Конец перемирия между Украиной и Россией. Путин послал Зеленскому четкий сигнал

Владимир Путин подписал указ об облегченном предоставлении российского гражданства уже всем жителям Донецкой и Луганской областей, а не только тем, кто живет в самопровозглашенных марионеточных «ДНР» и «ЛНР», пишет на страницах «Ежедневного Журнала» военный эксперт, заместитель главного редактора Александр Гольц.

«Думаю, что демагогия о вдруг появившемся желании Кремля улучшить действительно тяжелое социальное положение населения всего Донбасса никого обмануть не может. Речь идет о демонстративно враждебной акции со стороны Кремля. Достаточно вспомнить о массовой раздаче российских паспортов в Абхазии и Южной Осетии в 2008 году накануне войны с Грузией. Массовое предоставление гражданства однозначно дает долгосрочные возможности для легитимации вмешательства в дела соседней страны, не исключая вмешательства военного», – пишет военный эксперт.

В Киеве немедленно отреагировали. Президент Зеленский распорядился об упрощении предоставления гражданства своей страны не только этническим украинцам, но и жителям «стран, которые страдают от нарушения прав и свобод».

«Совершенно очевидно, что путинский указ — это четкий сигнал Киеву. Москва недовольна складывающимся положением дел и не считает себя связанной любыми неформальными договоренностями. А ведь еще недавно люди, приближенные к власти (или объявляющие себя таковыми) в обеих столицах, глубокомысленно рассуждали чуть ли не о прорыве в двусторонних отношениях», – подчеркивает Гольц.

Действительно, в последние недели Россия сделала несколько даже не шагов к снижению напряжения между двумя странами, а лишь намеков на готовность хоть чуть-чуть исправить ситуацию. Наконец-то состоялся телефонный разговор Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, которого российский президент ранее не пожелал поздравить с избранием.

«Насколько можно понять, главным в разговоре был вопрос обмена «лиц, удерживаемых с обеих сторон». Российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова приступила уже, по ее словам, вместе со своей украинской коллегой к совершенно конкретному делу: «сверить списки, которые содержат перечень граждан Украины, находящихся под стражей на территории России, и граждан России, которые находятся на территории Украины, и выработать подходы к возможности использования механизмов для скорейшего освобождения или возвращения на Родину». Дело пошло так хорошо, что Москалькова заявила: украинским морякам, захваченным в Керченском проливе, следовало бы изменить меру пресечения (чего, впрочем, сделано не было: только что суд продлил им пребывание под стражей)», – отмечает Гольц.

Состоялась встреча советников глав государств нормандской четверки, где речь шла уже не только об обмене захваченными в плен, но о возобновлении процесса разведения войск и военной техники. Наконец, уже после того как путинский указ был опубликован, стало известно, что на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе в Минске достигнуты важные соглашения. Договорились о бессрочном прекращении огня с 21 июля, а также о полном доступе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на всю территорию Украины.

Более того, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что удалось договориться об обмене пленными.

«В гуманитарной подгруппе подтверждено местонахождение 69 наших граждан, которых мы стремимся освободить. В учреждениях украинской пенитенциарной системы находятся 208 человек, которых спрашивает противоположная сторона. Договорились в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридической очистке и подготовке к взаимному освобождению подтвержденных лиц и дальнейшему подтверждению удерживаемых лиц», — написала она в своем блоге на Facebook.

Можно только догадываться, что именно подтолкнуло Владимира Путина подписать указ, фактически ставящий под вопрос суверенитет Украины над Донбассом. Это могло быть сообщение СБУ Украины о задержании человека, который был за рулем тягача, перевозившего ЗРК «Бук».

«Речь, разумеется, о «Буке», уничтожившем малазийский «Боинг». Факт, что задержанный два года находился в заключении на Украине, конечно, придаст убедительности его будущим показаниям. Может быть, главного российского начальника разозлило то, что в ходе завершающейся предвыборной кампании в украинский парламент все тамошние партийные лидеры, включая даже Петра Порошенко, говорят об освобождении пленных как о деле решенном. Так или иначе, но Кремль ясно показывает пределы своей уступчивости», – отмечает Гольц.

Пленных и заложников, вроде Олега Сенцова, может быть, и освободят. Уже прошел срок, когда Москва должна была отчитаться о выполнении предварительного требования Международного трибунала ООН по морскому праву, предписавшего немедленно освободить украинских моряков, которые были захвачены в Керченском проливе.

«Россия хоть и не признает юрисдикции трибунала в этом инциденте, явно не заинтересована в том, чтобы игнорировать его решения. Поэтому освобождение моряков под благовидным предлогом вполне вероятно», – подчеркивает Гольц.

Но на этом добрая воля Кремля и заканчивается. Совершенно очевидно, что Москва будет продолжать отстаивать свое право на присоединение Крыма и поддерживать сильно смахивающий на фактическое отделение «особый статус» ЛНР и ДНР. Более-менее очевидно, что российско-украинская граница никогда не перейдет полностью под контроль Киева.

«Разумеется, это совершенно неприемлемо для Владимира Зеленского (как, впрочем, для любого украинского политика). Однако при полной юридической правоте у Украины фактически нет шансов вернуть Крым и восстановить полностью суверенитет над Донбассом», – отмечает Гольц.

Никто в мире не знает, как заставить ядерную державу подчиняться международному праву, если она это право игнорирует. Поэтому межумочная ситуация «ни мира, ни войны» будет длиться ровно столько, сколько будет существовать нынешний режим в России.

«Программа-максимум в этом случае — гарантированное прекращение кровопролития, недопущение военного противоборства. Однако украинский президент, который решит следовать этому курсу, обречен на обвинения в национальном предательстве…», – пишет Гольц в заключении.