Монолог президента. Кого из политиков копирует Зеленский?

Иногда он очень напоминает некоторых политических лидеров других стран. Хотя, возможно, Владимир Зеленский об этом и не догадывается.

Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского состоялась 20 мая. То есть прошло почти два месяца его пребывания на посту главы государства, пишет на страницах «Нового Времени» журналист издания Кристина Бердынских.

«В этом блоге, я не буду анализировать, что ему удалось за это время сделать, а что нет. Это лучше сделают эксперты. И обычно какие-то оценки начинают давать после 100 дней президентства», – пишет журналист.

Но за эти два месяца, наблюдая за действиями, поведением и риторикой президента, Кристина Бердынских заметила интересную особенность. Иногда он очень напоминает некоторых политических лидеров других стран. Хотя возможно Владимир Зеленский об этом и не догадывается.

«Первый лидер, с которым можно сравнить Зеленского – это президент США Дональд Трамп. Трамп известен тем, что имеет непростые отношения со средствами массовой информации. Он часто критикует прессу за необъективное освещение его работы и пишет в свой твиттер все, что он об этом думает», – отмечает Бердынских.

Трамп дает четко понять, что чтобы не написали о нем влиятельные СМИ, он не собирается меняться и как-то это учитывать. Для него важнее персональный рейтинг среди избирателей, а не публикация в «New York Times», о которой он обязательно напишет что-то неприятное в твиттере.

«В отличие от Трампа, Владимир Зеленский не конфликтует с журналистами. Но как и того, его мало волнует пресса. Он просто дает понять, что журналисты ему не очень нужны. Потому что он сам прекрасно знает, как донести информацию до граждан», – подчеркивает Бердынских.

Во время президентской избирательной кампании, у него был свой ютуб блог, и он часто выкладывал какие-то видео в инстаграми. Все это получало миллионы просмотров. Став президентом, Зеленский на время изменил тактику и стал более официальным. Но похоже, теперь он снова вернулся к привычному формату.

«Интервью по поводу двух месяцев пребывания на посту президента он дал не какому-то СМИ, а машине Tesla. В интернете появилось видео, как Владимир Зеленский, уезжая за рулем авто, сам себе задает вопросы и сам же на них и отвечает, затрагивая действительно важные темы: ситуация на востоке страны, переговоры с Путиным по освобождению пленных, беседы с правоохранителями, антикоррупционная политика. И при этом он добавляет подробности из личной жизни – как его президентство воспринимают жена и дети, в котором часу он приходит на работу и когда ложится спать», – пишет Бердынских.

То есть в видеоразговоре президента есть все элементы интервью за исключением того, что журналиста там нет. И логика здесь такова. Зачем отвечать на неудобные вопросы журналистов, если все можно рассказать самому. Тем более, имея поддержку телеканала «1+1», который покажет этот монолог с Tesla.

«Украинским СМИ придется привыкать, что формат коммуникации между ними и президентом теперь будет другим. Хотя каким именно, еще не известно. Президент сам будет выбирать, о чем ему говорить. Кстати, фейсбук президент тоже читает сам», – подчеркивает Бердынских.

В общении же с бизнесом меньше спецэффектов. Здесь Владимир Зеленский чем-то похож на президента Франции Эммануэля Макрона, который выступает за либерализацию экономики. На встрече с бизнесом, Зеленский пытается заверить предпринимателей, что не будет мешать развитию бизнеса, а только ему способствовать. Свои слова на таких встречах он подкрепляет присутствием экономических советников из среды реформаторов.

«Но больше всего внимания и сравнений привлекают региональные поездки президента Зеленского и его общение с местными чиновниками. В них он очень напоминает президента Беларуси Александра Лукашенко. Это заметили не только украинские, но и белорусские журналисты», – особо подчеркивает Бердынских.

Каждая поездка Владимира Зеленского куда-то в регион, сопровождается руганью и разгромной критикой какого-то местного чиновника. Почему не сделано это, почему другое. А кому-то он сразу предлагает уволиться. При этом, в этих разговорах он особо и не выбирает выражений, демонстрируя свое презрительное отношение к региональным элитам. Так же делает и Лукашенко.

«Итак, за эти два месяца проявились характерные роли президента. Если он едет в какой-то регион – будет критика и разгром, если встречается с бизнесом – слова поддержки и устные гарантии, что дефолта не будет. Если ему нужно что-то объяснить людям, или отчитаться, он не будет собирать пресс-конференции давать интервью, а просто запишет видео, выложит в фейсбук», – пишет Бердынских.

Как видим, пока в новой политической реальности мы больше говорим о модели поведения и подходах к работе команды Владимира Зеленского. Но уже совсем скоро, с избранием новой Рады и формированием правительства, посмотрим принесет ли эта форма и результат.