Пинчук и Медведчук против Смешко. Кто стоит за скандалами в партии «Сила и Честь»

Последние рейтинги, где «Сила и Честь» Игоря Смешка преодолевает 5% барьер и проходит в парламент, спутали многим игрокам их собственные расклады на вхождение в парламент, пишет на страницах «Антикора» Олег Бойко.

Первым против Смешка включился Виктор Пинчук, у которого свои виды на электоральное поле Украины и влияние на избранного президента Зеленского. Так, накануне президентских выборов к Смешку с просьбой от Пинчука – снять его кандидатуру во время уже идущих выборов и публично поддержать Анатолия Гриценко, зашел Николай Обиход (в партии «Сила и Честь» он занимает должность главы контрольно-ревизионной комиссии, хотя уже 3 года находится у Пинчука «на зарплате»). На такое предложение Обиход получил жесткий отказ, после чего его личные отношения со Смешком прекратились.

Поэтому неудивительно, что именно Обиход «слил» в СМИ некое свое заявление от имени контрольно-ревизионной комиссии о «вождизме Смешка» в партии.

Второе направление удара Пинчука – привлечение Анатолием Гриценко на деньги олигарха специальных троллеферм, которые активно работают против Смешка в соцсетях. «Топим за Гриценко, хейтим Смешка» – такие указания давали координаторы кампании своим троллям. Детально о работе этих троллей уже писали в СМИ. Интересно, что после обнародования этих фактов троллеферму закрыли, а деньги сотрудникам так и не выплатили.

Второй, традиционный, игрок против Смешка – это Виктор Медведчук со своей медиаимперией. Ранее кум Путина лично переговорил со многими своими «коллегами» и предложил координировать действия против партии Смешка. Неслучайно, что его каналы – «112» и «НьюзВан», только у Смешка отказались взять предвыборную рекламу даже за деньги.

Так вот: одновременно с пресс-конференцией Смешка в агентстве «Интерфакс-Украина» 17 июня уже упомянутый медведчуковский телеканал «НьюзВан» пригласил в студию Александра Кихтенко, заместителя партии «Сила и Честь». Он активно комментировал упомянутое выше письмо Николая Обихода, а также некое коллективное письмо от региональных отделений о расколе перед выборами.

На самом деле данное письмо – явная информационная провокация, которая основана на неправде. Можно начать с того, что из трёх подписантов якобы областных руководителей – черниговская организация уже не существовала с 2017 года, так как ещё тогда самораспустилась. Две остальные «областные» имеют в своем составе от силы пару человек-членов организации на всю область.

Их руководители – все люди Александра Кихтенко, они ничем не занимались и спали до момента начала текущих выборов. Даже на прошлых президентских выборах все подписанты письма никакой поддержки Смешку как самовыдвиженцу не оказывали.

Почему же Кихтенко вдруг стал таким «правдолюбом», да еще и в пророссийских СМИ? Все дело в его личной обиде на Смешка.

В начале избирательной кампании Кихтенко предложили проходное место во второй десятке, но он в ультимативной форме поставил условие: или второй номер – с последующим назначением силовым министром (все равно какого – обороны, МВД или МЧС), или ничего. В итоге от участия в выборах он отказался.

Почему же Кихтенко – заместителя главы партии, сдвинули во вторую десятку списка на выборах? Это связано с его низкой эффективностью. Напомним, «разоблачитель» Кихтенко возглавлял партию «Сила и Честь» с 2014 по 2018 год. И результат его работы более чем показательный – на прошлых парламентских выборах в 2014 году под руководством Кихтенко она набрала аж 0,08% голосов (13,5 тыс человек). Так что при нем партия существовала только на бумаге – без бюджета, без взносов, без организаций на местах.

Кроме того, свое отношение к партийной работе Кихтенко показал и позже, когда будучи в своё время назначенным (по рекомендации Смешка) главой Донецкой ОДА, не только не помог там с агитаций, а и «обеспечил» самый низкий процент голосов Смешка на президентских выборах.

Так что «разоблачения» Обихода и Кихтенко – не только воплощение интересов Пинчука и Медведчука на парламентских выборах. Это еще и острое проявление обычной человеческой зависти и «амбиций без амуниции». Невозможность конвертировать личную поддержку избирателей Смешка в автоматическое (без какой-либо реальной работы) проходное место в списке на выборах, плюс лишение возможности старых “партийцев” заработать на округах во время выборов – все вместе конвертировалось в обычную человеческую подлость.