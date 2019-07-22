Кремлевский «смотрящий» Молдовы. Андрей Нэстасе – гарант преследования Плахотнюка и его связей

Несмотря на разрешение политического кризиса в Молдове, ситуация в стране продолжает оставаться сложной и крайне нестабильной. Не в последнюю очередь это связанно с деятельностью пророссийских сил и их несомненного лидера – Андрея Нэстасе.

Кажущееся спокойствие и умиротворение, после разрешения политического кризиса в Молдове является обманчивым и может стать предвестником страшных событий. Все дело в том, что Молдова постепенно делает крен в сторону России и ключевую роль в этом процессе играет новый кремлевский смотрящий Андрей Нэстасе.

Предательство или холодный расчет?

В ночь с 24-го на 25-е июня 2019-го года 118 парламентариев из стран Европы в едином порыве проголосовали за возвращение делегации России в ПАСЕ, через два года после того, как она была лишена права участия в голосовании из-за оккупации части территорий независимой Украины.

В ответ на это решение ПАСЕ, российская делегация покинула Ассамблею, остановив все выплаты членских взносов. Всего за два года накопилось около 70 миллионов евро задолженности, которую россияне, по мнению некоторых экспертов, не собираются возвращать администрации ПАСЕ.

«А за что?» – удивляются они. – «Ведь мы же в этот период там не работали… Следовательно, и не участвовали в принятии решений. А значит ничего не должны!»

В голосовании приняли участие три депутата из Кишинева (еще двое членов молдавской делегаци просто не пришли на голосование). Депутат Блока ACUM (лидер – Майя Санду) Михай Попсоой проголосовал против. А его партнеры по коалиции, которая получила власть в Молдове, – социалист Влад Батранча и лидер партии «Платформа «Достоинство и правда» (ППДА) Андрей Нэстасе – проголосовали за Россию.

В отношении представителя социалистической партии Игоря Додона и его пророссийской позиции все предельно ясно. Открытый враг – это враг честный. Ожидать от него враждебных действий – это естественно и нормально. А вот поведение господина Нэстасе, как и его неуклюжее объяснение своей позиции, которое он вынужден был сделать, под давлением всеобщей критики, в своем видеообращении на Фейсбук, вызывает удивление и серьезные опасения.

В результате, его партнерша по коалиции, премьер-министр Майя Санду, поехала с официальным визитом в Киев без него. А молдавский МИД вообще написал, что официальный Кишинев не имеет отношения к тому, как голосует их депутат, ставший, в результате, вице-премьер-министром страны.

Все эти закулисные танцы поставили в неловкое положение украинских журналистов и экспертов, которые поддержали новую коалицию во главе с Санду и Нэстасе в разгар политического кризиса в Молдове в начале июня этого года, когда Влад Плахотнюк пытался всеми средствами удержать власть в своих руках.

Так, например, редактор «Европейской правды» Сергей Сидоренко на своем фейсбук-профиле открыто заявлял, что украинский министр иностранных дел просто обязан солидаризироваться с новым правительством Молдовы во главе с Майей Санду, не смотря на решения Конституционного суда Молдовы. И как отплатил Нэстасе за эту поддержку? Проголосовал за то, чтобы государство-агрессор, напавшее на Украину, получило всеобщее прощение и село со всеми за один стол?!

Who is Mr. Nastase?

Политическая карьера Андрея Нэстасе, какой мы ее знаем, началась 24 февраля 2015 года, года было объявлено о создании гражданской платформы «Достоинство и правда» (Demnitate și adevăr ). Регистрация политической силы, контроль над которой был сконцентрирован в руках Нэстасе, была осуществлена после того, как стало известно о, так называемой, «краже века», в которой оказалось замешано правительство Плахотнюка.

