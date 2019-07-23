Ударить фейком по фактам: расследование трагедия МН-17 заставляет Кремль сильно нервничать

Российская пропаганда сняла фейковый фильм-расследование про МН-17. Стратегия распространения нарративов и лжи через документальное кино в России набирает все большую популярность.

Похоже, у кремлевской клики в связи с расследованием по делу МН-17 и первыми обвинениями в адрес ряда лиц причастных к катастрофе, очень сильно «подгорает». Именно поэтому пропагандистская, а так же сопутствующая ей финансовая машина включила маховик вопиющих информационных вбросов, пишет пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания.

«Так, голландский блоггер, на трагедии МН-17 переросший в «ведущего независимого следователя о катастрофе рейса MH17 Malaysia Airlines» (правда, на финансировании из РФ) Макс ван дер Верфф, выпустил целый документальный фильм, посвященный трагедии. Но, вот, что интересно, у второго Оливера Стоуна, только без единого Оскара, в фильме рассказывается не о том, кто сбил МН-17, а как весь мир, от Украины и до США, фальсифицировали данные по трагедии, дабы обвинить в ней, ни в чем невиновную Россию!», – пишет военно-политический обозреватель.

Феерический бред из чистой воды конспирологии, с минимальной, существенной доказательной базой, о некой подделке данных радаров ВВС Украины; лжи правительств Нидерландов, Украины, США и Австралии; причастности агентов Федерального бюро расследований США (ФБР) к попытке изъять черных ящиков сбитого самолета и прочий набор «замечательных» истории озвучивается, как давно уже себя дискредитировавшим малазийским правительством, так и сепаратистами на Донбассе и их кураторами из РФ.

«Разумеется, этот фильм не будет и близко рассмотрен следователями, поскольку представляет из себя набор пятилетней давности фейков, сшитых белыми нитками. С другой стороны, с учетом того, что этот фильм целиком и полностью поддержан правительством Малайзии, уверен, в скором времени с этой страной степень международного сотрудничества в значительной степени охладеет», – отмечает Коваленко.

Следует подчеркнуть, что подобного рода документальные пропагандистские продукты кинематографа, становияся излюбленным инструментом Кремля. Материалов, разной степени качества и в исполнении как звезд агитпрома, так и бюджетных авторов, становится все больше и больше.

«Конечно, на сегодняшний день, когда расследование актуально и на острие внимания, эффект от такого рода материалов имеется лишь в отношении откровенно пророссийского потребителя информационного фастфуда. Но следует понимать, что подобная продукция имеет и долгоиграющий эффект и будет всплывать, во всей своей конспирологической красе, и через 10 и через 50 лет и далее», – подчеркивает Коваленко.

«Россия сеет ложь и сомнения в века и это самое опасное», – добавляет он в конце.