Назначение варяга в «Укроборонпром». Кто для Зеленского будет искать «компромат» на Порошенко?

12 июня литовец с украинским паспортом вошел в Наблюдательный совет «Укроборонпрома», а на этой неделе возглавил этот орган. «Мы ожидаем, что уже в сентябре будет выбран победитель торгов, который начнет аудит «Укроборонпрома». По нашим оценкам, он продлится 6-9 месяцев. Это позволит получить подробную информацию о реальном состоянии дел на каждом предприятии концерна, пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы».

В то же время, мы не можем провести аудит, который охватит больший период.

Во-первых, если взять для анализа период с 2014 г., не говоря уже о периоде с 2011 г., то результатов этого аудита придется ожидать годами.

Во-вторых, выделенных правительством 32,5 млн грн на это просто не хватает», – заявил Абромавичус.

Он также добавил, что после итогов финансового аудита будет начата процедура проведения стратегического аудита и аудита корпоративного управления.

Тема схем в «Укроборонпроме», так называемый «Свинарчукгейт», эффективно сыграла во время президентской кампании, потому для новой власти очень важно, чтобы она поддерживалась в информационном пространстве постоянно. В противном случае у граждан возникнет подозрение в искусственном раздутии этой темы под выборы.

Потому, ожидаемо, Абромавичус начинает с аудита. И ожидаемо говорит о проверках финансовых документов за последние годы.

То, что воровство на оборонных предприятиях было всегда, нынешнюю власть интересует меньше, ведь ее задача поддерживать в общественном сознании негатив именно к предшественнику Владимира Зеленского.

Который пытается быть полной противоположностью Порошенко. Отсюда отмена парада ко Дню Независимости, свой закон о люстрации, под действие которого попадает прошлая власть, а о позапрошлой как бы забывают, и т.д.

Что даст аудит? Кроме нарушений в финансовой отчетности он, весьма вероятно, может показать и другие интересные вещи. Например, поставки необходимых для нашей техники деталей из России и иных государств, пользующихся советской военной техникой. О чем, собственно, шла речь в разоблачении «схем Свинарчуков».

Понятно, что эти поставки никто не афишировал и не афиширует. Если ревизоры это обнаружат, и власть промолчит, одно дело, если же раздуют информационный скандал ради пиара, в таком случае оборонка может столкнуться с дефицитом многих деталей. Покупать их для танков и прочей военной техники по непрозрачным схемам, конечно, очень плохо, однако ничем не лучше, если наши танки просто не смогут вовремя отремонтировать.

Но кроме обещания провести аудит «Укроборонпрома», Абромавичус сделал еще одно очень важное заявление: нынешнему главе концерна Павлу Букину ищут замену и уже через несколько недель в его кресле окажется новый руководитель. Причем – без конкурса.

Подбором замены Букина занимаются заместители Абромавичуса, а также Роман Бондарь, которого глава Набсовет называет «одним из самых известных рекрутеров в этой стране». Учитывая скандальные назначения глав облгосадминистраций, особенно руководителей ВЦА на Донбассе, сразу же возникает важный вопрос – не окажется ли на месте Букина человек с сомнительными связями, в том числе в России или в ОРДЛО.

Здесь будет кстати вспомнить скандальную историю четырехлетней давности, когда в Министерстве экономики, в то время возглавляемом Абромавичусом, работал Саша Боровик, который в итоге так и не получил должность первого заместителя министра. Три месяца человек с двойным гражданством (Германии и Украины), учившийся в Высшей школе КГБ в Москве, принимал участие в заседаниях министерства и что-то советовал министру.

Когда от Боровика избавились, Абромавичус прокомментировал ситуацию так: «Мы набрали 85 новых сотрудников. Будут кадровые ошибки. Это жизнь. История с Боровиком этому подтверждение.

Просто не сработались. We move on». За три месяца в «Укроборонпроме» еще одна «кадровая ошибка» способна вынести и передать все секреты или просто работать в интересах отдельных олигархов.

Были у Абромавичуса и громкие скандалы, связанные со сменой руководителей госпредприятий. «С «красными директорами» и коррупционерами я работать не буду. Реформа госсобственности идет в правильном направлении, мы изменили подход к кадровой политике», – заявлял министр.

Стоит вспомнить, что во времена Абромавичуса «Укрзалізницю» возглавил польский менеджер и рокер Войцех Бальчун, харьковский «Электротяжмаш» чуть было не возглавил француз Жан-Андре Барбоза (он потом отказался), в конкурсах на должности руководителей госпредприятий участвовало много других иностранцев.

Если Абромавичуса называют человеком, за которым «торчат уши» американских демократов, то нынешнее управленческие кадры концерна наверняка попробует сохранить за собой контроль, опираясь на поддержку республиканцев. Это может стать еще одной линией конфликта, которая не добавит эффективности работе «Укроборонпрома».