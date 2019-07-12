На выборах традиционным стало использование проплаченных интернет троллей, которые формируют общественное мнение – в том числе путем распространения ложной информации, либо манипулируя ей, пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко на своей странице в Facebook.

«И вполне привычным явлением для украинских выборов стало использование не только оплачиваемых «говорящих голов» в СМИ, но и так называемых интернет-троллей», – пишет обозреватель.

Далее Коваленко предлагает рассмотреть примеры работы такой троллефермы.

«Намедни мне в руки попала очень интересная информация, а именно внутренняя переписка рабочей группы интернет троллей в мессенджере Telegram, которая ведет грязную политическую кампанию «черного пиара». Причем попала от сотрудника одной из таких «ферм», – отмечает Коваленко.

«И, в принципе, этой темой меня мало чем удивишь, если ни одно «но», которое меня и заставило более детально изучить суть проблемы», – добавил он.

Далее Коваленко пишет, что ему скинули «пакован» скринов «черной пиар компании», заказчиком которой стал штаб Анатолия Гриценко, с атакой на партию Игоря Смешко. Получается эдакий спарринг бывшего министра обороны – против бывшего начальника военной разведки и экс-главы СБУ. Полковник против генерал-полковника. Но, не отвлекаемся.

«Из скринов видно, как происходит формирование нарративов по дискредитации Игоря Смешко, в поддержку Анатолия Гриценко и координируется работа по их распространению. Кто является исполнителем, а именно, что за PR-компания, название, адрес «фермы» и фамилии координаторов так же были сообщены. А потому, если у СМИ есть желание навестить данный объект на Подоле – милости прошу», – пишет Коваленко.

Что же до организации работы, то в составе тролль-групп молодые люди 20-30 лет работающие в три смены, каждая из 10 человек. Месячная зарплата одного тролля составляет около 9 тыс гривен.

«Так же примечательно, что под эту компанию фирма закупила новое оборудование, компьютеры и была создана специальная защищенная сеть. На входе в офис – охрана, которая изымает у посторонних людей телефоны и другие средства снятия информации», – отмечает Коваленко.

Однако, несмотря на столь серьезную подготовку, скрины говорят о том, что все же процесс организовали, мягко говоря профаны.

Как пример Коваленко указывает, что на одном из скринов имеется установка от координатора под именем Сергей Казык: «Топим за Гриценко и хейтим Смешко» с последующим перечислением нарративов:

Примеры отчетов троллей по работе против Смешко. Примеры отчетов троллей по работе против Смешко. Примеры отчетов троллей по работе против Смешко. Примеры отчетов троллей по работе против Смешко. Примеры отчетов троллей по работе против Смешко. Примеры отчетов троллей по работе против Смешко. Примеры отчетов троллей по работе против Смешко. Примеры отчетов троллей по работе против Смешко. Примеры отчетов троллей по работе против Смешко. Пред 1 из 9 След

– за Смешко стоит Медведчук и Пинчук, которые через него хотят завести старые кадры Януковича во власть;

– Смешко – «подставной кандидат, которого создали специально против Гриценко»;

– он продает места в списке;

– он работал при Порошенко, выходил на «112» канале;

– Смешко является якобы кандидатом пророссийской направленности – поэтому ему следует приписывать связи с КГБ (хотя на самом деле он работал в военной разведке – прямом конкуренте КГБ).

«Забавно, но через некоторое время «русский след» чередуется с американским – тролям рекомендуют называть Смешко «американским шпионом, он завербован ФБР», поэтому его нужно посадить за госизмену», – подчеркивает Коваленко.

«То есть, самозашквар и более того. Многие из вас заметили, что я достаточно много пишу про Виктора Медведчука и, честно говоря, освещая возвращение этой персоны «в игру» о какой либо аффилированности им Смешко мне не известно. А потому, выстрел в молоко, но именно этот момент и привлек моё внимание к этим скринам», – добавил он.

Так же из переписки видно, кроме самого Смешко рекомендуется «хейтить» руководителя штаба партии «Сила и Честь» Дмитрия Гордона, но при критике не рекомендуется использовать маты и откровенные оскорбления.

«Разумеется, в переписке присутствует и отчетность работы тролль-фермы: «1 фб Смешко 25», «6 фб Смешко 25», «7 фб Смешко 25» и т.д. Эти цифры означают, что на под той или иной записи на странице Смешко оставлено 25 комментариев. В целом, норма дневной смены – 300 комментариев, ночной – 200 комментариев», – пишет Коваленко.

Грязные выборы или как работают украинские троллиНа выборах традиционным стало использование проплаченных интернет… Geplaatst door Alexander Kovalenko op Donderdag 11 juli 2019

Собственно, подчеркивает Коваленко в заключении, «ребятки работают, не покладая рук», но в контексте острой зацикленности их «хозяина» на Викторе Медведчуке, при этом возникает уже подозрение, «а к кому лично Гриценко не ровно дышит?» Ведь зачастую в нашей жизни все по Фрейду!