Крупнейшие российские госкомпании, доходы которых неуклонно падают – оказались на грани своего экономического выживания. «Газпром» и «Роснефть» – буквально терпят бедствие.

В первую очередь это касается компании, которую долгое время в России называли «национальным достоянием» – «Газпрома». Состояния компании настолько является плачевны, а конкуренция на рынке становится все более жесткой, что речь идет о фактическом рыночном выживании российского газового монополиста, пишет на своей странице в Facebook президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар.

«Из сообщений росСМИ: «… российский газ впервые в истории проиграл конкуренцию СПГ: в январе 2019 турецкие операторы приобрели в« Газпрома »1837000000 кубометров, а в сжиженного виде – 2,34 млрд кубометров, а феврале – 1,214 млрд кубометров против 1,693 млрд», – пишет эксперт.

Вообще доходы Газпрома по итогам I полугодия упали на 40%. Гончар саркастически подмечает, что «газпромовским уборщицам не хватает на новые сумочки из европейских бутиков!»

«Как тут не вспомнить классика советско-российской бюрократии и отца Газпрома Виктора Черномырдина: «Никогда такого не было и вот снова!», – напоминает Гончар

А теперь стоит экстраполировать эту информацию на визиты Бойко и прочих «медведчекистив» в Россию. Это не они по собственной инициативе ездят в Москву с «миротворческими» предложениями, а их – проверенных «мальчиков по вызову» – Кремль подгоняет по формированию новой схемы РУЭ-2 и подписания контракта на поставку газа в Украину! Когда в Европу больше газа воткнуть не удается, то сразу вспоминают об Украине времен Хапуги Межигорского. Конечно! Тогда на пике нефтяных цен бойкивски закупки газа Нафтогазом ежегодно приносили Газпрома 12-14 млрд. Долл. США. Это из наших с вами карманов.

«Вот уже 4-й год Газпром получает ноль из Украины. Поэтому Кремль решил снова разыграть газовое разводилово. Одна башня Кремля работает с Бойко «мальчиками по вызову», другая – с бенинимы «зебиламы» с ОПГ. Технология отработана с 2008 года на разводе Юли и Ющенко. Сейчас она несколько усовершенствовалась медиа-технологии «нада пагаварить» для переключения внимания. Также, тогда предпочитали девочке по вызову, а сейчас Кремль, находясь в модерновом тренде, предпочитает мальчикам, которых организовал кум», – отмечает Гончар.

Масштаб, конечно, не тот. 12-14 ярдов с украинского рынка уже не возьмешь, максимум – три. Но на безрыбье и рак – рыба. А если вернуться на рынок, то быстро можно заставить его расти, увеличивая объемы поставок «дешевого газа» … Главное – создать нехитрый механизм заинтересованности «зебильних» функционеров, новых и «голодных».

«Поэтому, действия Нафтогаза по максимизации запасов в ПХГ абсолютно правильными. Нам нужно пройти зиму без газпромовского газа. А дальше они сами придут и предложат … Главное сейчас – вправить мозги Зебилам, показать им когда развод перейдет в бросок лоха», – пишет Гончар.

З повідомлень росЗМІ:"… российский газ впервые в истории проиграл конкуренцию СПГ: в январе 2019 турецкие операторы… Geplaatst door Michael Gonchar op Zaterdag 13 juli 2019

P.S. Кстати. В компании N1 под названием «Роснефть» финансовое положение еще хуже чем в компании N2, то есть, «Газпрома».

«Не поверите, но история с грязной нефтью продолжается и экспорт и доходы от него падают», – подчеркнул Гончар.

«Вот поэтому им «нада пагаварить» приспичило. А нам не надо!», – пишет он в заключении.