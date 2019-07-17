Календарь досрочных парламентских выборов-2019: от роспуска Рады до присяги новых депутатов

21 июля состояться досрочные выборы в Верховную Раду Украины. Представляем календарь выборного процесса с ключевыми датами от подписания президентом указа о роспуске парламента, до приведения к присяге новоизбранных депутатов.
Украина вступила во внеочередную парламентскую кампанию. На инаугурации новый президент Владимир Зеленский заявил о роспуске действующего парламента.
Новоизбранный президент Зеленский провел консультации с ключевыми парламентскими силами – договорились о публикации документа 22 мая и старте избирательного процесса, соответственно, 23 мая. Голосование на досрочных выборах состоится 21 июля.
|Календарь досрочных парламентских выборов-2019
|22 мая 2019
|Публикация президентского указа о роспуске Верховной Рады. ЦИК объявляет о начале избирательного процесса очередных выборов в Верховную Раду Украины.
|23 мая 2019
|Начинается избирательный процесс. В частности, начинается выдвижение партиями и самовыдвижение кандидатов в депутаты.
|10 июня 2019
|Заканчивается выдвижение кандидатов партиями
|14 июня 2019
|Заканчивается подача в ЦИК документов для регистрации кандидатов
|19 июня 2019
|ЦИК заканчивает регистрацию кандидатов
|2 июля 2019
|Заканчивается формирование окружных избирательных комиссий
|21 июля 2019
|Голосование в общегосударственном округе и в одномандатных округах
|4 августа 2019
|Не позднее этой даты ЦИК устанавливает результаты голосования в общегосударственном округе и одномандатных округах, о чем составляет протоколы
|9 августа 2019
|Не позднее этой даты ЦИК публикует в газетах «Голос України» и «Урядовий кур’єр» сообщение о результатах парламентских выборов и список избранных депутатов.
|29 августа 2019
|Не позднее этой даты ЦИК регистрирует избранных депутатов
|9 сентября 2019
|Не позднее этой даты Верховная Рада Украины собирается на первую сессию. Перед ее открытием депутаты приносят присягу, и с этого момента начинаются их полномочия.
Напоминаем, что выборы состояться в это воскресение 21 июля. Избирательные участки откроются в 8 утра, проголосовать можно будет в течение дня до 8 вечера, до времени закрытия. Предварительные результаты выборов начнут публиковать после закрытия по мере обработки избирательных бюллетеней и поступления электронных данных в ЦИК.