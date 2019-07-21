«Радетель отечества и правдолюб». Пропагандист Шарий на службе у оккупантов на Донбассе

Расследование выполнения Шарием заказов российских спецслужб, по дискредитации Украины в войне на Донбассе.

21 июля все украинские избиратели увидели в бюллетенях «Партию Шария». Данный материал показывает, как Анатолий Шарий с 2014 года покрывает убийц украинцев, российских военных, которые воюют на Донбассе против Украины, выдает уничтоженную технику российских вооруженных формирований за украинскую, пишет редактор блога «Ukraine History Archive» на страницах «Український мілітарний портал».

Анатолий Шарий, не проживает в Украине, ведет в YouTube свой блог, в котором рассказывает своим зрителям «правду», про события в Украине, имеет достаточно много зрителей и определенную поддержку в Украине, а некоторые украинские каналы приглашали Шария выступать на своих каналах.

Как Шарий выдавал уничтоженный танк боевиков «ЛНР» за украинский

Название видео Шария: «Как украинские СМИ над мертвым солдатом глумились»

Опубликовано: 2 сентября 2014 года

Что говорит: Показывает публикацию на украинском сайте, про бой в Хрящеватом и фотографию на которой подбитый танк и труп танкиста, потом показывает видео с боевиками, которые осматривают данный танк и утверждает, что данный танк подбили данные «сепаратисты» и подчеркивает, что украинский сайт глумился над своими убитыми солдатами.

Видео на которое ссылается Шарий. Видео было опубликовано в конце августа 2014 года, а уже 2-го сентября Шарий опубликовал свое видео. На видео к танку подходит разведгруппа боевиков с белыми повязками, которые данный танк называют «брошенной нацистской техникой», что является для Шария убедительным аргументом в том, что танк, трупы принадлежат украинским военным и что их убили «сепаратисты», о чем он и сообщает своим зрителям.

Хрящеватое. Конец августа 2014 года. Хрящеватое. Конец августа 2014 года. Geplaatst door ВИДЕО АРХИВ op Woensdag 17 juli 2019

На 0:45 секунде видео видно номер на танке – «23».

То самое фото с сайта с данным танком и трупом (труп зарисован нами), Шарий говорит, что этот «скрин» сделан с видео с боевиками, но это ложь, на видео не было такого ракурса и перед танком не лежит взорванная машина.

Фото с сайта с данным танком и трупом. На видео не было такого ракурса и перед танком не лежит взорванная машина. Пред 1 из 2 След

Фото данного танка Т-64БВ ближе.

На танке видно надпись «ЛНР», но вполне можно заявить, что надпись нанесли после уничтожения танка.

Ниже на фотот Т-64БВ «ЛНР» с номером 23 до своего уничтожения. На танке сидит командир боевиков Беднов (ликвидирован).

Боевики на танке Т-64БВ «ЛНР» №23.

14 августа 2014 года. Хрящеватое, украинский танк уничтожает танк Т-64БВ «ЛНР».

Видео: После боя, украинский командир танка рассматривает уничтоженный танк Т-64БВ и рассказывает как его уничтожили, а солдаты рассматривают документы, российские паспорта убитых боевиков (трупы мы вырезали из видео).

В ходе боев в августе 2014 года, украинские военные потом оставили данные позиции, а танк так и продолжал стоять на своем месте.

На 0:55 секунде видео украинский военный пытается прочитать надпись на стволе танка, а надпись на этом «украинском танке», по мнению Шария или «нацистском танке», по мнению боевиков, была такая: «Танька».

