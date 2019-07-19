Политика

Развилка для Зеленского: какую политику изберет президент после выборов в Раду?

После выборов Зеленский будет стоять у развилки. Идти против активной части общества или стать проукраинским президентом.

В США и Украине выбрали президента. И тот и другой позиционировали себя, как представители контр-элит, играя на нелюбви людей к политикам, пишет на своей странице в Facebook специалист отдела продаж долговых ценных бумаг «Dragon Capital» Сергей Фурса.

Далее Фурса выделяет другие ключевые моменты по которым похожи между собой президент США Дональд Трам и президент Украины Владимир Зеленский.

И в США, и в Украине президенты – некомпетентные люди, не имевшие опыта в госуправлении.

И в США, и в Украине избранные президенты опираются на пассивные слои общества из провинции, в то время как активная часть общества их просто не воспринимает.

И в США, и в Украине избранные президенты имеют деструктивную повестку, утопая в популизме.

В США работают институты, которые ограничивают урон от деструктивного президента. В Украине институты не работают, и деструктивного президента ничего не сдерживает.

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«Активная часть общества не воспринимает президента США, но действия граждан также связаны институтами. В Украине активная часть общества не будет ничем сдерживаться», – пишет Фурса далее.

Трамп закончит свой срок и уйдет на покой, а США примется расхлебывать последствия его президентства.

«А в Украине? В Украине деструктивные лидеры, идущие на конфликт с активной частью общества, имеют шанс изучить рынок недвижимости Ростовской области», – отмечает Фурса.

Институты это главное. Если их нет, легко нарушать закон. Но когда их нет, общество не связано в своей реакции никакими институтами.

«Если общество опять возьмет все в свои руки, то это плохой сценарий для президента. Но и плохой сценарий для страны. Просто у общества не будет другого выхода. Это будет та ситуация, которую обычно описывают словами «делай, что должен, и будь, что будет». И не исключено, что этого будет очень ждать Путин», – подчеркивает Фурса.

«Никто из тех, кто был на втором Майдане, не хочет повторения. Никто. Слишком больно это было», – добавил он.

Но у активной части общества нет выбора. Выбор есть у президента. Если текущее его поведение можно оправдать политической целесообразностью, маневрами ради голосов, то после выборов ситуация будет другая. Его избиратели уйдут смотреть сериалы и пить пиво.

«И политическую повестку будут определять активные граждане, которым претит популизм и реванш. Активной части общества никогда не будет нравиться президент, повторяющий трюки Путина и Лукашенко, проезжающий на Камазе по новому мосту. Или ныряющий в Днепр у Хортицы в поисках амфор казаков, наполненных целебными напитками», – подчеркнул Фурса.

Перед выборами еще можно звонить Кличко и спрашивать о трамвае украинского производства, заставляя где-то плакать Ляшко. Но потом активные граждане спросят, неужели если у них засорился мусоропровод, то им тоже надо звонить президенту? Может, будет такая услуга «президент на час»?

«После выборов Зеленский будет стоять у развилки. Идти против активной части общества или стать проукраинским президентом», – особо подчеркивает Фурса дилемму которая встанет перед президентом Зеленским.

Президент может продолжить быть тем, кем он показывает себя перед выборами. С помощью ручного суда отменить люстрацию (которую уже начал доводить до абсурда своими предложениями, вводящими в ступор весь цивилизованный мир), назначить Богдана премьером и дать страну на разграбление тем случайным людям, что оказались возле него сейчас.

«И тогда времена друзей Саши Януковича быстро станут явью. С соответствующей реакцией и соответствующими последствиями», – отмечает Фурса.

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«Или президент может назначить технократическое правительство, которое будет активизировать реформы, а не откатывать их назад. И тогда активная часть общества получит подтверждение, что президент все же патриот», – добавляет он.

Выбирать президенту. Только ему. Он сам определит свой путь. И то место, где он будет через 5 лет. И ту страну, где он будет через 5 лет.

«И да, президент самый влиятельный человек в стране. Он может позвонить главе СБУ. Многим может позвонить. Он может заставить себя бояться. Но он не сможет таким образом заставить себя уважать», – подчеркнул Фурса.

И если однажды критическая масса людей выйдет на Майдан, то страх пропадет. А вот уважение будет иметь значение. Но если люди уже выйдут на Майдан, то уже будет поздно его завоевывать.

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