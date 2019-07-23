Между справедливостью и целесообразностью. Какой урок следует извлечь из освобождения Ефремова?
Александра Ефремова выпустили из-под стражи. Ну то ж? Есть вещи, которые надо знать, как «Отче наш» и повторять так часто, как верующий повторяет молитвы.
Например, человек невиновен до тех пор, пока его вина не доказана. Исключений нет, конечно, если вы сами не хотите рано или поздно оказаться в роли исключения, рассказал на страницах «Фокус» Ян Валетов.
«Следствие готовит материалы. Прокурор обвиняет. Суд принимает решение. Никак не иначе. Без следствия, без решения честного, непредвзятого суда человек не виновен», – пишет публицист.
«Даже если этот человек вам глубоко антипатичен. Даже если вы уверены в его вине. Даже если, по вашему мнению, существует революционная целесообразность назвать его виновным», – отмечает он.
Нельзя построить демократическое государство, если вы позволяете себе вольно обращаться с презумпцией невиновности и судами. Даже хунту нельзя построить с помощью беззакония. Без соблюдения правил ничего не получится.
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«Пять лет было у нынешней власти на расследования, обвинения и суды. Целых пять лет. На конфискации незаконно нажитого имущества. На расследования схем обогащения. На доказательства антиукраинской антигосударственной деятельности», – подчеркивает Валетов.
На привлечение к уголовной ответственности лиц, причастных к сдаче Крымского полуострова, на арест и осуждение организаторов сепаратистского движения на Донбассе. На получение поддержки западных институтов следствия и на организацию экстрадиций виновных в преступлениях против украинского народа.
На аресты счетов тех, кто укрывается от украинского правосудия. Миллионы, миллиарды, КАМАЗы с деньгами, тысячи погибших, миллионы беженцев. Виновные будут установлены и наказаны. Пол-Европы наши друзья и болельщики, но результат почти что – ноль.
«Разморожены счета. Прекращен розыск. Разрешен въезд. Так могли доказать? Или таки не могли?», – отметил Валетов.
Как там дела у Януковича? Клименко? Азарова? Я слышал, что неплохо. Мы очень хотели привлечь их к ответственности, но не смогли. Портнов вернулся? А чего бы ему не вернуться? Что, собственно, мешает? Закон? Закон, вроде, не против.
«Пять лет! Пять гребаных лет искали, рапортовали, радовались успехам! И? И ничего не нашли? Или ничего и не было? Помните, мы говорили: если что-то не доказано, то оно не существует», – возмущается публицист.
«12.5% украинских граждан голосуют за пророссийскую партию. Нельзя? Почему нельзя? 112 можно? «NewsОne» можно? Можно. Почему за партию, назовем ее условно, «Лехайим» нельзя?», – добавил он.
Партия и не скрывает своих взглядов, практически открыто заявляет о сворачивании курса на ЕС, НАТО и возвращение союза с РФ. За нее массово голосуют. А Ефремов 5 лет сидит, причем, даже во времена противостояния Майдана и власти, он не сказал и 10-й части того, что позволяют себе кандидаты в депутаты от оппозиционной платформы «За жизнь» сегодня, в воюющей стране.
«И вот Александра Ефремова выпустили из-под стражи. Виноват, конечно же, Зеленский. При Порошенко бы он сидел. Вот только вышел он в соответствии с законом, как и положено в Европе», – пишет Валетов.
Пять лет человека держали под стражей, не имея доказательств его вины. Пять лет следствие радостно рапортовало об успехах. И вот – фиаско. Враг на свободе. Следствие закончено, забудьте!
«Создали жертву. Пытались превратить в пугало. Не смогли. Точка. Расходимся», – подчеркивает Валетов.
«Другой аспект – не смогли расследовать и осудить – при Порошенко, освободили при Зеленском. Значит, Зеленский – реваншист. А что? Логично! Криворукие при Порошенко завалили следствие, а реваншист – Зеленский? Логично! Не подкопаешься», – добавляет он.
Знаете, подчеркивает Валетов, было жаль Ефремова. Он, конечно же, враг: умный, осторожный последовательный, но кроме моей глубокой уверенности, хотелось бы послушать прокурора. Законно? Нет? Пять лет он был козлом отпущения. Пять лет его держали за решеткой в зоопарке под названием «Мы строим правовую державу», так и не доказав его причастность к организации событий 2013-2014 годов.
«Пять лет понадобилось украинскому правосудию, чтобы признать презумпцию невиновности задержанного регионала и освободить его из-под стражи. Причем, остальные «ефремовы» все это время были свободны, как птицы, перемещаясь как в пределах Украины, так и за рубежом. А Ефремов – самый тактичный и осторожный из них, внимательно следивший за тем, что и где сказать, сидел намертво», – подчекнул Валетов.
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Можно не любить Партию Регионов, ненавидеть Ахметова, презирать Добкина, но это не повод нарушать базовые законы человеческого сообщества. До тех пор, пока вина человека не доказана Высоким Судом – он не виновен.
«Я понимаю, обидно! Зачем нам суд? Этот пережиток буржуазного прошлого? На кой он нам сдался? Мы и сами знаем, кто виновен, а кто нет!», – отмечает Валетов.
Но ничего не поделаешь. Или в Европу – тогда все строго в соответствии с духом и буквой закона, или в РФ – фальсифицировать, доносить, издеваться над гусями на основании чутья, революционной целесообразности и желания Вождя. Какой вариант выберем, сограждане?
Так что это был не реванш, не предательство интересов и символов Майдана или пресловутой «революционной целесообразности», а торжество правосудия, ради которого мы, собственно, все это и затевали. Произошло именно так, как мы и хотели – справедливость восторжествовала.
«Нам это не нравится? Это несколько другая справедливость, не такая, как мы себе представляли? Ничего. Придется потерпеть. Если мы, конечно, одинаково понимаем значение слова «справедливость», – пишет Валетов в заключении.