Абсолютная власть Зеленского. Что сможет сделать президент после выборов в Верховную Раду?

Фактически избиратели Украины, и те кто пришел на выборы, и те кто не пришел – подарили новому президенту абсолютный карт-бланш и полную свободу действий для реализации любой политики.

В связи с уже ставшими понятными результатами выборов в Верховную Раду Украины, где уверенную победу и монополию на власть получила партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа», возникает вопрос, о том «что будет дальше?». Теперь Зеленски получает полный карт-бланш и свободу действий, пишет Зоя Казанжи на своей странице в Facebook

«Что сможет новая Верховная Рада? Все», – пишет Казанжи, анализируя новые возможности Зеленского.

Далее Зоя Казанжи по пунктам перечисляет, что именно теперь сможет сделать Зеленский обретя практически абсолютную власить:

– назначить на должность премьер-министра Илона Маска или Илью Киву;

– сформировать реформаторский состав Кабинета министров или раздать должности лояльным и своим,

– отменить неприкосновенность всех и везде или не отменять ничего и нигде;

– провести федерализацию или заявить четкую позицию об унитарном государстве без ревизии Конституции;

– изменить что-в Конституции Украины или не трогать Конституцию Украины, какой бы ни велик был соблазн;

– проголосовать автономию для ОРДЛО и организовать там выборы или действовать в соответствии с международными нормами в отношении временно оккупированных территорий;

– подтвердить проевропейский курс или объявить новую эпоху двустороннего дружбы, мира и жвачки с Россией;

– отменить закон о языке и объявить русский язык государственным/официальным или сделать оригинально-неожиданный ход и не отменять закон о языке и обеспечить широкое внедрение и поддержку;

– оперативно проголосовать все законы для быстрого реформирования основных сфер жизни или проголосовать законы для обеспечения успешного функционирования бизнеса олигархов;

– провести приватизацию государственных предприятий в интересах постоянных и новых бизнес-групп или выставить государственную собственность на прозрачный и честный конкурс.

Що зможе нова Верховна Рада?Все.Наприклад:• призначити на посаду прем’єр-міністра Ілона Маска або Іллю Ківу;•… Geplaatst door Zoya Kazanzhy op Maandag 22 juli 2019

«В сухом остатке. Новой Верховной Раде придется достаточно быстро решать, где ставить запятую в фразе: работать нельзя медлить», – подчеркивает Казанжи в заключении.