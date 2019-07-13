Обстрел телеканала «112-Украина» как звено в цепи провокаций

Итак, этой ночью произошло вполне ожидаемое событие, а именно, двое неизвестных из гранатомета обстреляли здание «112 Украина» по адресу ул.Дегтяревская, 21Г. В результате обстрела никто не пострадал, пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания.

«Собственно, почему событие ожидаемое? Да потому, что я ни дня не провожу, чтобы не анализировать те провокации, которые одна за другой, осуществляются в Украине, с целью ее как дискредитации в глазах западных партнеров, так и дестабилизации социально-общественной обстановки», – пишет военно-политический обозреватель.

Автор напоминает, что буквально за пару дней до этого, 11 июля, в статье «Удар по болевым точкам Украины. Медведчук, как флагман российского влияния» расписал как действует кремлевская агентура, создавая провокации на чувствах патриотической прослойки. При этом создание видимости нарастающей волны радикализма и хаоса крайне необходимо российской пропаганде, для убеждения европейских партнеров Украины в том, что Украина это несостоявшееся государство с хаотической системой.

«Но, стоит понимать, что одно дело это протест, а совсем другое акт, который можно приравнять к террористическому. И это куда лучше зайдет на западные новостные ленты, нежели файер-шоу у стен «NewsOne» в исполнении десятка тинейджеров и полусотни журналистов их снимавших», – отмечает Коваленко.

Тем не менее, именно это огненное шоу, на котором файеров было сожжено больше, чем собралось их сжигающих, уверен, гибридный маховик пропаганды напрямую увяжет с обстрелом «112-Украина» и темой «фашиствующих украинских радикалов»», особенно накануне созванного Совбеза ООН.

«С другой стороны, не следует исключать следа украинских радикалов, ведь не забываем, что Россия активно вербует и представителей данных групп населения, для проведения провокаций», – подчеркивает Коваленко.

Причем эта практика применяется не только в Украине, а по всему миру. Практически в каждой стране у Москвы есть своя ячейка радикально настроенной молодежи. В Греции, Польше, Сербии, Германии, Франции, Великобритании и даже Грузии.

«А потому, не исключено, что по своей воле или нет, напрямую или косвенно аффилированная радикально настроенная группа, но таки совершила данный акт. Так же само как в свое время был осуществлен поджог культурного венгерского центра на Закарпатье, который осуществили польские радикалы на деньги российских спецслужб», – подчеркнул Коваленко.

В итоге, отличная картинка для Совбеза ООН и вполне уместный накал накануне выборов. Причем, судя по тем заготовкам, что уже развиваются в формате «Фазы-3» по хаотизации, нас еще будет ждать экшен.

«Ведь я совершенно не исключаю сценарий, когда «героев», отправивших в свободный полет гранатометный выстрел таки задержат, но неприязнь к антиукраинскому телеканалу «112-Украина» большинства украинцев, заставит их встать на защиту, в том числе и силовыми методами, тех, кто, по сути, осознанно или нет, но подставляет страну на международной арене», – пишет Коваленко в заключении.