Как Шарий выдавал уничтоженный БТР и танк российской армии за украинские

Название видео Шария: «Цензор глумится над смертью солдат и офицеров»

Опубликовано: 9 сентября 2014 года

Что говорит: Утверждает, что украинский сайт «Цензор.НЕТ» глумится над убитыми украинскими солдатами, выдавая подбитый «ополченцами» БТР-80 Украины за российский БТР-82. Оскорбляет главного редактора сайта Бутусова «псом плешивым». Показывает башню танка с сайта Цензор.НЕТ на котором утверждают, что это башня от российского танка, но Шарий утверждает, что это «разбитая украинская техника» и что главный редактор сайта Бутусов глумится над смертью украинских солдат.

По правильной логике, человек, который утверждает, что на фото БТР-80, а не БТР-82, должен показать сравнение техники по фотографиям, рассказать, чем отличаются и сравнить фото с подбитым БТР, но Анатолий на полном серьезе, рассказывает своим зрителям, что на фото не БТР-82, потому что, в комментариях, кто-то написал, что это БТР-80 и все, на этом весь анализ Шария заканчивается. А мы провели анализ и даже знаем владельца БТРа.

Сравним БТР-80 и БТР-82А

Вот на фото БТР-80 (Украина) – советский бронетранспортер.

Фото БТР-82А (Россия) в 2013 году был принят на вооружение в России.

Отличия достаточно хорошо заметны в башнях. На российском БТР-82А установили новый российский прожектор ПЛ-1, дымовые гранаты поставили спереди башни, пушка 30 мм, отделение для пулемета, давайте запомним эти особенности российской башни.

Теперь возьмем фотографию с уничтоженным БТР, про который говорит Шарий в своем видео. Смотрим на башню и видим, что она не совсем похожа на башню от БТР-80, пушка 30 мм, отделение для пулемета и отсеки для дымовых гранат спереди башни, а не за спинкой башни как у БТР-80.

Посмотрим на фото с ракурса поближе с данным БТР около сгоревшего от войны дерева и что мы видим? Не слишком похоже на башню от БТР-80, точней совсем, а больше похоже на башню российского БТР-82А.

Теперь сравним эту башню с башней БТР-82А. Как видим, отличий нет, российский прожектор ПЛ-01 там и другие особенности башни БТР-82А на месте.

По поводу комментария, который Шарий показывает в своем видео и который удалила редакция сайта «Цензор.НЕТ». Написал некий Андрей Галактионов: «БТР-80. Снято весной. 1 канал. Сказочники.»

1. То, что это не БТР-80, а российский БТР-82А мы уже разобрали.

2. Данный БТР действительно снимал российский 1 канал.

3. Да вот только не весной, а после боев в Новосветловке в сентябре 2014 года.

Сам сюжет сохранился на сайте, на котором российские СМИ показали на всю Россию уничтоженный современный БТР-82А российской армии.

Мы разобрались с тем, что Шарий и некие комментаторы на украинских сайтах нам врут и пытаются выдавать российскую технику на Донбассе за украинскую, теперь давайте разберемся, кому принадлежал данный российский БТР-82А.

Посмотрим еще фотографии с данным БТР-82А.

Сгоревший БТР-82А. Сгоревший БТР-82А. Сгоревший БТР-82А. Пред 1 из 3 След

На БТР-82А видно номер 052.

А вот и целый БТР-82А с номер 052 и что-то лица не совсем славянские, украинские, а точней это российские солдаты из 18-й ОМСБр, но для Шария это украинский БТР и видимо типичные украинские солдаты.

По поводу башни танка из этого же видео Шария.

На сайте «Цензор.НЕТ» показали башню танка и утверждают, что это российский танк, Шарий утверждает, что это украинская разбитая техника, опираясь на видео российского канала «Russia Today» («RT»).

То самое видео российского канала «Russia Today» за 2 сентября 2014 года из Донбасса с действительно разбитой колонной вооруженных сил Украины и с данной башней недалеко от Иловайска. На 0:35 секунде видео данная башня.

