не оказаться переизбранным. Тот же Андрей Садовый после мусорного скандала может подтвердить.