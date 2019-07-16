О непубличности украинских спецслужб

На сегодняшний день о Владиславе Бухареве известно не так много сугубо личной информации. В то же время ее больше, чем следовало бы знать о личной жизни главы внешней разведки Украины.

Интересный запрос месяц назад сделал в Верховную Раду Украины заместитель директора информационного агентства «Українські Новини» Александр Хорольский, касательно предоставления ему копии официальной биографии народного депутата Владислава Бухарева, назначенного на тот момент главой Службы внешней разведки. И казалось бы, зачем агентству конфиденциальная информация на главу украинского разведывательного органа?

Тогда, аппарат «Верховной Ради» оперативно ответил на данный запрос, что согласно ст.11 Закона Украины «Об информации» определено, что: «К конфиденциальной информации о физическом лице относятся, в частности, данные о его образовании, семейном положении, а также адрес, дата и место рождения. Учитывая, что эта информация отражена в автобиографии народного депутата Украины Бухарева В.В., предоставить ее Вам без его согласия нет законных оснований».

На сегодняшний день о Владиславе Бухареве известно не так много сугубо личной информации, как, возможно, хотелось бы кому-то. В то же время ее больше, чем следовало бы знать о личной жизни главы внешней разведки Украины.

Так, в открытых источниках можно найти множество подробностей, от декларации о доходах, как самого народного депутата, так и его супруги и даже дочери. Даже в подробностях расписаны полученные Владиславом Бухаревым награды. Как помните, наибольший ажиотаж был вокруг медали Федеральной службы безопасности России «За боевое содружество», полученной 10 лет назад. Тогда в международной операции, при участии ФБР США, был перекрыт канал европейского наркотрафика. Причем американские партнеры высоко оценили профессиональные навыки украинского коллеги и вручили Владиславу Бухареву диплом отличия Управления борьбы с наркотиками DEA Министерства юстиций США.

По странному обстоятельству эта почетная награда отечественными СМИ игнорируется, а акцент сознательно концентрируется на не выдерживающем ни малейшей критики негативе.

К слову, буквально месяц назад в украинских новостях появилась информация о том, что движение «Честно» обнародовало рейтинг добропорядочности народных депутатов Украины, в котором были перечислены все, от наиболее недобропорядочного №1, до наиболее добропорядочного №424 депутаты. При этом Владислав Бухарев из 424 народных избранников занял достойное 377-е место. А среди 6 нардепов от Сумской области стал самым добропорядочным, незамеченным в кнопкодавстве, систематических прогулах заседаний и пр.

Выходит, что в открытых источниках предостаточно информации, для того, чтобы сделать выводы, как о его профессиональных навыках, в т.ч. при работе в ВРУ, так и личной жизни. И вполне естественно, что повышенная секретность вокруг Владислава Бухарева обусловлена исключительно особенностями занимаемого им поста.