Червоносельское. 2 сентября 2014г. Канал RT Червоносельское. 2 сентября 2014г. Канал RT Geplaatst door ВИДЕО АРХИВ op Donderdag 18 juli 2019

В первую очередь, по логике вещей, когда нужно понять, чей это танк, нужно сперва выяснить модель танка. В Украине и России существует множество модификаций советских танков, у каждой модели есть свое точное название, а не просто Т-64 или Т-72, к примеру: Т-72БА, Т-90А, Т-72С, Т-72Б2, Т-72Б3 и у каждого свои особенности.

Если почитать статью на «Цензор.НЕТ», то там утверждается, что это российская модификация с названием Т-72Б3, а Шарий не говорит модель танка и когда читает текст с сайта, то останавливается перед тем, как прочитать модель танка. Анатолий определяет чей танк просто по видео с поля боя, если видео от российских СМИ, значит точно украинский танк!

Действительно ли это танк Т-72Б3 или нет?

Т-72Б3 – это российская модернизация советского танка Т-72Б.

Давайте сравним 3 похожих танка, советский Т-72Б обт. 1989, российский Т-72БА и Т-72Б3

Пункт 1: На Т-72Б3 установили характерный многоканальный прицел «Сосна-У», а на Т-72 обт. 1989 и Т-72БА установлен старый 1К13-22 (49).

Пункт 2: На российских модификациях Т-72Б3 и Т-72БА установлен датчик ветра, на советском Т-72 обт. 1989 он отсутствует.

Пункт 3: На Т-72Б3 убрали прожектор «Луна» и установили дополнительный блок динамической защиты «Контакт-5».

Пункт 4: На Т-72Б3 и Т-72БА устанавливают гусеницы с параллельным шарниром, а на Т-72 обт. 1989 старые гусеницы с последовательным шарниром, но на Донбассе встречались из России Т-72 обт. 1989 уже с новыми гусеницами.

Пункт 5: На данных танках стоит динамическая защита «Контакт-5», но Т-72БА бывают и с защитой «Контакт-1».

Данные пункты, помогут вам научиться отличать по внешним признакам, некоторые российские модификации танков, которые Россия использует в войне против Украины.

У Т-72Б3 на башне нет прожектора, стоит дополнительный защитный блок «Контакт-5» и установлен датчик ветра, но самой большой внешней характерной особенностью танка Т-72Б3 является наличие современного тепловизионного прицела наводчика «Сосна-У» в характерном защитном коробе. Перед его работой крышку снимают.

Возьмем для рассмотрения не кадр с видео, а фотографию в более лучшем качества с данным танком и что мы видим? По всем характеристикам получается, что это башня от российского танка Т-72Б3.

Для наглядности возьмем Т-72Б3 с учений в России и наложим на него башню с видео.

Российский танк Т-72Б3 уничтожили бойцы батальона «Донбас» 29 августа 2014 года.

Корпус от данной башни танка Т-72Б3: после боев башню передвинули. Источник: https://censor.net.ua/r3138712

Видео от бойца батальона «Донбасс», которые даже находясь в окружении продолжали воевать с российскими войсками в конце августа 2014 года.

На видео боец показывает захваченный танк Т-72Б3 и рассказывает как второй Т-72Б3 спалили.

Как Шарий называл «клоунадой» информацию о том, что над Украиной сбивают российские беспилотники

Название видео Шария: «Мифический украино-российский беспилотник»

Опубликовано: 28 мая 2014 года

Что говорит: Называет «комедией» информацию о том, что над Донецком сбит российский беспилотник. Цитирует СМИ боевиков, о том, что на самом деле сбили украинский беспилотник. Говорит своим зрителям, что у России нет своих беспилотников и что она их закупает у Израиля.

28 мая 2014 года украинские СМИ действительно сообщают о том, что над Донецком был сбит беспилотник. Для фоновой заставки новости просто используют случайное фото случайного беспилотника из интернета. В самой статье не утверждается, что фото на заставке тот самый беспилотник.

