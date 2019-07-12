Грязные технологии украинских выборов на примере работы украинских троллей, пытающихся подорвать имидж лидера партии «Сила и Честь» Игоря Смешко и поднять рейтинг Анатолия Гриценко.
На выборах традиционным стало использование проплаченных интернет троллей, которые формируют общественное мнение – в том числе путем распространения ложной информации, либо манипулируя ей, пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко на своей странице в Facebook.
«И вполне привычным явлением для украинских выборов стало использование не только оплачиваемых «говорящих голов» в СМИ, но и так называемых интернет-троллей», – пишет обозреватель.
Далее Коваленко предлагает рассмотреть примеры работы такой троллефермы.
«Намедни мне в руки попала очень интересная информация, а именно внутренняя переписка рабочей группы интернет троллей в мессенджере Telegram, которая ведет грязную политическую кампанию «черного пиара». Причем попала от сотрудника одной из таких «ферм», – отмечает Коваленко.
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«И, в принципе, этой темой меня мало чем удивишь, если ни одно «но», которое меня и заставило более детально изучить суть проблемы», – добавил он.
Далее Коваленко пишет, что ему скинули «пакован» скринов «черной пиар компании», заказчиком которой стал штаб Анатолия Гриценко, с атакой на партию Игоря Смешко. Получается эдакий спарринг бывшего министра обороны – против бывшего начальника военной разведки и экс-главы СБУ. Полковник против генерал-полковника. Но, не отвлекаемся.
«Из скринов видно, как происходит формирование нарративов по дискредитации Игоря Смешко, в поддержку Анатолия Гриценко и координируется работа по их распространению. Кто является исполнителем, а именно, что за PR-компания, название, адрес «фермы» и фамилии координаторов так же были сообщены. А потому, если у СМИ есть желание навестить данный объект на Подоле – милости прошу», – пишет Коваленко.
Что же до организации работы, то в составе тролль-групп молодые люди 20-30 лет работающие в три смены, каждая из 10 человек. Месячная зарплата одного тролля составляет около 9 тыс гривен.
«Так же примечательно, что под эту компанию фирма закупила новое оборудование, компьютеры и была создана специальная защищенная сеть. На входе в офис – охрана, которая изымает у посторонних людей телефоны и другие средства снятия информации», – отмечает Коваленко.
Однако, несмотря на столь серьезную подготовку, скрины говорят о том, что все же процесс организовали, мягко говоря профаны.
Как пример Коваленко указывает, что на одном из скринов имеется установка от координатора под именем Сергей Казык: «Топим за Гриценко и хейтим Смешко» с последующим перечислением нарративов:
– за Смешко стоит Медведчук и Пинчук, которые через него хотят завести старые кадры Януковича во власть;
– Смешко – «подставной кандидат, которого создали специально против Гриценко»;
– он продает места в списке;
– он работал при Порошенко, выходил на «112» канале;
– Смешко является якобы кандидатом пророссийской направленности – поэтому ему следует приписывать связи с КГБ (хотя на самом деле он работал в военной разведке – прямом конкуренте КГБ).
«Забавно, но через некоторое время «русский след» чередуется с американским – тролям рекомендуют называть Смешко «американским шпионом, он завербован ФБР», поэтому его нужно посадить за госизмену», – подчеркивает Коваленко.
«То есть, самозашквар и более того. Многие из вас заметили, что я достаточно много пишу про Виктора Медведчука и, честно говоря, освещая возвращение этой персоны «в игру» о какой либо аффилированности им Смешко мне не известно. А потому, выстрел в молоко, но именно этот момент и привлек моё внимание к этим скринам», – добавил он.
Так же из переписки видно, кроме самого Смешко рекомендуется «хейтить» руководителя штаба партии «Сила и Честь» Дмитрия Гордона, но при критике не рекомендуется использовать маты и откровенные оскорбления.
«Разумеется, в переписке присутствует и отчетность работы тролль-фермы: «1 фб Смешко 25», «6 фб Смешко 25», «7 фб Смешко 25» и т.д. Эти цифры означают, что на под той или иной записи на странице Смешко оставлено 25 комментариев. В целом, норма дневной смены – 300 комментариев, ночной – 200 комментариев», – пишет Коваленко.
Грязные выборы или как работают украинские троллиНа выборах традиционным стало использование проплаченных интернет…
Geplaatst door Alexander Kovalenko op Donderdag 11 juli 2019
Собственно, подчеркивает Коваленко в заключении, «ребятки работают, не покладая рук», но в контексте острой зацикленности их «хозяина» на Викторе Медведчуке, при этом возникает уже подозрение, «а к кому лично Гриценко не ровно дышит?» Ведь зачастую в нашей жизни все по Фрейду!