Шкурные интересы. Монокоалия в Верховной Раде

Самое ходовое слово после парламентских выборов в Украине – монокоалиция. Его на разные лады повторяют как мантру. Но, скорее, не ту, что способна наслать благодатный дождь в зной, а ту, что и редкие оазисы грозит превратить в пустыню.

Между тем, монокоалиция – всего лишь инструмент. Что-то вроде скальпеля в руках одного хирурга (а не консилиума докторов). Можно вырезать раковые опухоли, а можно полоснуть по горлу в темной подворотне. В политическом смысле любое из этих действий будет касаться страны. В первом случае – ее жизни. Во втором… Особенно если вспомнить Виктора Януковича, скромного начальника донецкой автобазы с наклонностями узурпатора, пишет Юрий Божич на страницах «Фокуса».

Об опасностях монокоалиции говорят много. Но, во-первых, лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков уже заявил об имеющемся черновике коалиционного соглашения и о том, что «теоретически» возможно объединение с «Голосом» Святослава Вакарчука. Если такой тандем будет создан, то приставку «моно-» можно будет оставить в покое. Хотя бы по формальному признаку, это уже будет коалиция двух политических сил.

Во-вторых, при той невероятно насыщенной палитре самых разнообразных фигур в президентской партии, многие из которых пока что трудно назвать политическими, ожидать монолитности внутри самого «Слуги народа» следует разве что на самых первых порах. «Орден меченосцев» Януковича в этом смысле был куда более слаженной машиной.

Вообще, истории узурпаций власти разнообразны, но в их основе почти всегда лежит создание партийного монолита. «Винтики» должны быть готовы в едином порыве голосовать за что угодно – от казней врагов народа до предоставления главе государства права использовать вооруженные силы страны за пределами ее территории ( «Единая Россия» слеплена из этого текста, но сегодня и там этот подход переживает кризис – власть все более атомизируется). Если бы даже у Владимира Зеленского о подобном феномене грезили, то реализовать его на практике все равно представляло бы серьезную проблему.

Иными словами, узурпация власти – не то чтобы совсем невозможна. Но она не представляет собой первоочередной опасности для страны. Есть и другие. Как в стенах парламента, так и вне их.

Например, прохождение Виктора Медведчука в Верховную Раду несет в себе дополнительные риски. Особенно с учетом находящихся под его рукой медиа. И что будут делать президент и его «новые лица» с этим «старым лицом», которому, казалось бы, место на политическом кладбище, неясно.

Но самая большая опасность – в другом. В том грузе ответственности, который свалился в руки Владимира Зеленского скорее даром данайцев, чем манной небесной. Для него наступает эпоха, когда придется править, выражаясь формулировками Ниссима Талеба, «рискуя собственной шкурой».

В своей последней книге с таким названием известный мыслитель и риск-менеджер указывает, что «те, кто не ставит шкуру на кон», склонны неверно оценивать ситуацию. Такой роскоши у президента и его команды после парламентских выборов не осталось. Потому что, опять сошлюсь на Талеба, существует так называемый «эффект Линди» – практическое правило, в соответствии с которым ожидаемая продолжительность существования феномена прямо пропорциональна тому, сколько он существовал до этого.

«У бродвейских спектаклей, продержавшихся, скажем, сто дней, ожидаемая продолжительность жизни – еще сто дней. Если спектакль продержался двести дней, величина составляет еще двести дней. Данное правило и получило название «Эффект Линди», – говорит Талеб.

То есть, для команды Зе, которой выдали небывалый карт-бланш, а вместе с ним невероятные авансовые ожидания, счет идет на недели. Может быть, на месяцы. Если после того, как новые депутаты будут приведены к присяге, а состав Кабинета министров утвержден, уровень нынешней поддержки к новому году существенно упадет, то уже к лету 2020-го мы можем получить ситуацию серьезного недовольства новой властью. Той, которой в массе своей украинцы были очарованы и прихода которой так ждали. При этом перевести стрелки на кого-то другого победителям будет крайне сложно.

Трудности в политике – особенно на международной арене и особенно с учетом нынешних европейских раскладов – предсказать несложно. Однако обеспокоенность вызывают и вопросы экономики.

Журнал «Новое время» недавно опросил 70 бизнесменов, топ-менеджеров и лидеров мнений с целью узнать, кого они хотели бы видеть на посту премьер-министра. Наибольшее количество баллов набрал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. За ним расположились экс-министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичюс, заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда от Украины Владислав Рашкован и председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов. В нижней части списка оказались даже Петр Порошенко и Арсений Яценюк.

Но кто в реальности возглавит правительство, можно сегодня лишь гадать. Потому что даже сам президент на этот счет высказывается как-то двояко.

С одной стороны, по его мнению, возглавить Кабмин должно новое лицо – человек, который не засветился в политике. С другой – он не отрицает, например, что эту должность может занять Святослав Вакарчук. «Касательно премьера Вакарчука – это вопрос именно к Славе. Потому что это большая ответственность. И это должен быть гуру экономики», – сказал он на брифинге в день выборов, когда уже были известны результаты экзитполов.

При заданных «исходных данных» это уж точно вопрос «не к Славе». Потому что, при всем уважении к последнему и тому факту, что его второе высшее образование – экономист-международник, его вряд ли можно считать «гуру экономики». А те, кто видел фронтмена «Океана Эльзы» в дебатах с Юлией Тимошенко или Анатолием Гриценко, скорее всего, испытали даже неловкость за шоу под названием «избиение младенцев», где последних как раз Вакарчук и представлял. К тому же даже в политике он – личность не новая. Поэтому понять, о чем конкретно говорил Владимир Зеленский, попросту невозможно.

И это при том, что фигура премьера и вообще формирование правительства – краеугольные вопросы. От того, как они будут решены, во многом зависит будущее Украины.

И здесь рисков намного больше, чем в узурпации власти над украинским народом его главным «слугой».