Допремьерный показ. Кто желает занять кресло главы Кабмина Украины?

А вы обратили внимание, что в рамках парламентской кампании все партии демонстрируют премьерские амбиции? Все, кроме лидирующей.

Глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко на днях презентовала план действий. Это уже не проект переустройства всей системы власти, каким был ее «Новый курс», а четкая программа работы Кабинета министров: приоритетные направления, имеющиеся ресурсы, плановые показатели. Хоть завтра к исполнению, пишет на страницах «Фокуса» аналитик и политтехнолог Александр Кочетков.

Петр Порошенко от «Европейской солидарности» регулярно подчеркивает, что он – и премьером способен. А чего, половина Кабмина и сейчас его люди. ПАП рулить всегда готов, правда, кто ж ему даст.

Юрий Бойко от «Оппоплатформы» – тоже с давней премьерской потенцией. Обещает экономическое процветание в союзе с Россией. Или в кооперации, но с ней же. Или в ассоциации… В общем, какое Виктору Медведчуку его кум в Кремле даст распоряжение, так и будет.

У родственного, но конкурирующего «Оппоблоку» кандидатом на главу правительства выступает Александр Вилкул. Он патриот, он против укладывания под Россию. Он за Рината Ахметова, который за тесные экономические отношения. С Россией, разумеется.

Игорь Смешко из «Силы и чести» – вылитый премьер-министр, даже в профиль не отличить.

Не поверите, но и Святослав Вакарчук от «Голоса» согласен продирижировать ансамблем министров. А чего, если президентом у нас артист, столичным мэром – спортсмен, то почему певец не может премьером? Особенно, если на спикера Рады от президентской партии проголосовать, к примеру, писателя Макса Бужанского.

Ведь как классно, полный шоу-цикл получится: есть кому и сценарий написать, и музыку, и даже кому гонорар за это выбить…

Даже у «Украинской стратегии» Владимира Гройсмана имеется свой проверенный кандидат в премьеры. Никогда не угадаете, кто! Кстати, «никогда не угадает кто» даже в киевские градоначальники готов, лишь бы во власти.

И только «Слуга народа» о своем кандидате в премьеры молчит, как диктор без суфлера. Хотя все рейтинги как раз располагают.

Есть две причины для такого молчания: рациональная и экзистенциальная.

Рациональная: эти выборы катят по такому бездорожью, что никто не может спрогнозировать окончательный результат. Особенно, по мажоритарщикам, где кандидаты от всех политсил рекламируют себя исключительно на изумрудном фоне, а кто понаглее, тот просто фотошопит себя рядом с неподозревающим об этом Владимиром Зеленским. Вряд ли столь откровенное шулерство сработает, но все-таки.

А Президент перед премьериадой хочет знать, то ли у него монобольшинство, и он хозяин ситуации, то ли коалицию надо дополнять, и он вынужден идти на уступки. Согласитесь, это в корне меняет подход.

Экзистенциальность же в том, что перед ВАЗом нерезрешимая задача трех тел. Но не космических, а тантрических.

Грубое материальное тело призывает во избежание проблем продвинуть какого-то несамостоятельного персонажа наподобие Александра Данилюка. Но ведь он не сможет переламывать ситуацию через колено, отправлять «погулять» олигархов и все остальное, что сегодня необходимо.

Тонкое тело, то есть, разум, предлагает вновь шокировать всех и поставить несистемного управленца-волкодава вроде Геннадия Корбана. Такой, конечно, возьмет ситуацию под контроль, выстроит вертикаль круче, чем у альпинистов. Но если этот несистемный, но авторитетный начнет «шить на дому»? Опять же, шуму сколько будет при выдвижении…

Каузальное тело – родовая память – нашептывает назначить политика с именем и опытом, такую, как Юлия Тимошенко, да и забыть обо всей этой проблемной экономики, сосредоточившись на очищении власти, обороне и внешней политике. Выглядит заманчиво, но Зе-команда опасается проигрышного для себя противостояния, как в 2004 году. Хотя взрывной Зеленский – это не вялый Ющенко, да и ЮВТ уже иная, но все же…

И это была бы не Украина, если б в задача трех тел не обнаружилось четвертое. В данном случае, внешние небескорыстные интересанты.

В частности, «Атлантический совет» – влиятельный аналитический центр из США, чья позиция по Украине конечно же случайно, но часто совпадает с мнением Джорджа Сороса, огласил своих претендентов на пост премьер-министра Украины. В списке бывший министр Айварас Абромявичус, замдиректора МВФ от Украины Владислав Рашкован, известные мамолюбы из «Нефтегаза» Андрей Коболев и Юрий Витренко, а также все тот же Александр Данилюк.

Нет, список хороший, замечательный даже. Но ведь сдаться во внешнее управление транснациональным корпорациям можно и как-то поизящнее, не столь вульгарно.

Осталось недолго: в сентябре дети в школу, а политики – в премьериаду.

В общем, не переключайтесь, будет интересно. А хотелось бы – успешно. Для Украины, а значит, для каждого из нас.