«Частная» армия Верховной Рады. Зеленский в тени Коломойского

В будущей фракции «Слуги народа» можно насчитать около пятидесяти депутатов, которые так или иначе ориентируются на группу влияния бывших «приватовцев».

Людей, которых связывают с Коломойским, в следующем парламенте набирается много. Однако вряд ли можно говорить, что все они будут ориентироваться исключительно на него и его интересы. Потому что интересы Игоря Валерьевича – это не влияние на весь парламент, а контроль тех направлений, которые нужны его бизнесу, – комитетов по вопросам ТЭК, бюджета, финансовой политики и банковской деятельности, налоговой и таможенной политики, пишет на страницах «Depo.Весь мир» Игорь Петренко.

Ну и, не исключено, вопросов свободы слова и информационной политики, чтобы иметь возможность в случае чего прикрыть от давления «1+1» и другие свои медиаресурсы. Поэтому будет интригой, кого посадят в кресла руководителей этих парламентских комитетов.

Также интригой будет вхождение его людей в состав нового правительства. О том, кто его возглавит, пока можно только догадываться. В СМИ называют фамилии Владислава Рашкована, технократа, минусом которого, однако, является равноудаленность от всех групп влияния в Украине, что эти группы влияния вряд ли устраивает, и людей, чьи имена четко ассоциируются с Коломойским, – Игоря Палицы и Андрея Богдана.

Более предпочтительным выглядит последний: он имеет и юридическое, и экономическое образование, у Палицы же такой специальности нет. Но правительство – это не только премьер. Поэтому предположим, что Коломойскому в новом Кабмине будут очень интересны портфели министра финансов, экономики, энергетики, возможно, еще и инфраструктуры.

Еще один очевидный интерес Коломойского может лежать в плоскости получения контроля над столицей. Только ленивый не говорит о досрочных выборах в Киеве и вероятном баллотировании на них гендиректора «плюсов» Александра Ткаченко.

Таким образом, интерес главного экс-«приватовца» теперь можно сузить до нескольких вещей: способность лоббировать своих менеджеров на руководящие должности в госпредприятиях, в частности, в «Центрэнерго», «Нафтогаз», получение сатисфакции за Приватбанк, ну и доступ к ресурсам Киева через своего человека в кресле мэра. Более чем справедливая компенсация за вклад в победу Зеленского на президентских выборах.

Кто же те люди, которые способны стать опорой Коломойского в новой Раде. Их можно насчитать больше пяти десятков в списке и на округах. Прежде всего, группа «плюсов» – Александр Ткаченко, Александр Дубинский, Ольга Василевская-Смаглюк, Сергей Швец, а также Вячеслав Рублев, Игорь Палица, Тарас Батенко, Богдан Яременко, Ирина Костанкевич, Юрий Мысягин, Вячеслав Медяник, Сергей Демченко, Дмитрий Черный, Владислав Бородин, Сергей Северин, Александр Трухин, Александр Юрченко, еще окончательно не известны победители на округах на Ивано-Франковщины, где все выдвиженцы от «Слуги» как-то связаны с Александром Шевченко, а следовательно, с группой экс-«приватовцев», с их влиянием связывают победителей от СН на округах Харьковщины и Одесской области.

Итак, если Коломойский получит такую существенную группу влияния в парламенте, он сможет при желании время от времени напоминать о себе Зеленскому. Раскалывать фракцию у него потребности нет, это проигрышно в имиджевом плане, да и когда еще выпадет такой удобный исторический шанс завести столько людей в парламент, а вот получать взамен важных голосований какие-то «вкусные блюда» в виде контроля над госпредприятиями – вполне.

Ведь если отнять от имеющихся по состоянию на сейчас почти 250 зеленых «штыков» людей, ориентированных на Коломойского, то никакое монопольное большинство не получится.

К тому же не следует забывать, что у Игоря Валерьевича могут быть и другие варианты для влияния на Зеленского и его фракцию. К примеру, давить на власть через другие фракции, ту же «Батьківщину». Ведь с Юлией Владимировной у него сложились хорошие отношения, он ее даже видел премьер-министром.

Впрочем, может случиться так, что Коломойскому и не придется провоцировать какие-то внутренние кризисы во фракции СН, они возникнут и без него. А вот за то, на чьей стороне в этот момент окажутся его люди в Раде, Банковой придется заплатить.

Это же на самом деле очень выгодно: сначала с тобой рассчитываются должностями и мандатами в ВР за помощь на президентских выборах, а когда фракция, в которую войдут люди, объединяемые разве что зеленым брендом, будет трещать по швам, за повторную помощь требуешь дополнительных преференций.