Но уже 30-го мая «клоунада» стала реальностью, данный беспилотник подобрали, сделали фотографии и опубликовали в СМИ. Шарий об этом уже своим зрителям не сообщает, а свое видео с обманом зрителей не опровергает.

Фотографии детальней. Не слишком похоже на несуществующий или гражданский беспилотник.

Детальные фото сбитого беспилотника. Детальные фото сбитого беспилотника. Детальные фото сбитого беспилотника. Детальные фото сбитого беспилотника. Детальные фото сбитого беспилотника. Пред 1 из 5 След

Шарий утверждает, что не существует российских беспилотников – это опять ложь. В России разработкой беспилотников занимается к примеру «АФМ-Сервис», «Специальный технологический сервис». Возьмем к примеру их разработку – известный беспилотник «Орлан-10».

Статья о российском беспилотнике «Орлан» на Wikipedia. Снаряжение беспилотника «Орлан». Пред 1 из 2 След

А это сбитый над Украиной российский беспилотник «Орлан-10» с номером №10237.

И еще один сбитый над Украиной российский «Орлан-10» (№10332).

И еще один (№11057).

Множество российских беспилотников было сбито над Украиной, но для Шария – это «комедия».

По поводу израильских беспилотников у России, в этот раз Шарий прав. В России собирают беспилотники из израильских комплектующих на «Уральском заводе гражданской авиации», а конкретно израильский Searcher II, который в России получил название «Форпост».

Вот как выглядит сборка «Форпоста» на Уральском заводе гражданской авиации.

А это дорогостоящий беспилотник «Форпост» (№923), сбитый над Украиной.

Сбитый в небе украины российский беспиСбитый в небе украины российский беспилотник.лотник. Сбитый в небе украины российский беспилотник. Сбитый в небе украины российский беспилотник. Пред 1 из 3 След

У «патриота Украины» Шария вы не найдете видео с разбором сбитых российских беспилотников над его родиной, для него это «комедия».

Как Шарий не показывает российский «Бук», который выехал в Россию без ракеты

Название видео Шария: «СБУ лоханулось по крупному. БУК не наш, но наш»

Опубликовано: 21 июля 2014 года

Что говорит: Говорит про публикацию СБУ на тему того, что «Бук» сбивший боинг выехал в Россию. Показывает украинский «Бук» с номером 312 и говорит, что СБУ «лоханулись» показав украинский «Бук» в статье, про российский «Бук», который выехал в Россию.

Вот тот самый скриншот с «Буком» из видео Шария. Шарий разбирает только нижнее фото, верхнее даже не упоминает и не разбирает, запомните этот момент.

Нижнее фото было сделано еще 17-18-го марта 2014 года на Ясиноватском посту и никакого отношения к «Буку», который покидает Украину в направлении России он физически не может иметь, потому что, когда фото было сделано, МН17 еще не был сбит.

Вот человек, который был там 17-18 марта 2014 года и сделал фото данного «Бука» и опубликовал его еще в 18-го марта 2014 года. Мы зафиксировали фотографию и дату публикации: кто-то по ошибке добавил данное фото в материал СБУ.

И видео с этого места.

По поводу белого грузовика – это два разных грузовика, разных марок.

Вот грузовик с «Буком» ВСУ с видео.

Вот белый грузовик фирмы Volvo, который перевозил бронетехнику боевиков, а потом сам «Бук», который сбил «Боинг».

Грузовик перевозивший российский «Бук». Грузовик перевозивший российский «Бук». Грузовик перевозивший российский «Бук». Грузовик перевозивший российский «Бук». Пред 1 из 4 След

Пример: Более детальное фото грузовиков «Volvo» данной фирмы перевозчика, чей грузовик боевики присвоили себе.

А вот тот самый грузовик «Volvo» с «Буком» стоит в Донецке 17 июля 2014 года.

