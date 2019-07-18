Глубокая реформа СБУ. Когда Баканов поднимет бунт против Зеленского?

Чем больше и. о. главы СБУ Иван Баканов входит в курс дела, тем меньше ему нравятся перспективы реформирования его ведомства, а особенно – ликвидация управления «К».

К моменту начала работы новой Верховной Рады Владимир Зеленский внесет законопроекты, которые позволят рассекретить тендерные закупки в секторе безопасности и обороны и реформировать Службу безопасности Украины, заявил секретарь СНБО Александр Данилюк 16 июля на форуме «Установление справедливости – повестка дня для будущего парламента», пишет Юрий Вишневский на страницах «Деловой Столицы».

В общем-то это вынужденные обещания. Команде Зеленского необходимо демонстрировать какие-то шаги навстречу пожеланиям бизнеса, чтобы не убить у него надежду на улучшение инвестиционного климата. К тому же подобных мер добиваются от украинской власти западные партнеры, с которыми без особой на то нужды лучше не ссориться.

Когда соберется на свою первую сессию новый парламент, все будут ждать от пропрезидентского большинства каких-то прорывных решений. Своим заявлением Данилюк поспешил заверить: мол, мы постараемся не обмануть ожиданий.

В частности, если говорить об оборонной сфере, то, по словам секретаря СНБО, надо менять процедуру оборонного заказа. «Сейчас около 90% закупок происходят в тайном режиме. На этом кто-то зарабатывает, или как минимум деньги используются неэффективно, – говорит Данилюк. – Поэтому должен быть применен принцип минимальной целесообразной секретности, как он применяется во многих странах мира».

Подготовительные шаги в этом направлении уже сделаны: обновлен наблюдательный совет концерна «Укроборонпром», 11 июля его главой избран экс-министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус. Это должно гарантировать, особенно в глазах западных партнеров, что реформа оборонных закупок будет не фиктивной, а настоящей.

Со своей стороны руководство «Укроборонпрома» заверяет в приверженности реформе. На заседании набсовета 11июля гендиректор концерна Павел Букин напомнил о разработанных «Укроборонпромом» законодательных инициативах, включая новую редакцию закона «О государственном оборонном заказе», призванную сделать оборонные заказы для украинской армии максимально открытыми.

Также концерн добивается пересмотра порядка формирования цены на оборонную продукцию со стороны Минобороны, изменения системы стандартизации, где до сих пор используются устаревшие ГОСТы 40-летней давности. «Однако, к сожалению, эти инициативы «потерялись» в коридорах Верховной Рады и других государственных учреждений», – подчеркивает Букин.

Если команда Зеленского всерьез собирается что-то менять в сфере оборонного заказа, то лучше приступить к этому в самом начале работы нового парламента, параллельно с формированием нового правительства. Тут дело еще и в том, что подобные реформы обречены на ведомственный саботаж.

Поэтому проводить их лучше как раз во время пересменки власти в Минобороны, пока новое руководство еще только начнет входить в курс дела и будет неспособно организовать сопротивление введению новых правил.

К слову, именно с такой проблемой уже столкнулись планы реформирования другого ведомства – СБУ. Между и. о. главы СБУ Иваном Бакановым и руководителем президентского офиса Андреем Богданом, говорят, уже пробежала черная кошка: чем больше Баканов входит в курс дела, тем меньше ему нравятся перспективы реформирования его ведомства.

Напомним, что на реформе СБУ категорически настаивают западные партнеры. Они утверждают, что без этого невозможно продвижение Украины по пути к членству в НАТО и ЕС. Одним из главных элементов реформы является упразднение Главного управления «К» (по борьбе с коррупцией и организованной преступностью) Центрального управления СБУ. Эта функция должна перейти Госслужбе финансовых расследований.

Перед вторым туром президентских выборов Данилюк как член команды Зеленского заявил, что новый президент будет работать над созданием Госслужбы финрасследований и над тем, чтобы убрать давление правоохранительных органов на бизнес. 20 июня уже и сам Зеленский на встрече с представителями бизнеса высказался в поддержку создания Госслужбы финрасследований и заявил, что СБУ «должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом».

Начиная с 2009 г. начальником Главного управления «К» по должности является первый заместитель главы СБУ. Именно эту должность сейчас занимает Баканов. И можно представить, сколько аргументов за это время он услышал от своих подчиненных против ликвидации Главного управления «К» в структуре СБУ.

Тем не менее, судя по заявлению Данилюка на форуме 16 июля, Зеленский все же склонен стать на сторону реформаторов, а не Баканова. Данилюк сообщил, что есть несколько законопроектов, касающихся реформирования СБУ, и высказал уверенность в том, что все они будут приняты новой Верховной Радой. По его словам, тем самым будет обеспечен гражданский надзор за спецслужбой и открыта дорога к реформированию сектора финансовой безопасности.