Банки Unibank, Banca sociala и Вanca de economii (один из крупнейших банков страны, где треть акций принадлежала государству) выдавали заведомо невозвратные кредиты под гарантии государственного Нацбанка. Ситуация, в принципе, достаточно схожая с украинским «Приватбанком» Игоря Коломойского, однако в Молдове сумма выделенной финансовой помощи на оздоровление финансовой сферы составляла 15 миллиардов леев, что к 2015 году было сопоставимо с 15 процентами ВВП страны. В результате банки были ликвидированы, а 1 миллиард долларов в страну так и не вернулся.

С тех пор Андрей Нэстасе, лидер политической партии «Платформа «Достоинство и правда» является неотъемлемой частью молдавского политического ландшафта и на сегодня, по сути, является вторым человеком в стране, занимая пост министра внутренних дел и контролируя ключевой правоохранительный орган в государстве. Очень динамичная карьера за четыре года в политике. Однако, что же было предпосылками для такого взлета?

О жизни Андрея Андреевича Нэстасе до его активной политической карьеры известно не так уж много. Однако, общественный журналистский проект RISE позволил пролить свет на его биографию.

Как оказалось, 22 августа 1997 года Нэстасе вступил на должность помощника транспортного прокурора Кишинёва. По информации, которую журналисты получили из ответа на запрос в Генпрокуратуру Молдовы стало известно, что Нэстасе занимался прокурорским надзором за деятельностью Государственной администрацией гражданской авиации (ГАГА). Именно тогда он познакомился с директором этой структуры, которым был Виктор Цопа. Цопа, среди прочего, также руководил государственным предприятием Air Moldova.

Иными словами, находясь в своей должности, Нэстасе «крышевал» Виктора Цопа и его деятельность, связанную с Air Moldova. Это подтверждает и официальное письмо из Генпрокуратуры, которое указывает, что, не смотря на ряд очевидных нарушений, каких-либо действий прокурор не предпринимал.

По всей видимости, работа на госслужбе Нэстасе в тот период нравилась гораздо меньше, чем, когда он стал вице-премьер-министром, поскольку 11 апреля 2000 года Нэстасе написал заявление об отставке и уже на следующий день его подписал генеральный прокурор. Не исключено, также, что принять такое решение его убедил «подельник» – Виктор Цопа, который за полгода до увольнения Нэстасе успел побывать «посаженным отцом» (нанаша) на свадьбе Андрея Нэстасе с его нынешней супругой Анжелой.

В 2001-м году Виктора Цопа назначают министром транспорта и связи Молдовы. Его детище – компания «Air Moldova», остается без присмотра. Поэтому после ухода из прокуратуры, Андрей Нэстасе работал замдиректора по юридическим вопросам компании «Air Moldova».

Во время своей работы в авиакомпании, Нэстасе, при поддержке Цопа на посту министра, сопровождает крупную сделку с инвестором из Германии – Unistar Ventures Gmbh. Компания получает 49% в «Air Moldova» (что соответствовало вложениям на сумму $2,38 млн.). 51% оставался в собственности правительства Молдовы, при условии, если оно внесет в уставной капитал предприятия 31,025 млн. леев.

Финансирование сделки со стороны молдавского правительства сопровождал Виорел Цопа (однофамилец Виктора), который в 1999 году был назначен на должность председателя государственного банка Banca de Economii (сокращенно, БЕМ), из-за своей близости к тогдашнему директору Департамента приватизации Владу Филату (позже стал премьер-министром Молдовы).

БЕМ, под контролем Виорела Цопы, выдал кредит на финансирование покупки авиакомпании в размере 1 млн. долларов США, подкрепленный залогом на сумму только 400 тыс. долларов. В последствии, кредит не был возвращен, и даже залог в 400 тыс. дол. был изъят у банка подконтрольной оффшорной компанией через суд.

