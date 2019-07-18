В тисках миротворчества. Запад заставит Зеленского выполнять план Медведчука

Желание Владимира Зеленского набрать баллов на теме достижения мира на Донбассе вкупе с желанием Запада закрыть наконец-то «украинский вопрос» загнали украинского президента в тупик, из которого будет крайне сложно выйти.

Последние дни принесли сразу несколько важных новостей, связанных с оккупированным Донбассом, и каждая из них вызывает дополнительную тревогу, пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.

Так, 17 июля состоялось очередное заседание Минской переговорной группы,

. На 21 июля назначено очередное прекращение огня, при этом Украина взяла на себя обязательство обеспечить полный и безопасный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по всей территории Украины.

Последнее тут же вызвало в украинском обществе как минимум недоумение, ведь ни для кого не секрет, что в СММ ОБСЕ широко представлены российские офицеры, которые теперь получают право беспрепятственно посещать любые объекты по всей территории страны. Также стороны в Минске договорились продолжать разведение сил в Станице Луганской, а украинская сторона пообещала в кратчайшие сроки обеспечить ремонт взорванного моста.

Параллельно с переговорами в Минске кум Путина Виктор Медведчук вел свою агитационную работу в стенах Европарламента, где представил «план-концепцию» мирного урегулирования. По словам Медведчука, его план уже согласован со всеми, кроме украинской стороны, – с лидерами марионеточных республик и с представителем России в Минской группе Борисом Грызловым.

Дескать, Медведчук сумел уговорить представителей «республик» остаться в составе Украины, но на условиях широкой автономии. По плану путинского кума будет создан некий «Автономный регион Донбасс», со своими парламентом и другими атрибутами государственности, а все участники незаконных вооруженных формирований будут амнистированы.

Приблизительно в то же время свое слово сказал и российский президент. Он подписал указ о выдаче российских паспортов по упрощенной процедуре всем жителям Луганской и Донецкой областей, а не только оккупированных регионов, как было раньше.

Таким образом, в целом вырисовывается достаточно тревожная картина. Зеленский, похоже, угодил в западню собственных обещаний быстро принести мир на Донбасс. Причем главная проблема для Зеленского – даже не сами обещания, а то, что он по ходу парламентской избирательной кампании попытался их как-то реализовать.

Тут и разведение сил в Станице Луганской, и звонок Путину по собственной инициативе, и попытка как-то договориться об освобождении украинских моряков, и возвращение Кучмы в Минскую группу, и предоставление дополнительных прав СММ ОБСЕ, и ряд других шагов и заявлений Офиса президента, которые можно трактовать, как уступки Путину.

Все эта активность Зеленского оказалась очень на руку нашим западным партнерам, в первую очередь Германии и Франции, которые уже давно не скрывают желания хоть как-нибудь закрыть вопрос с войной на Донбассе, который мешает европейскому бизнесу.

Во время каденции Порошенко этот вопрос зашел в явный переговорный тупик, но Зеленский, уже уступивший в некоторых моментах, в которых его предшественник стоял на своем, вселяет в европейцев надежду, что Киев теперь можно дожать, получив удовлетворяющий всех результат. Судя по всему, на Зеленского в вопросах Донбасса сейчас активно давит не только внутриполитическая ситуация, но и западные партнеры.

Чем активно пользуются Путин с Медведчуком. «План-концепция» появилась в Европе одновременно с последними решениями из Минска явно неслучайно. Ведь сейчас и Европа, и украинское общество ждут от Зеленского обещанного хоть какого-то плана мирного урегулирования на Донбассе, тем более все увидели первые шаги в Станице Луганской.

И возникает резонный вопрос – а что же дальше? Но у Зеленского, похоже, нет не только приблизительного плана, но и общего понимания, как именно он будет добиваться мира впредь.

Вариантов же всего два. Либо возвращаться к политике Порошенко, что идет в разрез с предвыборными обещаниями и потерей поддержки части избирателей, либо идти на уступки Путину, что чревато серьезными внутренними проблемами, вплоть до гражданского конфликта.

А вот у Путина с Медведчуком свой план есть, более того, на него априори согласны марионетки из Донецка и Луганска. И если для Украины «широкая автономия Донбасса» категорически неприемлема, то для ЕС вопрос автономии каких-то там двух областей ради мира во всем мире не выглядит угрожающе. Так что если Зеленский не сможет предложить ничего нового, то Запад вполне способен сам предложить ему взять план Медведчука хотя бы за основу, что Путину и нужно, а там можно будет «сходиться где-то посередине».

Ну а расширив права на получение российского паспорта для жителей всех районов Луганской и Донецкой областей, Путин как бы дает понять и европейцам, и «ватным» украинцам, что реализация плана Медведчука теперь уже неизбежна. Это, мол, только технический вопрос и никуда украинский Донбасс из российской зоны влияния не денется. А для «бойцов за Новороссию» это своеобразная компенсация – в Россию не возьмем, но каждого из вас россиянином сделаем.

Таким образом, Зеленский оказался, по сути, в тупике, ведь он не может ни продолжать политику Порошенко, ни соглашаться на условия Путина с Медведчуком, а некий третий путь, который казался таким простым в рамках предвыборной риторики, в реальности просто отсутствует.