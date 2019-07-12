Украина на пороге мятежа. Зеленский спровоцировал конфликт военными

Ситуация в Украине накаляется каждый день, и новый президент Зеленский провоцирует серьезный конфликт с военными, а так же политиками пытающимися играть на этом поле.

После резкого, как хук, заявления командующего десантно-штурмовых войсками ВСУ Михаила Забродского – «Параду быть», которым он ответил на решение Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского отменить военный парад, в воздухе запахло мятежом, пишет на страницах «Фокуса» журналист и публицист Андрей Капустин.

Потому что, когда в армии подчиненный выступает против воли командира это бунт.

Иное дело, что Михаил Забродский не обнародовал дорожную карту. Т.е. не рассказал, как и с каким воинским контингентом он планирует идти против воли своего прямого начальника.

Т.е. высаживать парашютный десант на Майдан после «сводки погоды» в стиле «Над всем Крещатиком безоблачное небо», или после залпа пушек, выставленных в Киевском госпитале?

Но в любом случае возможное боестолкновение мятежных десантников Забродского с войсками, сохранившими верность Верховному главнокомандующему, настораживает

Особенно слово «десантник»… Как основные устроители ряда военных переворотов в странах третьего мира. В Судане вот позавчера очередная попытка была…

А, если к этому добавить еще и заявления спикера ВР Парубия (на данный момент второго человека в государстве), тоже призвавшего сограждан выйти на парад вопреки решению президента, а также премьер-министра Гройсмана, который поручил изыскать дополнительные 300 млн грн на финансирование шествия по Крещатику (потому что без парада Киев невозможен?), то драка за предвыборные пиар-объедки выглядит вполне масштабной.

Это, не считая заявления экс-президента Порошенко, который привычно солгал в прямом эфире, рассказав, как в прошлом году он отменил авиационную часть парада.

Переведя таким образом истребители, штурмовики, транспортные самолеты и вертолеты украинских ВВС, пролетевшие 24 августа прошлого года над головами тысяч зрителей, в разряд НЛО…

Но самое забавное в этом «восстании июлистов», это то, что событие, за которое они так жестко зарубились, запланировано на 24 августа.

А досрочные выборы в Верховную Раду – на 21 июля.

После чего спикер Парубий (в случае прохождения в парламент партии «Европейской солидарности») станет рядовым депутатом парламентского меньшинства. А премьер-министр Гройсман будет добывать в должности последние дни с приставкой и.о. И маловероятно, чтобы они об этом не знают.

А, если знают, то для чего все эти потуги?

Ответ кроется в общем для всех диагнозе – тяжелая пиар-зависимость.

Поскольку и Парубий, и Гройсман, и Порошенко со-товарищи пребывают в стадии острого пиар-истощения.

А тут такой дар небес – война за парад…

Чем не преминули воспользоваться подконтрольные криэйторы и политтехнологи. Задействовав весь имеющийся арсенал. От громких заявлений ньюсмейкеров до организованных атак ботов в соцсетях, «аналитиков» в телеэкранах, а также запуска двух гневных петиций на президентском сайте с требованием к Зеленскому не лишать страну столь эпохального мероприятия.

То, что эти петиции пока поддержали несколько десятков человек из необходимых 50 тысяч подписантов, в расчет привычно не берется.

Потому что важно не качество, а картинка и иллюзия массовости.

Ибо маловероятно, что рядовой избиратель будет вникать в хитросплетения политтехнологий. Это когда универсальный «эксперт-аналитик» со ссылкой на спикера-премьера-генерала-экс-президента будет рассказывать о всенародном возмущении, ссылаясь на те же куцые петиции…

Как маловероятно, что рядовой избиратель вспомнит, что Порошенко возродил традиции военных парадов а-ля СССР в августе 2014 года. Протащив накануне на пост министра обороны золотопогонного охранника Валерия Гелетея, которого с армией связывало разве прохождение срочной службы младшим контролером в\ч 2142 Западного пограничного округа КГБ СССР в 1985-1987 годах.

И 24 августа 2014 года, когда Порошенко входил в роль верховного главнокомандующего, а Гелетей – министра обороны, под Иловайском от огня российских войск и прокремлевских сепаратистов гибли сотни украинских воинов.

Но вместо спасения армии верховный главнокомандующий и его министр гордо смотрели на чеканящих шаг вымуштрованных на репетициях солдат и громыхающее по Крещатику старое советское железо. Обновленное по случаю парада при помощи грунтовки.

Правда, не исключено, что борьба за парад, это не только пиар, а еще и дымовая завеса. Потому что Зеленский вольно или невольно, но озвучил стоимость этого мероприятия. 300 млн гривен. Хотя ранее эти цифры тщательно секретились.

А если учесть, что при Порошенко прошло пять военных парадов, то получается сумма порядка полутора миллиардов гривен. Испарившихся в дыме танковых выхлопных труб и эхе парадных маршей. Частично отфильтровавшись и осев в карманах ответственных чиновников.

Ну, а о том, как чиновники от минобороны умеют отфильтровать финансовые испарения, можно много не говорить. Достаточно вспомнить свежий скандал с закупкой для армии «немного бракованных» бронежилетов…

Поэтому за парадной войной скрывается гораздо больше, чем просто гипотетически-патриотическая высадка десантников взбунтовавшегося генерала Забродского на головы полицейских Арсена Авакова, которые 24 августа будут обеспечивать порядок на Крещатике.