Теперь вернемся к Шарию и к тому, что он нам не показал в своем видео. Про нижний кадр он рассказал и оказалось, что данный «Бук» не имеет отношения к крушению «Боинга» – видео было снято еще в марте 2014 года. А про верхний кадр он ни слова не рассказывает своим зрителям. Не слишком объективно с его стороны получается, верно?

Это кадр с видео, которое было опубликовано 18 июля 2014 года. Указывается, что место съемки Луганск, который под контролем боевиков.

На видео можно узнать белый тягач «Volvo» с синей полосой, с рекламным номером о котором мы писали выше, и на тягаче «Бук» без одной ракеты, который едет мимо билборда с рекламой автодилера «Богдан».

21 июля 2014 года российские военные созвали брифинг с заявлением, что они разглядели на билборде адрес с видео, который якобы указывает, что видео снято в г. Красноармейск (ныне Покровск), улица Днепропетровская, 34 (ныне улица Защитников), Донецкая область. Город находится действительно под контролем украинских сил.

21 июля 2014г. Российские военные про БУК в Луганске 21 июля 2014г. Российские военные про БУК в Луганске Geplaatst door ВИДЕО АРХИВ op Donderdag 18 juli 2019

То место о котором говорится в видео на карде с точными географическими координатами.

Теперь посмотрим на фотографию билборда автодилера «Богдан», который попал на видео с «Буком».

И оказывается, что никакой надписи «г. Красноармейск, ул. Днепропетровская» на билборде нет, а имеется надпись на том месте «Нацiональний автодилер» и адрес магазина продаж машин «Богдан» кв. Ленинского Комсомола, 1-в, который находится в Луганске и что до магазина всего 1 км.

Точное место съемки видео с «Буком» в Луганске.

Посмотрим на фото за 2013 год с Луганска.

Координаты: 48°32’44.7″N 39°15’52.6″E.

Фото для сравнения с этого места с местом из видео с «Буком».

Сравнение местности на кадрах с двух видео. Сравнение местности на кадрах с двух видео. Пред 1 из 2 След

А это уже за 2014 год с данного места и с билбородом рекламы автодилера «Богдан» и собором.

После разоблачения лжи от российских военных, по странному обстоятельству, часть билборда, на которой российский офицер указывал адрес, сорвали.

А это все видео с видеорегистраторов, которые сняли «Бук», передвигавшийся по территории, которую контролируют пророссийские силы, в 2014 году.

Шарий так и ни одно видео не показал своим зрителям.

Как Шарий выдавал современный танк российской армии на Донбассе за украинский

Название видео Шария: «Полосы и танки»

Опубликовано: 27 августа 2014 года

Что говорит: Рассказывает, что украинский сайт «Еспресо» опубликовал видео с захваченным российским танком. Видео Шарий не показывает своим зрителям, только стоп-кадр на момент, где показано, что на танке белые полосы и говорит, что журналисты позируют на фоне «подбитого украинского танка», ведь на нем белые полосы.

Давайте посмотрим видео, которое Шарий не захотел показывать своим зрителям.

Видео снимает украинский журналист Ростислав Шапошников, который в конце августа 2014 года с украинскими бойцами попал в окружение, сейчас проживает в США.

На видео украинские бойцы показывают журналистам захваченный танк.

На танке действительно белые полосы, со свежей белой краской еще не запачканной грязью. Видимо Шарий не знает, что когда захватывают вражескую технику в бою, то наносят на нее свои опознавательные знаки, чтобы свои не подбили или Шарий знает это прекрасно, но просто манипулирует своими зрителями и не показывает даже само видео, пытаясь скрыть факт захвата украинцами российского танка.

Разберемся в том, какая модель и модификация у танка исключительно по видео.

На видео можно увидеть датчик ветра.

А так же есть динамическая защита «Контак-5» с дополнительным блоком вместо прожектора.

Многоканальное тепловизионное прицельное приспособление наводчика «Сосна-У» (на видео с открытой крышкой и поврежден в ходе боя).

