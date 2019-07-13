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Сталинские методы Зеленского. Совок на службе «слуг народа»

Те, кто характеризует нынешнего украинского президента как малороса, не вполне правы. Малорос – это, например, Николай Гоголь, ну или в его тезка историк Костомаров.

Малороссийство предполагает при общем определении себя как русского человека, наличие некоего параллельного национального украинского самосознания, пусть и в виде некого этнографического казуса. Зеленский же по своему мироощущению классический представитель «новой общности людей», именовавшейся как «советский человек» или просто «совок», если короче и современней, пишет Тарас Клочко на страницах издания «Деловая Столица».

И то, что главным слоганом своей политической карьеры бывший комик, а теперь уже первое лицо украинского государства избрал устойчивое изречение «слуга народа», применимое в зависимости от конкретной избирательной конъюнктуры то к президенту, то к депутату, очень яркий и образный признак этой самой определяющей личность Зеленского советскости.

От том, что выражение «депутат – слуга народа» стало популярным «мэмом» времен СССР с легкой руки одного из крупнейших и кровавейших тиранов за всю историю человечества Иосифа Сталина, известно уже более-менее хорошо. Но если кто-то еще не в курсе, то напомним.

Плакат «Слуга народа» периода диктата в СССР Иосифа Старина.

В далеком 1937 году, когда сталинский репрессивная машина достигла апогея в своей смертоубийственной деятельности, в СССР проходили выборы депутатов Верховного совета СССР по новой «сталинской Конституции», принятой накануне. Вождь трудящихся масс, разумеется, также был лично выдвинут благодарными за счастливую жизнь гражданами кандидатом в депутаты по избирательному округу Сталинского района Москвы.

По случаю такого торжественного события Иосиф Виссарионович выступил с речью на избирательном собрании, где помимо прочего сказал: «Депутат должен знать, что он слуга народа, его посланец в Верховный Совет». При этом красный фюрер уточнил, что в самом справедливом в мире государстве СССР народ вправе того «слугу», что недостаточно хорошо прислуживает своему гегемону, «прокатить на вороных», то есть отозвать из депутатов, выбрав вместо него более верного и покорного «прислужника».

Советские пропагандисты тут же услышали в емкой сталинской фразе о «слуге народа» отличный рекламный потенциал, и это изречение тут же было растиражировано на в газетах и на агитплакатах. И использовалось советской пропагандистской машиной много лет и после смерти «вождя народов».

Еще один плакат «Слуга народа» периода диктата в СССР Иосифа Старина.

Так что Зеленский использовал и в сериале, и в президентской кампании затасканную советскую фразу, может и не до конца осознанно, но совсем не случайно, спекулируя на ностальгии большого числа народа по «старым добрым» советским временам. Более того, помимо ностальгии в этом лозунге содержится и используемая всеми тоталитарными режимами достаточно примитивная манипуляция общественным сознанием.

Называя, депутатов, президентов и прочих представителей властной правящей элиты, имеющих огромные привилегии, «слугами» простых людей, а этих самых простых людей «гегемонами», то есть господами над теми, кто ими управляет, советская власть сознательно манипулировала массами, искусственно возвышая статус тех, у кого этот статус самый низкий, и показательно принижая тех, кто обладает реальными привилегиями, как правовыми так и материальными.

Тем самым в умах простых людей, бесправных и зависимых от прихоти власть имущих, постоянно подпитывали иллюзию некой особенной их важности и значимости. Дескать, ты простой человек труда в центре Вселенной и именно вокруг тебя, твоих желаний и надежд крутится весь мир.

Плакат «Служим народу» периода диктата в СССР Иосифа Старина.

На людей, склонных к критическому мышлению, или хотя бы просто какому-нибудь мышлению, эта примитивная психологическая уловка, где на словах слуг и господ просто меняли местами, действовала не слишком эффективно, особенно при отсутствии подпитки в виде каких-то дарованных «слугами» материальных благ. Но для не желающих напрягать извилины масс такое внимание к их скромным пролетарским персонам было, как минимум, приятно, и преступная советская власть воспринималась как по-настоящему народная.

Этот самый прием использует сейчас и Зеленский, регулярно повторяя, что вся без исключения украинская политическая элита, независимо от их идеологии, сплошь коррупционеры, преступники, и циничные мерзавцы, думающие лишь о том, как набить свои карманы. За исключением разумеется, «слуги народа» – президента, и «слуг народа» из его партии. Они то готовы служить простым людям искренне и беззаветно.

Ну а в том, почему столь примитивная и не раз использованная манипуляция общественным сознанием через 28 лет после крушения Советского союза снова дает такой хороший результат, нам всем еще предстоит разобраться.

Автор Тарас Клочко
Источник Деловая Столица
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