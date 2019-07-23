Украина одержала победу над Путиным. Главное не дать Зеленскому стать подобием хозяина Кремля

Сами украинцы, конечно, спорят друг с другом до хрипоты, порой даже ссорятся на почве личностных и партийных предпочтений. Это – обычно. Так начинается демократия в любой стране – с острого радикализма и взаимной нетерпимости, пишет на своей странице в Facebook российский историк Андрей Зубов.

«Теперь самое важное, чтобы победитель не стал утверждать свою власть за счет демократических практик, не стал сводить счеты, а действовал бы строго в рамках народоправства и в соответствии с законом, который он не подстраивает под себя», – пишет историк.

Но со стороны, особенно у людей из подневольной России, дух захватывает от того уровня свободы определять свое будущее, который сегодня в Украине. От выборов к выборам – президентским, парламентским, региональным, теперь будет происходить подстройка и сглаживание политических экстрем. Это – тоже обычно.

«Кто-то, имея ввиду Россию, написал – какая демократия в условиях войны. А вот, пожалуйста, в Украине демократия, хотя российско-украинская война бьет по Украине еще тяжелей, чем по России. Более того, как когда-то в 1940 году Черчилль считал британский парламентаризм еще более действенным оружием в борьбе с гитлеризмом, чем Спитфайеры и Большой флот, также и сегодня в Украине», – подчеркнул Зубов.

«Украинцы, вы побеждаете Путина вашей демократией намного быстрее и эффективней, чем на линии разделения на Донбассе или на Перекопе. Демократией, сохранением прав граждан, подчинением контролю народа бывших олигархов (а это возможно только в демократии) вы уверенно победите Путина, поможете освобождению России от его уродливой тирании и обретете друга и честного соседа в лице демократической России», – добавляет он.

DEMOCRATIA RESTITUTAВосстановленная демократия – это феномен Украины сегодня. Сами Украинцы, конечно же спорят друг с… Geplaatst door Andrey Zubov op Maandag 22 juli 2019

Сейчас это кажется невероятным, но и в 1940 году победа над Гитлером казалось невероятной и королю Георгу, и очень многим британцам. А через пять лет британские войска вошли в Гамбург и Киль.

«Ныне иная война, война без битв армий, война, в которой гражданская составляющая несравненно больше. И если украинцы сохранят и укрепят свою демократию, несмотря на все споры и конфликты, то утвердят свою свободу и помогут россиянам обрести свою», – пишет историк в заключении.