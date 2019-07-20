Политика

Зеленский предложил провести Олимпиаду в Украине. Портников раскритиковал идею президента

Почитателям Зеленского предстоит готовиться питаться словами и запивать это обещаниями актера разговорного жанра.

Президента Украины Владимир Зеленский предложил провести летние Олимпийские игр в Украине. Журналист Виталий Портников в своем Telegram-канале резко раскритиковал идею президента.

«Страна, которая до сих пор не рассчиталась с долгами перед международными организациями. Страна, которая ведёт войну и вынуждена урезать социальные расходы. Страна, которая до сих пор не провела необходимые непопулярные реформы. Страна, в которой нет денег на спорт, в которой олимпийские чемпионы выпрашивают себе квартиры у государства и записываются в избирательные списки, чтобы выжить», – пишет Портников

Президент этой страны хочет провести Олимпийские игры – мероприятие, от которого отказываются жители самых богатых городов мира. На референдумах, между прочим.

«Когда Украина получила право на проведение чемпионата Европы по футболу, а потом случился кризис, я предупреждал соотечественников, что денег на это у страны нет. Но украинцы вообще не способны понять, откуда берутся деньги. Им было приятно побегать по улицам и посидеть на стадионах, погордиться – а потом залезать в неоплатные долги и возмущаться «зубожінням». Мудрый народ!», – подчеркивает Портников.

«Единственное, что меня радует – так это то, что Янукович, который был таким же выдвиженцем люмпенизированной части электората, как и Зеленский, действительно был способен вместе со донецкой ОПГ осуществить свои безумные намерения», – отмечает он.

Далее Портников отмечает, что Зеленский – актёр разговорного жанра. Никакой Олимпиады не будет – как не будет никакого восстановления территориальной целостности, снижения тарифов и прочего.

«Электорату Зеленского предстоит питаться словами и запивать обещаниями», – подчеркивает Портников в заключении.

Автор Виталий Портников
Источник Telegram-канал Портников
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