Сразу после отставки Виктора Цопа с поста министра транспорта, 19 июня 2002 года собрание акционеров, воспользовавшись контрольными пакетом в 51%, в одностороннем порядке отстранило от должности директора «Air Moldova». Немецких совладельцев обвинили в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. А Тудор Андриуцэ, юрист ГАГА, сказал, что, если в процессе аудита законность средств немецкого инвестора не будет доказана, то предприятие вернется в собственность государства. Очевидно, что новое правительство пыталось выбить обоих Цопа из бизнеса.

И только в декабре 2008 года ЕСПЧ обязал Молдову выплатить фирме Unistar 6,7 млн. евро в качестве материального ущерба, 3 тыс. евро за моральный ущерб и 9 тыс. 855 евро за понесённые судебные издержки. Интересы немецкой компании в суде представлял Нэстасе. После решения ЕСПЧ, в апреле 2011 года владельцем Unistar Ventures становится кипрская компания Frontenex Limited, капитал которой составляет 1 тыс. евро, а единственным её учредителем, с конца 2010 года и по нынешний день, является Анна Цопа, супруга Виктора Цопа.

Нэстасе VS. Плахотнюк

Если Виктор Цопа помог своему однофамильцу Виорелу присоединиться к авиационному бизнесу, то Виорел, в свою очередь, втащил Виктора в свой бизнес – банковский. После использования Banca de Economii для финансирования сделки по покупке авиакомпании, Виктор Цопа и Виорел Цопа входят в состав акционеров одного из самых коммерчески успешных молдавских банков – «Victoriabank».

Позже, уже в 2010-м году, один из основателей «Victoriabank» Галина Пройдисвет, занимавшая до 2005 года должностью первого заместителя председателя банка, обвинила Виктора Цопу, что он, вместе с его посредником Владимиром Морару, вынудил её продать ему акции «Victoriabank».

Откровения Пройдисвет появились сразу после того, как 11-го августа 2010-го года Виктор и Виорел Цопа, фактически, объявили Владу Плахотнюку публичную войну, обвинив его в рейдерской атаке на акционеров «Victoriabank» и незаконном завладении активами банка. Виктор Цопа назвал Плахотнюка «двигателем коррупции и главным оружием мафии».

Ответные действия Плахотнюка не заставили себя ждать, и, на основании заявлений Галины Пройдисвет, о которых мы сказали выше, в отношении Виктора Цопы и Виорела Цопы было возбуждено ряд уголовных дел, после чего они были заочно осуждены и скрылись на территории Германии.

Адвокатом Виктора и Виорела, практически, по всем делам, был Андрей Нэстасе. Бесконечные суды не окончились и по сей день. Не так давно Европейский суд по правам человека запросил у молдавских властей подробности по делам Виктора и Виорела Цопа.

Однако Андрей Нэстасе выступал в этих делах не только и не столько как юрист, сколько как надежный и преданный лоббист двух молдавских бизнесменов в изгнании. Направо и налево он раздавал интервью европейским журналистам о его деятельности, по восстановлению справедливости в отношении своих партнеров.

Из бизнеса – в политику, чтобы защитить бизнес

Таким образом, оппозиционная троица (Нэстасе, Цопа и Цопа) так бы и боролась в судах и на страницах международной прессы с Владимиром Плахотнюком, который сначала выпихнул их из бизнеса, а затем и из страны, если бы не знаменитый кейс о «краже века» – выведении 1 миллиарда долларов из банков, подконтрольных Владимиру Плахотнюку, Илану Шору и их подручным. Ведь это очень обидно, когда, из подконтрольных некогда тебе банков, кто-то, а не ты, выводит такие фантастические суммы денег.

Именно поэтому, когда о «краже века» стало известно, Нэстасе, при поддержке своих друзей из Германии, оперативно зарегистрировали политическую силу, которую возглавил тот же Нэстасе, которая в конце марта 2015-го года уже возглавила массовые протесты против коррупции в Кишиневе, продолжавшиеся, практически, год.

