«Лошарик» взорвался из-за российского импортозамещения украинских батарей

После российской агрессии против Украины, Минобороны страны агрессора было вынуждено искать замену украинским аккумуляторным батареям для подводных аппаратов.

Было установлено, что глубоководные станции типа АС-31 долгое время комплектовались серебряно-цинковыми аккумуляторами, которые производились на Украине, сообщает «КоммерсантЪ».

После осложнения отношений с этой страной аккумуляторы АС-31, находящейся на гарантийном обслуживании завода-производителя, заменили на российские литий-ионные батареи. В качестве производителя и поставщика аккумуляторов для глубоководных аппаратов было выбран санкт-петербургский завод ОАО «Аккумуляторная компания «Ригель».

Как сказано на сайте компании, «Ригель», основанный в 1897 году, является старейшим профильным предприятием в России, которое сегодня выступает «передовым разработчиком и производителем аккумуляторов», используемых в том числе для нужд глубоководного флота.

Изучая сопроводительную документацию к продукции «Ригеля», эксперты, по данным источников «КоммерсантЪ», обнаружили помимо прочего сертификаты, свидетельствующие о том, что переданные флоту батареи прошли испытания на взрывобезопасность. Сейчас выясняется, кто и каким образом испытывал изделия и почему при этом не присутствовали представители заказчика – Минобороны. Представители завода, к которым «КоммерсантЪ» обратился за разъяснениями, от комментариев воздержались.