Тепловизионный канал изготовлен на базе камеры 2-го поколения Catherine-FC французской компании THALES, что мы и видим в данном танке, когда журналисты опустили камеру в танк, а данная разработка устанавливается на российские танки Т-72Б3.

По поводу номеров на корпусе танка, которые сняли на камеру, по ним можно определить дату изготовления самого корпуса танка, а не год модернизации.

По серийному номеру, для модернизации взяли танк Т-72Б 1989 года и провели модернизацию до уровня Т-72Б3.

И получается, что украинские военные захватили танк российской армии модели Т-72Б3, который не хотел показывать своим зрителям Шарий.

Фото данного российского танка Т-72Б3, который захватили украинцы.

Танк был в рабочем состояние, и на нем потом пытались прорваться из окружения.

На видео российские войска с кавказскими боевиками перед вторжением в Украину. Опознавательные знаки России – белые повязки и белые круги.

Российские войска. Т-72Б3. Август 2014г. Российские войска. Т-72Б3. Август 2014г. Geplaatst door ВИДЕО АРХИВ op Donderdag 18 juli 2019

Потом эти Т-72Б3 с белыми кругами захватывают украинские добровольцы.

Вот видео батальона «Донбас», которые захватили российский Т-72Б3 29 августа 2014 года.

Захваченный танк Т-72Б3 ВСРФ батальоном "Донбас" (29.08.2014) Захваченный танк Т-72Б3 ВСРФ батальоном "Донбас" (29.08.2014) Geplaatst door ВИДЕО АРХИВ op Donderdag 18 juli 2019

А вот танкисты 6-й отдельной танковой бригады России с танками Т-72Б3, на которых белые круги.

танкисты 6-й отдельной танковой бригады России с танками Т-72Б3 танкисты 6-й отдельной танковой бригады России с танками Т-72Б3 Пред 1 из 2 След

Теперь по поводу документов, которые нашли в танке, которые Шарий называет «какими-то бумажками» и тоже их не показывает своим зрителям. Давайте посмотрим на вот эту «бумажку» – карточку учёта стрельб на рядового Березина Алексея.

Общая фотография российских танкистов 6-й ОТБр на фоне танков Т-72Б3 с белыми кругами.

Под номером 1 Алексей Березин.

Скрин страницы в «ВКонтакте». Скрин страницы в «ВКонтакте». Пред 1 из 2 След

Была найдена его страничка в социальной сети «Вконтакте», в которой он публиковал фото со своей службы еще с 2013 года, до войны. На фото видны петлички танковых войск.

В октябре 2014 года, Березин публикует совместное фото с танкистами 6-й ОТБр – оно обрезано, белые круги не видно. Но его оригинал мы публиковали чуть выше.

Алексей Березин (архив страницы в ВК) Алексей Березин (архив страницы в ВК) Geplaatst door ВИДЕО АРХИВ op Donderdag 18 juli 2019

Архивная запись страницы Алексея Березина на случай удаление фотографий и самой страницы.

Российский танкист Алексей Березин стоит на танке Т-72Б3 и возможно, данный танк и есть тот танк, который Березин потерял на Донбассе в августе 2014 года и который Шарий хотел выдать своим зрителям за украинский.

Комментарий автора материала

Анатолий Шарий говорил о том, что если он где-то проколится, то через 2 минуты сразу извиниться и уберет со своего канал фейк, уже прошло 5 лет и никаких извинений не было за то, что когда российские войска убивали украинцев, захватывали часть Украины и когда украинцы захватывали доказательства российской агрессии, то Шарий начинал называть это обманом и выдавал уничтоженную, захваченную технику из России за украинскую и тем самым покрывал убийц украинцев.

Если у вас есть знакомый, который просматривает ролики Шария или поддерживает этого человека, если какой-то канал в Украине начинает приглашать в свой эфир Шария, пожалуйста, покажите им данный материал.