Ключевым требованием протестующих была, конечно, отставка правительства, связанного с Плахотнюком. Уже тогда, эксперты отмечали, что Виктор и Виорел Цопы, готовы пойти на объединение с пророссийскими политическими силами, только бы сместить с молдавского трона Владимира Плахотнюка и вернуть свой бизнес.

Ирония в том, что протесты, организованные Нэстасе привели к тому, что в прессе появились обвинения в сторону Виктора и Виорела Цоп об участии в подготовке и деятельности по финансовому ослаблению страны.

Как бы там ни было, Цопы достигли своей цели. Нэстасе стал одним из ключевых политиков Молдовы. «Платформа «Достоинство и правда», под предводительством Нэстасе, получила хороший результат на выборах в парламент и стала тесно сотрудничать с ACUM Майи Санду. Также была воплощена в жизнь идея о создании коалиции с пророссийскими социалистами Додона, чтобы вместе сковырнуть режим Плахотнюка.

За ЕС, за Россию или за деньги?

Политический кризис в Молдове, который разгорелся после создания коалиции проевропейских и пророссийских политических сил против режима Плахотнюка, перемешал Кремлю все карты.

Во-первых, дело «кражи века» становилось все более токсичным, ибо журналистские расследования все прочнее связывали его с делом «ландромата» (отмывание огромных сумм денег, незаконно полученных от противоправного искусственного возврата НДС в России, под контролем российских налоговиков), а также «делом Магнитского», который был убит в российской тюрьме именно после того, как ему стало известно о преступлениях, связанных с отмыванием средств через подконтрольные банки в постсоветских странах.

Во-вторых, Плахотнюк постоянно торговал с Кремлем своей проевропейской повесткой в Молдове, которую он продвигал с помощью своей Демократической партии, в противодействие пророссийским социалистам Додона.

Плахотнюк не устраивал никого. Его не спасло даже предложение «треснуть американцев» и всю правую оппозицию, которую он озвучил российскому спецпредставителю Козаку на их встрече. Аудиозапись этого разговора появилась 10 июня 2019 года на молдавском телеканале TV8.

Таким образом, интересы Кремля и Нэстасе в этой сфере, практически, полностью совпадали. А после того, как в Кишиневе состоялись встречи, в которых принимали участие вице-премьер-министр России Дмитрий Козак, еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан и директор Восточно-европейского бюро Госдепартамента США Брэдли Фреден, судьба молдавского будущего была практически решена.

Майя Санду стала законно избранным премьер-министром страны, а Андрей Нэстасе получил право вендетты против Плахотнюка, в чем его горячо поддержала российская сторона. Ведь в «краже века» пропали, среди прочего, и российские деньги незаконного возврата НДС, которые отмывались в банках, подконтрольных Плахотнюку.

Однако, взамен этого права Нэстасе должен стать проводником бизнес– и политических интересов Кремля, не только в самой Молдове, но и на международных площадках, что и выразилось в его голосовании за возвращение России в ПАСЕ, результатом чего стал уход украинской делегации, не желающей сидеть с убийцами за одним столом.

Свою первейшую задачу – уголовное преследование Плахотнюка и всех его бизнес-связей в Молдове – Нэстасе выполняет с успехом. Все, связанные с Плахотнюком лица, которые уже находятся за решеткой, как Влад Филат и Вячеслав Платон, уже публично заявили о том, что во всем виноват Плахотнюк и у них есть этому доказательства. Видимо, министр внутренних дел мог дать свои указания в контексте заключения с ними договоренностей, в обмен на «слив» Плахотнюка.

Однако, судьба преступника Плахотнюка уже не настолько интересна, как, например, судьба премьер-министра Молдовы Майи Санду, которая оказалась между молотом и наковальней. С одной стороны – пророссийский президент-социалист Додон, с другой стороны – смотрящий от Кремля, который способен заблокировать дальнейшие процессы интеграции Молдовы в ЕС, в угоду коммерческим интересам своих политических патронов и комфортного отмывания российских денег.