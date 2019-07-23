Оправданий не будет. Оборотная сторона монополии на власть «Слуги народа»

Получив абсолютно большинство в парламенте, президент и его партия уже не смогут оправдываться тем, что им кто-то мешает. И это резко суживает им пространство для маневров.

По предварительным данным Центризбиркома, на внеочередных парламентских выборах, состоявшихся 21 июля, президентская пария «Слуга народа» (СН) одержала абсолютную победу. В общенациональном многомандатном округе за СН проголосовало более 43,1% избирателей. Благодаря этому она получит 124 мандата. Еще 129 мандатов достались ее выдвиженцам в одномандатных мажоритарных округах. Суммарно это 253 мандата, тогда как для абсолютного большинства достаточно 226, пишет Юрий Вишневский на страницах «Деловой Столицы».

Это означает, что СН получает право самостоятельно сформировать правительство без оглядки на другие партии, попавшие в парламент. А президент Владимир Зеленский сможет проводить через Верховную Раду любые свои законопроекты и кадровые предложения. Фактически Зеленский и СН обретают монополию на власть (включая контроль над Нацбанком, регулирующими органами, силовыми структурами, прокуратурой и судебной системой) на ближайшие пять лет.

Однако эта монополия, открывая перед победившей политической силой одни возможности, закрывает другие. В частности, президент и его партия уже не смогут оправдываться тем, что им кто-то мешает. И это резко суживает им пространство для маневров.

Конечно, тут возникает вопрос: и что же дальше? Не будем гадать, чего хотят сам Зеленский и его партия, тем более что их желания могут меняться непредсказуемым образом. Но есть логика событий, которая будет диктовать команде победителей шаги для закрепления ее успеха.

Прежде всего это выполнение популистских обещаний, которые в грандиозных масштабах раздавались Зеленским и его окружением во время обеих избирательных кампаний – сначала президентской и затем парламентской. На волне популярности СН планирует выиграть еще и местные выборы. Но для этого одних обещаний уже будет недостаточно. Сформировав собственное правительство, СН будет вынуждена раздавать электорату какие-то пряники – снижение тарифов, повышение пенсий, зарплат бюджетникам и т. п.

Понятно, что на это потребуются большие деньги. Понятно и то, что из политических соображений правительство будет остерегаться решать свои финансовые проблемы за счет среднего класса. Поэтому власть будет вынуждена податься во все тяжкие – тратить золотовалютные резервы и одновременно занимать всюду, где только можно.

Однако долго в таком режиме не протянуть. Фактически у команды победителей есть лишь небольшой запас прочности, и он может быть съеден менее чем за год. А дальше могут начать раскручиваться негативные процессы – обвал гривни, падение ВВП и реальных доходов населения. Причем этому могут способствовать не только внутренние факторы (последствия популистской политики), но и внешние, например ситуация на мировых рынках.

Поэтому параллельно с выполнением популистских обещаний логика событий диктует команде победителей быстрое установление автократического режима, включая и репрессии против главных политических конкурентов, и установление контроля над крупнейшими телеканалами. У подавляющего большинства украинцев это вызовет не сопротивление, а, наоборот, эйфорию. Мол, СН обещала: «Сделаем их вместе», – и вот обещание исполняется.

Вероятно, для укрепления автократии придется вносить изменения в нынешнюю Конституцию или принимать новую. В принципе, возможны оба варианта, поскольку Верховная Рада теперь фактически утратила функцию предохранителя от авторитаризма, которую худо-бедно выполняла все годы независимости Украины. Чтобы переписать Конституцию, нужны 300 голосов нардепов, но это легкая задачка для СН. Сама эта партия, как уже говорилось, получает 253 мандата. Недостающие 47 запросто обеспечиваются привлечением в правящую коалицию мажоритарщиков из числа самовыдвиженцев (их насчитывается 48) и фракции партии «Голос» Святослава Вакарчука (20 мандатов). Причем и первых, и вторых не придется особо упрашивать – они сами напрашиваются во властную команду. Образно говоря, их не нужно подкупать – наоборот, они сами доплатят за то, чтобы попасть в состав власти.

Впрочем, даже если во внутренней политике все будет проходить гладко и благополучно, следует ожидать нарастания проблем во взаимоотношениях как с западными партнерами и международными финансовыми организациями, так и с Россией. Одной из главных причин будет именно монополия на власть, обретенная Зеленским и СН.

На переговорах Зеленский уже не сможет выдвигать тот аргумент, что в Украине на самом деле решающее слово за Верховной Радой, которую он не контролирует. Все будут знать, что новая Верховная Рада – это машинка для штампования законов, разработанных в президентском офисе. Поэтому все геополитические игроки будут требовать от Зеленского быстрых решений именно сейчас, когда он обладает фактически неограниченной властью.

Например, МВФ будет требовать от Зеленского незамедлительных радикальных реформ типа открытия рынка сельхозземель (для любых покупателей, включая иностранных) и повышения пенсионного возраста. А иначе – никаких кредитов.

ЕС будет требовать соблюдения демократии и верховенства права, предупреждая, что репрессии против политических конкурентов и давление силовиков на бизнес могут привести к замораживанию безвиза и Соглашения об ассоциации. Со своей стороны, США могут сосредоточиться на деле Коломойского и требовать от Киева решительной деолигархизации.

Но особенно мощное давление возможно со стороны Кремля. Путин может выдвигать Зеленскому любые требования – и настаивать на их выполнении в любом случае, даже если это потребует внесения изменений в Конституцию Украины, поскольку найти 300 голосов нардепов для Зеленского не проблема.

Список первоочередных пожеланий Путина уже известен: приостановление евроинтеграции и ввода стандартов НАТО, принятие законов об особом статусе Донбасса и об амнистии боевикам, воевавшим против Украины, снятие претензий по искам к «Газпрому» и отмена ограничений на торговлю. В ответ Кремль обещает вывод войск РФ с территории Донбасса, германскую цену на газ, кредитную линию на закупку газа и полную загрузку транзита газа по украинской ГТС.

Тут перед Зеленским стоит очень большой соблазн – уступить Путину во всех (ну или почти во всех) его требованиях и представить это как свою громадную внешнеполитическую победу: как и обещал, я принес в Украину мир, с войной покончено.

Этот соблазн станет неодолимым, если Зеленскому и его команде удастся установить полный контроль над информпространством, прежде всего над телеэфиром. Возможно, крупнейшие телеканалы и их владельцы-олигархи станут союзниками Зеленского добровольно – просто потому, что его политика будет их устраивать. А подавляющее большинство украинцев в таком случае тоже будут довольны властью, которая наконец-то их не обманывает.