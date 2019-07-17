Технология хамства в политике. «Отличник» Зеленский в школе Путина и Лукашенко

Глава государства выгоняет с заседания секретаря Бориспольского горсовета, заставляет мэра Днепра заикнуться о своем увольнении в случае срыва сооружения моста, в прямом эфире увольняет главу фискальной службы, пишет на страницах «Деловой Столицы» Юрий Корогодский.

Президент хамит, оскорбляет и включает Голобородько из «Слуги народа». И надо сказать, что это ему неплохо удается. Роль из сериала он хорошо помнит, и ему несложно сыграть еще один дубль.

Эксперты стали сравнивать новый имидж Зеленского с поведением президента Беларуси Александра Лукашенко. Нам кажется, что, кроме Батьки, у Зеленского есть еще иные примеры для подражания.

Резковатая манера общения с подчиненными или просто согражданами и правда была впервые показана в бывшем Союзе именно белорусским президентом. И ему это было нетрудно делать. Популярность Лукашенко зашкаливала больший период его пребывания у власти. 70–80% стабильной поддержки позволяли ему «перетрахивать» политический класс молодой республики.

Белорусская оппозиция считает избрание Лукашенко в 1994 г. трагической ошибкой. Минские интеллигенты в этом случае идеализируют свой народ. Опыт моего общения с жителями Беларуси показывает, что Лукашенко более чем отвечал запросу тамошнего общества. Заботливый «директор совхоза», жестокий по отношению к «тунеядцам» и добрый по отношению к тем, кто не ищет свободы слова и самовыражения.

Через несколько лет похожую манеру общения стал пропагандировать российский лидер Владимир Путин. С той лишь разницей, что Путин с самого начала заговорил не только об увольнениях, но и об убийствах.

Для российской политической культуры надо было не просто показать имидж отца нации, но и доказать, что лидер может быть карающим мечом. Поэтому, как только россияне услышали легендарное «Мочить в сортире», вопрос о преемнике Ельцина был решен сам собой.

В дальнейшем пацанская риторика стала постоянной частью выступлений Путина. И чем больше он так говорил, тем больше его любили россияне. Имея те же 70–80% поддержки, Путин мог себе позволить многое как в словах, так и в делах.

В Украине уже был один последователь Путина и Лукашенко. Виктор Янукович тоже стремился к авторитарному стилю управления, как видно, полагая, что может повторить успех своих коллег. И какое-то время ему удавалось держать ситуацию под контролем, вызывая восторги своих поклонников.

Эффектных фраз тоже хватало, и говорил их Янукович еще до прихода к власти в стране. Например, «Донбасс порожняк не гонит!» прозвучала еще в 2002 г.

«Я верю, что сильных и здоровых людей намного больше, чем этих козлов, которые нам постоянно мешают жить», – Янукович сказал так в 2004 г. И в ходе предвыборной кампании сторонники Ющенко неоднократно вспоминали ему эту фразу.

Уже в ходе первого Майдана Янукович назвал Ющенко «шкодливым котом Леопольдом». Вреда от этой фразы было больше, чем пользы.

После победы 2010 г. Янукович не изменил своей манере и держал такой стиль до событий второго Майдана. Он так и не понял, что далеко не всем в Украине нравилась такая манера разговора с обществом и людьми. Пытаясь скопировать совковый авторитаризм Путина и Лукашенко, он не учел, что живет в другой стране с иными традициями и привычками.

И вот сейчас у этой троицы лидеров появился новый то ли ученик, то ли последователь. Владимир Зеленский, судя по всему, использует хамство и гоп-стоповскую манеру общения с чиновниками не только как предвыборный прием. И ему и его команде будет удобно и дальше так говорить с людьми, играя в реале помесь Голобородько и Путина.

Рейтинги ослепляют. По данным различных опросов, «слуги народа» могут собрать по партийным спискам до 45% голосов. А есть еще и «слуги»-мажоритарщики, которых мало кто знает, но они идут под известным брендом.

И бренд если не гарантирует победу, то дает высокие шансы на нее. А это означает, что впервые в украинской истории одна партия может получить большинство в Раде и сформировать правительство. Такая перспектива может и правда затуманить мозги.

Но Зеленскому, Богдану и Шефиру стоит в такой ситуации получше присмотреться к опыту Януковича. Донецкая группировка тоже в какой-то момент решила, что ей все позволено, и не заметила приближение второго Майдана.

Так и сейчас Зеленскому стоит помнить, что, выгоняя секретаря горсовета из комнаты, он рискует через какое-то время сам оказаться в этой роли. В роли человека, которого выгоняют из комнаты, из здания, из страны.