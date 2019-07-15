Политика

Параде на День Независимости. Почему у Зеленского врут о стоимости мероприятия?

Вскрыта откровенная ложь насчет стоимости парада в Киеве на День Независимости. Сумма расходов завышена в как минимум в десять раз.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сумму расходов на проведение парада в Киеве на День Независимости. Это сумма нереальная, и завышена как минимум в десять раз, что свидетельствует о попытке изменить бюджетные статьи расходов на оборону, с целью изъятия внушительной суммы, пишет на своей странице в Facebook экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Откровенно, меня удивила стоимость парада, которую озвучил президент. 300 млн гривен, и на этом основании он отменил парад, с мотивацией, что лучше будет выплатить каждому военному на День Независимости «зеленую» или Володину тысячу», – пишет экс-министр.

«Ну, ок. Правда, любимая Франция и США в этом году парады провели. А мы не будем, воюют же они, а не мы, нам патриотический дух и веру в победу поднимать не нужно», – добавил он

Далее Омелян указывает, что на сайте «CBSNews» нашел информацию о стоимости парада в Вашингтоне – всего 1,2 млн долларов США.

«Это 30 млн гривен, отнюдь не 300!», – подчеркивает Омелян.

Из общения с военными экс-министр узнал, что как они подтвердили – стоимость парада 25, максимум 50 млн гривен.

«То есть, имеем дело с обычной ложью. Отменить парад – это выплатить каждому солдату по 100 грн с копейками», – подчеркнул Омелян.

У экс-министра возник еще один вопрос по поводу финансирования парада. Дело касается озвученной Зеленским суммы расходов на проведение парада в Киеве.

«Откуда возьмутся дополнительные 250-275 млн грн? Бюджетом Минобороны это не предусмотрено, парламент финансирования не увеличил. Единственный способ, в рамках существующего финансирования – пересмотреть и сократить другие статьи финансирования армии: питание, обмундирование, вооружение. То есть, из одного кармана у воинов забрали, в другой положили – бинго, политический профит!», – отмечает Омелян.

«Моя совет, не морочьте голову. Парад надо проводить. Стоит он 30 млн грн. Не хотите – не приходит, проведем без Вас», – пишет он в заключении.

Так цікаво. Вчора трапилося резонансне ДТП з вини кортежу Президента України, який підрізав автобуси з дітьми. Діти…

Geplaatst door Volodymyr Omelyan op Maandag 15 juli 2019

Омелян особо подчеркивает, что не стоит врать гражданам Украины.

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