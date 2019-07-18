Политическое «господство» Зеленского. Что принесут выборы новой Верховной Рады Украины?

Их прибытие в парламент отметит настоящее начало эры Зеленского, в которой президент будет наслаждаться невиданным уровнем политического господства и являются источником хаоса.

Судя по тому, как украинцы намерены проголосовать 21 июля, большинство нынешних депутатов не попадут в следующий созыв, что станет отправной точкой смены поколений политического мира страны и передаст беспрецедентную власть в руки президента Владимира Зеленского, пишет на страницах аналитического центра «Atlantic Council» научный сотрудник, издатель журналов «Business Ukraine» и «Lviv Today» Питер Дикинсон, перевод подготовлен изданием «Новое Время».

Эти выборы – продолжение революции в избирательных урнах, начавшейся ранее в этом году, когда почти три четверти украинских избирателей предпочли 41-летнего политического новичка Зеленского его опытному, но «запятнанному» противнику. Спустя почти три десятилетия хронической коррупции и повторяющихся фальстартов, избиратели жаждут фундаментальных изменений и готовы поставить на кон будущее страны, чтобы их получить.

Согласно опросам, партия Зеленского Слуга народа получит около 45% голосов. Как и самого Зеленского, большинства будущих парламентариев, представляющих его партию, не было в Раде, а список кандидатов состоит из смеси активистов, бизнесменов и новичков, сдобренной более опытными политическими деятелями.

Их прибытие в парламент отметит настоящее начало эры Зеленского, в которой президент будет наслаждаться невиданным уровнем политического господства. После того, как он получит контроль над парламентом, мы увидим, кто же Зеленский-политик на самом деле.

Эксперты уже окрестили такой поток будущих депутатов поколением «зелениалов». Оптимисты видят в этом новый рассвет украинской политики и верят, что новички могут использовать такой ошеломляющий мандат для изменения политической культуры страны.

Другие насмехаются над подобными взглядами, предпочитая рассматривать весь феномен Зеленского, как пример умной оппортунистской постсоветской политтехнологии, предназначенной для защиты позиций украинских олигархов и возврата деятелей времен Януковича. Какими бы ни были их настоящие мотивы, многое будет зависеть от умения команды Зеленского превратить компанию несопоставимых между собой депутатов в дисциплинированную политическую силу.

С сотнями новичков-зелениалов, входящих в парламент, и недостатком согласованных политических позиций – потенциал для хаоса пугающе велик.

Президенту Зеленскому, скорее всего, потребуется заключить политический союз, чтобы сформировать функционирующую коалицию. Судя по недавним опросам, он не дотянет до абсолютного большинства и к Слуге народа в следующем украинском парламенте присоединятся четыре других партии.

Прокремлевская Оппозиционная платформа: За жизнь на втором месте с около 12% поддержки, а Европейская солидарность Петра Порошенко, Батькивщина Юлии Тимошенко и партия Святослава Вакарчука – рокера, ставшего политиком – Голос – по результатам опросов имеют около 6−9%.

То, что Вакарчук – новичок, а также его отстраненность от нынешней политической культуры делает его самым очевидным коалиционным партнером для зелениалов. Вместе Вакарчук и Зеленский могли бы занять более чем 50% мест в новой законодательной власти. Если два звездных политика все же объединят силы – это может стать самым сильным изменением политического мира страны с момента обретения Украиной независимости.

Почему украинские избиратели хотят видеть так много новых лиц? Это непрощающее настроение электората отображает распространенное неприятие нынешнего политического поколения, которое коллективно обвиняют в том, что они не смогли вывести страну из институционнальной коррупции, которая помогла разжечь не одну, а две отдельные постсоветские революции.

Огромные жертвы Революции Достоинства 2014 года и последовавшая необъявленная война с Россией усилили недовольство неспособностью политического класса к самореформированию, а постоянное освещение их деятельности в негативном свете украинскими медиа лишь помогло укоренить идею того, что система остается в корне ущербной.

Перспектива настолько же мрачна и для ярких новичков, вошедших в парламент в качестве самопровозглашенных реформаторов в 2014 году. Не оправдав высокие ожидания, созданные их собственной возвышенной риторикой, многие из так называемых еврооптимистов либо уже признали поражение, либо борются сейчас в одномандатных округах.

Они могут заявить, что проложили дорогу Зеленскому и Вакарчуку продемонстрировав, что аутсайдеры могут войти во власть. Тем не менее, неумение собраться в последовательную политическую силу послужило причиной их провала.

Возможно, больше всех на выборах проигрывает Владимир Путин, наблюдающий за тем, с каким трудом в Украине пророссийские силы набирают лишь малую часть той поддержки, которой они привыкли наслаждаться до 2014 года. Семь лет назад во время последних, проведенных в мирное время, парламентских выборов пророссийские силы получили 50% мест и сформировали правящую коалицию.

На грядущих выборах единственной открыто промосковской партии, надеющейся занять место в парламенте, повезет, если удастся набрать четверть голосов 2012 года. Этого должно быть достаточно, чтобы сформировать то, что можно назвать второй наибольшей фракцией нового парламента Украины, но, по сравнению с былым господством, это чрезвычайно скромное возвращение.

Уменьшающийся российский электорат все еще включает в себя миллионы украинцев. Тем не менее, будущее не безоблачно. Действительно, провал в поддержке дружелюбно настроенных к Кремлю партий демонстрирует уменьшающееся влияние, в то же время подчеркивая саморазрушительную природу войны Путина в Украине. Пятилетний конфликт очень сплотил украинскую нацию, в то же время разорвав старые слоганы о славянском братстве в клочья.

В практическом смысле война так же лишила права голоса избирателей в Крыму и на Донбассе, которые до этого являлись двумя оплотами поддержки России на выборах. В то же время, остающиеся в Украине пророссийские избиратели в большинстве своем стары. На их место постепенно приходят более молодые украинцы, которые скорее видят Россию сквозь призму нынешнего конфликта, чем сквозь общее советское прошлое.

В Москве многие смотрели на выборы 2019 года в Украине, как на возможность перезагрузить связи. Они надеялись, что комбинация усталости и разочарования от войны вместе с суровой ценой конфронтации для экономики сможет побудить украинцев поддержать партии, обещающие восстановить мосты с Россией.

Но сейчас это выглядит, как попытка выдать желаемое за действительное. Любимые кандидаты России плохо справились на весенних президентских выборах в Украине, не попав во второй тур несмотря на аппетит электората к изменениям. Результаты будущих выборов в парламент судя по всему повторят эту схему, подчеркивая снижение весомого влияния России на украинскую политику

Пока все смотрят на зелениалов, возможно, именно кремлевское затмение – это самое важное историческое достижение нынешнего избирательного цикла. Будущее политическое направление Украины под руководством команды Зеленского еще не определено, но сейчас все сложнее представить возврат к тем дням, когда все дороги вели в Москву.