Путин переигрывает Зеленского. Будущему парламенту предрекают быструю смерть

Михаил Саакашвили в интервью «Цензору» спрогнозировал, что новоизбранный парламент не протянет больше двух лет, потому что в нем будет много случайных людей плюс старая система будет устраивать кризис. Рациональное зерно в его словах есть.

В воскресенье украинцы выберут новый состав Верховной Рады. Согласно последним социологическим опросам в парламент проходят пять партий, возможно, шесть, поэтому уже сейчас можно проследить примерную конфигурацию законодательного органа девятого созыва. И спрогнозировать, когда могут возникнуть первые кризисы, пишет на страницах «Depo.Весь мир» Юрий Васильченко.

Коалиция для «Слуги народа»

Начнем с конфигурации. «Слуга народа» в среднем по соцопросам может получить 45% голосов при голосовании в многомандатном округе. Не исключено, что и больше, однако пока будем отталкиваться от рейтингов на конец кампании.

Итак, в случае 45%-ного результата партия президента получит только по спискам 102–105 мандатов. К этому приплюсуем где-то 80–90 мандатов, которые в идеале получат мажоритарные «Слуги народа».

Берем по максимуму – вместе выйдет под 200 штыков. А это значит, что мечта Зеленского о монопольном большинстве не реализуется и придется-таки создавать коалицию. Даже если, войдя в парламент, к «зеленой» фракции примкнет с десяток свободных мажоритарщиков.

Наиболее реальным партнером по коалиции может стать «Голос» Святослава Вакарчука, которому, впрочем, различные социологические компании дают разные рейтинги – от более 8% до непопадания в Раду. Поверим первым. Если у «Голоса» будет 8%, то он сможет привести под купол под 30 депутатов с учетом мажоритарщиков.

Если суммировать их со «Слугами народа», то на коалицию хватает. Однако она будет действенной только при нескольких условиях. Первое – все депутаты каждый раз будут ходить на работу и каждый раз голосовать в унисон. Обеспечить это без торгов довольно сложно.

Второе условие – в сессионный зал не будут вноситься законопроекты, которые будут противоречить идеологии «Голоса». То есть не будет попыток пересмотреть языковой закон, языковые квоты и т. д.

Третье – как один будет голосовать сама фракция «Слуги народа». Дисциплина – всегда проблема больших фракций. Дисциплинированно голосовали «регионалы», и то им был нужен Михаил Чечетов, который подавал знаки, когда давить зеленую кнопку, а когда нет. Такая первая сигнальная система Павлова.

Во фракции Зеленского будет много людей, которые считают себя самодостаточными. Будет много и тех, кого Саакашвили правильно назвал «случайными людьми». Проще говоря, рано или поздно придется или возвращаться к кнопкодавству, или иметь под рукой третью фракцию в коалиции или какую-то депутатскую группу, которая будет подставлять плечо, когда это крайне необходимо. В нынешнем парламенте такими группами были «Возрождение» и «Воля народа».

Третьей фракцией в коалиции мечтает стать «Батьківщина». Однако, похоже, в команде Зеленского этого не очень хотят. И их можно понять.

Во-первых, Юлия Тимошенко слишком высоко подняла ставки – она ​​хочет должность премьера. Если нет, тогда много портфелей в правительстве. К тому же вся политическая история Юлии Владимировны свидетельствует не в пользу ее партнерства. Она всегда играла по своим правилам.

И все же предположим, что Зеленский договорится с Тимошенко и «Батьківщина» станет третьей в коалиции. Точнее, если брать ее приблизительную численность по результатам голосования, даже второй. По приблизительным расчетам, бело-сердечная фракция может составить более 30 штыков.

При коалиции на троих это образование способно быстро принять обещанные Зеленским законы о народовластии, отменить неприкосновенность депутатов, поддержать закон об импичменте, снова криминализировать незаконное обогащение и т. д.

Однако в социально-экономических вопросах «Слуга народа», «Голос» и «Батьківщина» полные антиподы. Фракция Тимошенко не будет поддерживать сотрудничество с МВФ, открытие рынка земли, повышение тарифов и тому подобные невыгодные для рейтинга этой партии вещи. То есть в коалиции на троих изначально будет заложена мина замедленного действия, которая будет делать это объединение очень нестабильным и конфликтогенным.

