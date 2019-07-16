К авторитаризму через суд. Богдан способен написать закон-обманку о люстрации

Законопроект о новой люстрации затеян вовсе не для того, чтобы наказать и унизить всех тех, кто был у власти в предыдущие пять лет.

Новой Верховной Рады еще нет, но уже известен первый президентский законопроект, который она должна будет рассмотреть. Это проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно очищения власти», пишет Юрий Вишневский на страницах «Деловой Столицы».

Этот новый законопроект предлагает провести новую люстрацию – под нее подпадут те, кто занимал высокие должности в период победы Революции достоинства – с 23 февраля 2014 г. до 19 мая 2019 г. – и не был уволен по собственному желанию.

В том, что новая Верховная Рада примет этот закон, можно не сомневаться – в первые год-полтора большинство депутатов будут послушно голосовать за все, чего возжелает президент. Также можно уверенно прогнозировать, что эта инициатива будет восторженно поддержана как сторонниками Владимира Зеленского, жаждущими избавиться от надоевших им старых политиков, так и откровенно пророссийскими силами – антагонистами Революции достоинства. А попытки «Европейской солидарности» организовать протест будут выглядеть (и подаваться большинством масс-медиа) как жалкие потуги цепляться за власть.

Однако на самом деле новая люстрация задумана вовсе не для того, чтобы наказать и унизить всех тех, кто был у власти в предыдущие пять лет. Руководитель президентского офиса Андрей Богдан умело замаскировал главную задачу законопроекта, создав вокруг нее два защитных слоя из второстепенных пунктов, призванных отвлечь на себя все внимание общества и СМИ.

Первый защитный слой – это те пункты, от которых можно будет легко отказаться, чтобы ублажить западных партнеров. 12 июля, на следующий же день после обнародования законопроекта, его раскритиковали послы стран G7.

«Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служебным положением является верным шагом. В то же время, по нашему убеждению, теперешняя ситуация в Украине не сравнима с той, что имела место после Революции достоинства», – заявили послы.

Наиболее вопиющим положением законопроекта является то, что он запрещает всем лицам, подпавшим под новую люстрацию, не только занимать посты в исполнительной власти, но и быть народным депутатом и баллотироваться на любые выборные должности: президента, депутатов всех уровней, городских, поселковых, сельских голов и старост. Этот пункт прямо нарушает ст. 38 Конституции, которая гарантирует, что граждане имеют право быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления.

Напомним, что Закон «Об очищении власти», принятый 16 сентября 2014 г., на выборные должности не распространялся. Это было категорическим требованием западных партнеров, и сейчас, можно ожидать, они будут добиваться того же. Но когда их требование будет удовлетворено, Богдан сможет рассчитывать на то, что они смирятся с остальными пунктами.

Второй защитный слой – это подавляющее большинство из длинного перечня должностей, подпадающих под люстрацию. Дело в том, что практически все руководящие должности в исполнительной власти после парламентских выборов безо всякой люстрации окажутся в распоряжении правящей коалиции.

Люстрация может пригодиться разве что на тот случай, если президенту будет нужно избавиться от кого-то из нынешних соратников и политических союзников (типа министра внутренних дел Арсена Авакова).

Но этот длинный перечень должностей, подпадающих под люстрацию, необходим Богдану для того, чтобы спрятать среди них те несколько позиций, ради которых и затевался весь этот законопроект. Прежде всего это позиции, позволяющие взять под полный контроль судебную систему: члены Высшего совета правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ). По ныне действующему законодательству уволить их фактически невозможно. Законопроект о новой люстрации как раз и создает необходимый предлог.

Конечно, если бы Богдан написал законопроект о том, что нужно уволить всех членов ВСП и ВККСУ просто за то, что они были назначены до избрания Владимира Зеленского на президентский пост, такая откровенная наглость могла бы всерьез возмутить общественное мнение, не говоря уже о западных партнерах.

Но Богдан – достаточно опытный юрист, чтобы написать закон-обманку, так же как и Зеленский – достаточно умелый актер, чтобы разыграть спектакль о том, будто новая люстрация затеяна в наказание Петру Порошенко и его политическим партнерам, и увести внимание от истинных целей, таких как обретение контроля над ВСП и ВККСУ и через них – над судебной системой.

Также новая люстрация призвана обеспечить контроль над органами прокуратуры сверху донизу. А прокуратура, напомним, выполняет функцию стороны обвинения в судебных процессах.

Подконтрольные суды вместе с подконтрольными прокурорами – это страшная сила. С ее помощью можно постепенно (но довольно быстро) обрести контроль над всеми, потенциально способными на протест: бизнесом, оппозицией, независимыми масс-медиа.

Поэтому нельзя сбрасывать со счетов пессимистичный прогноз о том, что, даже если через год-полтора в украинском обществе и вместе с ним в Верховной Раде накопится недовольство Зеленским, Богданом и их командой, подниматься на протест уже будет поздно: все институциональные механизмы организованного сопротивления к тому времени будут или сломаны, или разгромлены.