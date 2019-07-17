Календарь досрочных парламентских выборов-2019: от роспуска Рады до присяги новых депутатов

21 июля состояться досрочные выборы в Верховную Раду Украины. Представляем календарь выборного процесса с ключевыми датами от подписания президентом указа о роспуске парламента, до приведения к присяге новоизбранных депутатов.

Украина вступила во внеочередную парламентскую кампанию. На инаугурации новый президент Владимир Зеленский заявил о роспуске действующего парламента.

Новоизбранный президент Зеленский провел консультации с ключевыми парламентскими силами – договорились о публикации документа 22 мая и старте избирательного процесса, соответственно, 23 мая. Голосование на досрочных выборах состоится 21 июля.

Календарь досрочных парламентских выборов-2019 22 мая 2019 Публикация президентского указа о роспуске Верховной Рады. ЦИК объявляет о начале избирательного процесса очередных выборов в Верховную Раду Украины. 23 мая 2019 Начинается избирательный процесс. В частности, начинается выдвижение партиями и самовыдвижение кандидатов в депутаты. 10 июня 2019 Заканчивается выдвижение кандидатов партиями 14 июня 2019 Заканчивается подача в ЦИК документов для регистрации кандидатов 19 июня 2019 ЦИК заканчивает регистрацию кандидатов 2 июля 2019 Заканчивается формирование окружных избирательных комиссий 21 июля 2019 Голосование в общегосударственном округе и в одномандатных округах 4 августа 2019 Не позднее этой даты ЦИК устанавливает результаты голосования в общегосударственном округе и одномандатных округах, о чем составляет протоколы 9 августа 2019 Не позднее этой даты ЦИК публикует в газетах «Голос України» и «Урядовий кур’єр» сообщение о результатах парламентских выборов и список избранных депутатов. 29 августа 2019 Не позднее этой даты ЦИК регистрирует избранных депутатов 9 сентября 2019 Не позднее этой даты Верховная Рада Украины собирается на первую сессию. Перед ее открытием депутаты приносят присягу, и с этого момента начинаются их полномочия.

Напоминаем, что выборы состояться в это воскресение 21 июля. Избирательные участки откроются в 8 утра, проголосовать можно будет в течение дня до 8 вечера, до времени закрытия. Предварительные результаты выборов начнут публиковать после закрытия по мере обработки избирательных бюллетеней и поступления электронных данных в ЦИК.