Кто в оппозиции

Остается еще две силы, которые, по результатам соцопросов, гарантированно проходят в парламент – партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа – За життя». С этими политсилами президентская партия объединяться не хочет. И не сможет.

Уголовные дела против Порошенко, а дальше, ожидаемо, будут уголовные дела против многих деятелей предыдущей власти сжигают мосты для союзничества ЕС в возможной пропрезидентской коалиции. По приблизительным подсчетам, вместе с мажоритарщиками новый политпроект пятого президента может иметь не более 40 мандатов.

И это будет хоть и не мощная, но достаточно действенная оппозиция. Которая даже при условии давления на ее депутатов со стороны силовых структур все же будет поддерживать государственные законопроекты.

Другое дело «Оппозиционная платформа – За життя». Она получит второй результат в многомандатном округе и значительное количество мажоритарщиков в юго-восточных регионах. Может так сложиться, что в целом «ОП – ЗЖ» приведет в Раду до 50, а то и больше депутатов. И это станет для новой власти главным вызовом.

Во-первых, партия Бойко–Медведчука будет претендовать на должность первого вице-спикера для Виктора Медведчука. Кто бы ни стал спикером от СН, а чаще всего в СМИ фигурирует фамилия Руслана Стефанчука, ему придется туго.

Во-вторых, уже сейчас понятно, что для пророссийского проекта кума Путина эти досрочные выборы лишь этап для следующих досрочных выборов ВР и, возможно, президента. Медведчук договаривается в Кремле о реализации своего «мирного плана», вместе с Бойко ездит на газовые переговоры с Медведевым и Миллером.

На Банковой могут сколько угодно говорить, что они не уполномочивали Медведчука, – он и в дальнейшем будет создавать альтернативный центр политического влияния как в парламенте, так и в стране.

В-третьих, это лицо славится кулуарными договоренностями и интригами, от которых новый парламент будет трясти. Рано или поздно это станет основанием для досрочных выборов досрочно избранной Верховной Рады. Причем в союзах с Медведчуком могут засветиться совсем неожиданные фигуры.

Существует еще вариант, когда в следующей ВР возникнут депутатские группы ахметовского «Оппоблока», партийный список которого, похоже, необходимый барьер не преодолевает, но все же имеет хорошие шансы привести довольно много мажоритарщиков, и «Доверяй делам» – партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова, партнером которых считается Игорь Коломойский. Они также могут привести в парламент собственную колонну мажоритарщиков.

Даже если полноценные депгруппы не наскребутся, они осядут среди внефракционных, где будут разыгрывать «золотую акцию», выторговывая себе что-то за поддержку коалиционных решений.

При этом следует помнить две вещи: первая – представители этих объединений также склонны к пророссийской риторике и, очень вероятно, станут союзниками «ОП – ЗЖ» в очень многих вопросах; вторая – в отличие от предыдущей коалиции, которую сформировали за счет индивидуального членства (в силу этого обстоятельства юристы Зеленского и доказали в КСУ конституционность указа Зеленского о роспуске Рады), персонального вхождения в большинство различных внефракционных уже не будет. Это некий эффект бумеранга, который теперь ударит по «зеленой» команде.

История не терпит «если бы», но приходится говорить, что досрочные выборы ВР сыграли на руку именно пророссийским силам и России. К осени, когда должны были состояться плановые выборы, Зеленский и его команда получили бы возможность договориться с нынешним парламентом, который бы, может, и не без проблем, однако поддержал ключевые президентские инициативы.

За этих полгода можно было договориться о выгодных для Зеленского изменениях в новом парламенте, однако президент выбрал путь войны с парламентом. И нетрудно предположить, что с этого в итоге ничего хорошего не получится.

Хотелось бы верить, что мы ошибаемся, однако, похоже, Саакашвили прав. Более того, в пользу его словам играет еще один крайне важный момент – вне стен парламента окажется огромное количество довольно влиятельных лиц, которым будет выгодно приближать смерть ВР девятого созыва. Чтобы на критике избранных 21 июля народных депутатов попасть в Раду десятого созыва.